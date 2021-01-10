Виктор Хориняк: «В письме Деду Морозу попросил собаку»

Виктор признается, что в 2020-м у него не случилось ничего хорошего. Особенно расстраивает артиста, что приходится выходить на театральную сцену, когда в зале всего 25% зрителей. Зато новый 2021-й начинается здорово — с большой премьеры.

— Говорят, что после фильма «Последний богатырь» в интернет-магазинах стали популярны карнавальные костюмы богатырей. Когда вас накрыло волной популярности проекта, стало ли больше поклонников среди детей?

— Узнаваемость у детской аудитории у меня пришла с «Кухней», поэтому в моей жизни ничего сильно не изменилось. А успех фильма — заслуга команды продюсеров и съемочной группы.

Радует, что на производство сказок стали тратить больше времени, денег, сил.

— Вторая часть, которая сейчас идет в кинотеатрах, называется «Последний богатырь: Корень зла». С каким злом борется ваш герой? И от каких привычек вы хотели бы избавиться?

— Иван по-прежнему сталкивается со сказочными персонажами, которые воплощают зло. Но в первую очередь он борется со злом, которое находится внутри него. Человек — существо не однобокое, он не может взять и по щелчку мгновенно измениться. Так же как невозможно избавиться от каких-то привычек, чтобы не осталось никакого следа.

Когда мы чего-то лишаемся, от чего-то отказываемся, остается след. Как сложно восстановление нейронных связей в головном мозге, так сложен и переход человека от страстей к более праведному существованию. Мой герой Иван тоже не без греха, ему сложно справляться со своими привычками и страстями. Что касается меня лично, то я маленькие шажки к этому стараюсь делать каждый день. Но, объективно говоря, видимых результатов пока не заметил.

— Зрительные залы теперь разрешено заполнять только на четверть. В этом можно найти и плюсы — меньше соседей, которые могут отвлекать хрустом попкорна. А как вы адаптировались к выходу на театральную сцену, когда мало зрителей в зале?

— Позитива я в этом вижу очень мало. Театр и без того элитарный вид искусства, спектакли смотрит ничтожно малое количество людей. Поэтому я ничего хорошего не вижу в том, что у нас 25% зала. Я люблю, когда зал ломится, когда зрители висят на люстрах. А в кино наполняемость зала сильно не повлияет на популярность картины — фильм просто дольше будет идти в прокате, и все, кто захочет, его посмотрят.

— Вас миновал коронавирус?

— Если вы спрашиваете, есть ли у меня антитела, то нет. А миновал ли? Такое ощущение, что это никого не обойдет.

— Гороскоп обещает в 2021-м рожденным в год Лошади исполнения желаний в виде крупных покупок и получения новой профессии и навыков. Вас как представителя этого года устраивают такие перспективы?

— Да! Как раз были мысли в голове овладеть новой профессией. И если это удастся сделать в 2021 году, я был бы счастлив. Мне хочется повысить актерскую квалификацию, может быть, попробовать себя в других ипостасях в индустрии кино. А покупки? Ничего пока такого не намечается. Если будет приятное приобретение, останусь рад.

— А что вы попросили у Деда Мороза для себя?

— В письме Деду Морозу попросил собаку.

— Минувший год был для вас юбилейным. Говорят, у мужчин в 30 лет все только начинается. Но можно сказать, вы многое успели. У вас двое детей, прекрасная работа. О чем мечтается, когда со стороны кажется, что все для счастья у вас уже есть?

— У здравомыслящего человека всегда есть амбиции и планы. Я не исключение в этом плане. Надеюсь, многое еще предстоит. Стараюсь полноценно насыщать свою жизнь.

— Чем запомнится 2020 год?

— Знаете, только негативные воспоминания об этом годе…

— В детстве вас бабушка научила вязать, и вы дарили сначала родным, а потом и коллегам собственноручно связанные шарфы. Редкое для мужчины увлечение. У вас сохранилось это хобби?

— К сожалению, нет. Последний шарф связал на 80-летие Олега Павловича Табакова (в 2015 году. — Авт.) — красно-белый спартаковский. И после этого спицы в руки я не брал.

— В чем причина?

— Не хватает адресата…

Личное дело

Виктор Хориняк родился 22 марта 1990 города в Минусинске Красноярского края. Окончил Школу-студию МХАТ. Актер театра МХТ им. Чехова. Снимался в сериалах «Кухня», «Оттепель», «Молодая гвардия», «Мертвое озеро», в фильмах «Трезвый водитель», «Последний богатырь» и других.

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