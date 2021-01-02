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Андрей Гайдулян – о новом сезоне «САШАТАНЯ», отмене главной премьеры года и о подарке для любимой

Актер рассказал в интервью Teleprogramma.pro, что встречать новогоднюю ночь будет с друзьями в Подмосковье.

Андрей Гайдулян – о новом сезоне «САШАТАНЯ», отмене главной премьеры года и о подарке для любимой
Андрей Гайдулян: «Просмотр программ на Новый год — неотъемлемый атрибут праздника». Фото: личный архив

2 января на ТНТ стартует новый сезон ситкома «САШАТАНЯ». Перед премьерой исполнитель главной роли Андрей Гайдулян рассказал Teleprogramma.pro о съемках в условиях пандемии, о том, как коронавирус отменил его главную премьеру прошлого года, а также вспомнил о своей любимой новогодней традиции.

— Как пандемия сказалась на съемках нового сезона сериала? Например, в Голливуде случился громкий скандал, когда Том Круз накричал на коллег по площадке фильма «Миссия невыполнима» из-за того, что они не соблюдали меры предосторожности.

— Честно говоря, думал, что это фейк. Оказывается, реальная история. Такое возможно в США и Том Круз в данном случае действительно был прав. В Америке очень развита эта, так называемая, культура отмены. Но обвинять в результате будут все равно главную звезду проекта. И все этого очень боятся, социальная ответственность сильна.

У нас тоже были проблемы со съемками, в какой-то момент мы остановились, но потом работа продолжилась и 2 января на ТНТ выходит долгожданный «САШИТАНИ». Снимали его больше, чем полгода назад. Может, это и хорошо, поклонники разогрелись и еще сильнее ждут новых серий.

Лично я соблюдал все правила и на площадке, и вне ее. И когда вышел, то тоже вел себя, можно сказать, как Том Круз. Настаивал на том, чтобы все были в масках, и постоянно ругался, если кто-то не надевал их на нос. В итоге я переболел в легкой форме коронавирусом, но привычка носить маску и дезинфицировать руки осталась. Поэтому вся группа продолжала дисциплинированно соблюдать масочный режим.

Во время съемки мы часто используем в кадре чашки, ложки, вилки и другие бытовые предметы. И я просил, чтобы еду прямо при мне вскрывали из пакетов, клали на тарелочку, дезинфицировали приборы и так далее.

Андрей Гайдулян
ндрей Гайдулян требовал, чтобы на площадке все актеры строго соблюдали меры безопасности.
Фото: instagram.com/gaydulyan/

— Что с семьей Сергеевых произойдет на этот раз?

— В этом сезоне главная сюжетная линия отдана папе. Он пытается выбраться из ямы и снова попасть в ТОП-100 самых богатых людей России. Для этого он снова займется бизнесом и откроет завод по производству того, что он любит больше всего — алкогольные напитки. Что касается Саши и Тани, то их сын Алешка подрос и готовится к школе.

— Новые герои появятся или нет?

— Могу наврать, но в этом сезоне никаких новых героев не будет. Вот уже в следующем… Хотя, не буду забегать вперед, сохраним интригу. Героев в новом сезоне нет, но новые локации точно будут.

Съемки сериала «САШАТАНЯ»
В этом сезона Саша и Таня снова будут учиться. Их сын Алеша собирается в школу. Фото: ТНТ

— Не устали от сериала? Вам не кажется, что пришло время поставить точку в проекте «САШАТАНЯ»?

— Такие ощущения были где-то три года назад. Знаете, у ситуации или проблемы происходит накопительный эффект и наступает момент, когда просто переходишь определенную грань. И тогда открывается что-то новое. Сейчас, признаюсь честно, у меня нет никаких психологических или актерских проблем, связанных с этой ролью.

Мне работать с Сашей Сергеевым в кайф. Может быть мы все растем вокруг нашего проекта. Для этого роста у нас отличные условия, ведь на протяжении пяти лет работает одна и та же съемочная группа. Фактически наша группа — это театральная труппа.

Мы гораздо больше импровизируем, а обычно продюсеры и авторы требуют следовать сценарию и шаг влево, шаг вправо расценивается, как попытка к бегству. Особенно запрещено что-то менять в комедиях: изменил слово и шутка уже стала не смешной из-за потери ритма.

За последние пять лет мы завоевали доверие продюсеров и авторов, часто переписывая сценарий прямо на площадке. И от этого качество нашего проекта только улучшается. Шутки дописываются под артистов. За счет такой прекрасной творческой атмосферы и происходит рост.

Конечно, я стараюсь развиваться дальше, занимаюсь различными интернет-проектами, благо, для этого сейчас созданы все условия. У меня появилось много театральных проектов.

