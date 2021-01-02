Андрей Гайдулян – о новом сезоне «САШАТАНЯ», отмене главной премьеры года и о подарке для любимой

2 января на ТНТ стартует новый сезон ситкома «САШАТАНЯ». Перед премьерой исполнитель главной роли Андрей Гайдулян рассказал Teleprogramma.pro о съемках в условиях пандемии, о том, как коронавирус отменил его главную премьеру прошлого года, а также вспомнил о своей любимой новогодней традиции.

— Как пандемия сказалась на съемках нового сезона сериала? Например, в Голливуде случился громкий скандал, когда Том Круз накричал на коллег по площадке фильма «Миссия невыполнима» из-за того, что они не соблюдали меры предосторожности.

— Честно говоря, думал, что это фейк. Оказывается, реальная история. Такое возможно в США и Том Круз в данном случае действительно был прав. В Америке очень развита эта, так называемая, культура отмены. Но обвинять в результате будут все равно главную звезду проекта. И все этого очень боятся, социальная ответственность сильна.

У нас тоже были проблемы со съемками, в какой-то момент мы остановились, но потом работа продолжилась и 2 января на ТНТ выходит долгожданный «САШИТАНИ». Снимали его больше, чем полгода назад. Может, это и хорошо, поклонники разогрелись и еще сильнее ждут новых серий.

Лично я соблюдал все правила и на площадке, и вне ее. И когда вышел, то тоже вел себя, можно сказать, как Том Круз. Настаивал на том, чтобы все были в масках, и постоянно ругался, если кто-то не надевал их на нос. В итоге я переболел в легкой форме коронавирусом, но привычка носить маску и дезинфицировать руки осталась. Поэтому вся группа продолжала дисциплинированно соблюдать масочный режим.

Во время съемки мы часто используем в кадре чашки, ложки, вилки и другие бытовые предметы. И я просил, чтобы еду прямо при мне вскрывали из пакетов, клали на тарелочку, дезинфицировали приборы и так далее.

— Что с семьей Сергеевых произойдет на этот раз?

— В этом сезоне главная сюжетная линия отдана папе. Он пытается выбраться из ямы и снова попасть в ТОП-100 самых богатых людей России. Для этого он снова займется бизнесом и откроет завод по производству того, что он любит больше всего — алкогольные напитки. Что касается Саши и Тани, то их сын Алешка подрос и готовится к школе.

— Новые герои появятся или нет?

— Могу наврать, но в этом сезоне никаких новых героев не будет. Вот уже в следующем… Хотя, не буду забегать вперед, сохраним интригу. Героев в новом сезоне нет, но новые локации точно будут.

— Не устали от сериала? Вам не кажется, что пришло время поставить точку в проекте «САШАТАНЯ»?

— Такие ощущения были где-то три года назад. Знаете, у ситуации или проблемы происходит накопительный эффект и наступает момент, когда просто переходишь определенную грань. И тогда открывается что-то новое. Сейчас, признаюсь честно, у меня нет никаких психологических или актерских проблем, связанных с этой ролью.

Мне работать с Сашей Сергеевым в кайф. Может быть мы все растем вокруг нашего проекта. Для этого роста у нас отличные условия, ведь на протяжении пяти лет работает одна и та же съемочная группа. Фактически наша группа — это театральная труппа.

Мы гораздо больше импровизируем, а обычно продюсеры и авторы требуют следовать сценарию и шаг влево, шаг вправо расценивается, как попытка к бегству. Особенно запрещено что-то менять в комедиях: изменил слово и шутка уже стала не смешной из-за потери ритма.

За последние пять лет мы завоевали доверие продюсеров и авторов, часто переписывая сценарий прямо на площадке. И от этого качество нашего проекта только улучшается. Шутки дописываются под артистов. За счет такой прекрасной творческой атмосферы и происходит рост.

Конечно, я стараюсь развиваться дальше, занимаюсь различными интернет-проектами, благо, для этого сейчас созданы все условия. У меня появилось много театральных проектов.

— Слышали, что у вас сорвалась какая-то важная премьера из-за пандемии?