Съемки сериала «САШАТАНЯ»
Актер признается, что с любопытством наблюдает за развитием своего персонажа. Фото: ТНТ

— Слышали, что у вас сорвалась какая-то важная премьера из-за пандемии?

— Я должен был выпустить в сентябре спектакль «Блэсс» и ровно за две недели до премьеры простудился. Ко мне пришел врач, взял мазок на коронавирус и сказал, что я должен сидеть дома. Оказывается, по правилам Роспотребнадзора, нужно соблюдать двухнедельный карантин, независимо от того — подтвердился коронавирус или нет.

Я, конечно, рвал и метал. Через пять дней у меня прошли все симптомы, я получил на руки два отрицательных результата и уже думал, что вирус обошел меня стороной. Все мысли были только о спектакле, подвести я никак не мог, нужно было принимать решение — или участвую я, или вводим нового актера. Ни о какой отмене не может быть и речи. Чтобы получить окончательное подтверждение того, что я здоров, решил на всякий случай сдать кровь. И вот по крови мне пришел положительный результат.

Из-за этого я не выпустил премьеру, но, главное, что никого не заразил и сидел дома. Потом уже начались плотные съемки сразу в двух проектах и времени на репетиции не было. Так что меня спас актер Никита Заболотный. Но надеюсь, что в феврале я уже выпущу этот спектакль.

Андрей Гайдулян
Помимо кино Андрей Гайдулян активно играет в театре. Фото: instagram.com/gaydulyan/

— Многие говорят, что болезни нет и все придумано. А вы до заражения верили в реальность ковида и как перенесли лечение?

— С самого начала я серьезно относился к данной проблеме и следовал всем рекомендациям врачей. Как и все я слышал о теориях заговора и, конечно, мне было интересно, я много читал и смотрел, особенно про Билла Гейтса. Поскольку я сам очень хорошо владею английским языком, я решил посмотреть все интервью в оригинале и, должен сказать, что большинство из переводов не точные и интерпретированные, что уже наталкивает на мысль, что тебя пытаются обмануть.

Я вижу, что вирус существует, вижу, как умирают люди. Сейчас уже очевидно, что ковид не выдумка. С самого начала я придерживался такой позиции: я не знаю ничего про вирус, но буду следовать всем правилам. В своем Instagram призывал всех носить маски и получал в ответ злобные послания: мол, ты что, тупица, разве не знаешь, что они не спасают. Очень сложно людям понять, что маска защищает не тебя, а других от тебя. Мне кажется, сейчас только очень упрямый человек будет утверждать, что ковида не существует. Мы же видим, например, сколько артистов, сколько взрослых пожилых людей пострадали от этого.

Андрей Гайдулян
В 2020 году Андрей Гайдулян переболел коронавирусом. Фото: instagram.com/gaydulyan/

— Представители творческих профессий сегодня часто жалуются на финансовые трудности. На вашем бюджете пандемия сильно отразилась?

— Безусловно. Хотя у меня есть кино и сериалы. А для многих актеров именно театр являлся единственным заработком. Признаюсь, что поначалу я во многом не был согласен со своими коллегами, когда они протестовали против закрытия театров. Я допускал такое развитие событий. Но претензия артистов была в том, что театры закрывают, но оставляют пассажирский транспорт, авиаперелеты… И с этим я отчасти согласен. А так, конечно, все пострадали финансово, как и представители любых профессий. Я очень расстроен, что не играю в театре, но на мне это не так сильно отразилось. И я всячески стараюсь помогать.

— Впереди Новый год. Уже продумали подарки для близких? Где будете встречать праздник?

— Спасибо, что вы напомнили мне про подарок! Своему главному близкому человеку я его еще не купил, хотя уже точно продумал. Но абсолютно нет времени! Мы сейчас в жестком цейтноте доснимаем серии. Нужно закрыть все до января. Мы уже заканчиваем следующий сезон. Так что времени на покупку подарков просто нет, более того, я даже забыл о нем. Долго думал, чем заняться на Новый год. В итоге решили, что поедем к нашим друзьям в Подмосковье и будем праздновать в узком, приятном театральном кругу.

Андрей Гайдулян
Встречать Новый год актер будет в Подмосковье у друзей. Фото: instagram.com/gaydulyan/

— Какие традиции существуют в вашей семье?

— Артист в новогодние праздники не принадлежит себе. Очень много спектаклей, корпоративов… В этом году впервые в жизни у меня был назначен спектакль на 31 декабря. Я так хотел его сыграть! Очень новогодняя история. К сожалению, он отменился. Есть традиция играть спектакли 1, 2, 3 января.

Стол у меня общенациональный: оливье, прочие салатики… ну и, конечно, посмотреть телевизор. Именно ТВ. В уходящем году я его не так часто включал, но просмотр программ на Новый год — это неотъемлемый атрибут праздника.

«САШАТАНЯ», новый сезон, с 2 января в 20:00 на ТНТ

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