— Я должен был выпустить в сентябре спектакль «Блэсс» и ровно за две недели до премьеры простудился. Ко мне пришел врач, взял мазок на коронавирус и сказал, что я должен сидеть дома. Оказывается, по правилам Роспотребнадзора, нужно соблюдать двухнедельный карантин, независимо от того — подтвердился коронавирус или нет.

Я, конечно, рвал и метал. Через пять дней у меня прошли все симптомы, я получил на руки два отрицательных результата и уже думал, что вирус обошел меня стороной. Все мысли были только о спектакле, подвести я никак не мог, нужно было принимать решение — или участвую я, или вводим нового актера. Ни о какой отмене не может быть и речи. Чтобы получить окончательное подтверждение того, что я здоров, решил на всякий случай сдать кровь. И вот по крови мне пришел положительный результат.

Из-за этого я не выпустил премьеру, но, главное, что никого не заразил и сидел дома. Потом уже начались плотные съемки сразу в двух проектах и времени на репетиции не было. Так что меня спас актер Никита Заболотный. Но надеюсь, что в феврале я уже выпущу этот спектакль.

— Многие говорят, что болезни нет и все придумано. А вы до заражения верили в реальность ковида и как перенесли лечение?

— С самого начала я серьезно относился к данной проблеме и следовал всем рекомендациям врачей. Как и все я слышал о теориях заговора и, конечно, мне было интересно, я много читал и смотрел, особенно про Билла Гейтса. Поскольку я сам очень хорошо владею английским языком, я решил посмотреть все интервью в оригинале и, должен сказать, что большинство из переводов не точные и интерпретированные, что уже наталкивает на мысль, что тебя пытаются обмануть.

Я вижу, что вирус существует, вижу, как умирают люди. Сейчас уже очевидно, что ковид не выдумка. С самого начала я придерживался такой позиции: я не знаю ничего про вирус, но буду следовать всем правилам. В своем Instagram призывал всех носить маски и получал в ответ злобные послания: мол, ты что, тупица, разве не знаешь, что они не спасают. Очень сложно людям понять, что маска защищает не тебя, а других от тебя. Мне кажется, сейчас только очень упрямый человек будет утверждать, что ковида не существует. Мы же видим, например, сколько артистов, сколько взрослых пожилых людей пострадали от этого.

— Представители творческих профессий сегодня часто жалуются на финансовые трудности. На вашем бюджете пандемия сильно отразилась?

— Безусловно. Хотя у меня есть кино и сериалы. А для многих актеров именно театр являлся единственным заработком. Признаюсь, что поначалу я во многом не был согласен со своими коллегами, когда они протестовали против закрытия театров. Я допускал такое развитие событий. Но претензия артистов была в том, что театры закрывают, но оставляют пассажирский транспорт, авиаперелеты… И с этим я отчасти согласен. А так, конечно, все пострадали финансово, как и представители любых профессий. Я очень расстроен, что не играю в театре, но на мне это не так сильно отразилось. И я всячески стараюсь помогать.

— Впереди Новый год. Уже продумали подарки для близких? Где будете встречать праздник?

— Спасибо, что вы напомнили мне про подарок! Своему главному близкому человеку я его еще не купил, хотя уже точно продумал. Но абсолютно нет времени! Мы сейчас в жестком цейтноте доснимаем серии. Нужно закрыть все до января. Мы уже заканчиваем следующий сезон. Так что времени на покупку подарков просто нет, более того, я даже забыл о нем. Долго думал, чем заняться на Новый год. В итоге решили, что поедем к нашим друзьям в Подмосковье и будем праздновать в узком, приятном театральном кругу.

— Какие традиции существуют в вашей семье?

— Артист в новогодние праздники не принадлежит себе. Очень много спектаклей, корпоративов… В этом году впервые в жизни у меня был назначен спектакль на 31 декабря. Я так хотел его сыграть! Очень новогодняя история. К сожалению, он отменился. Есть традиция играть спектакли 1, 2, 3 января.

Стол у меня общенациональный: оливье, прочие салатики… ну и, конечно, посмотреть телевизор. Именно ТВ. В уходящем году я его не так часто включал, но просмотр программ на Новый год — это неотъемлемый атрибут праздника.

«САШАТАНЯ», новый сезон, с 2 января в 20:00 на ТНТ

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