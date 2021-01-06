Анжелика Варум: «Наша дочь в таком возрасте, что ей не нужны советы»

Обычно бешеный рабочий ритм артистов на паузе: пожалуй, ни по одной другой сфере меры по борьбе с пандемией коронавируса не ударили так же сильно, как по шоу-бизнесу. Как теперь проходит жизнь музыкантов? Какие песни они поют и пишут? Накануне новогодних праздников певица ответила на вопросы «Телепрограммы».

«На Рождество тетя готовила сладкий суп»

— «Кофе с поцелуем. Начинаю день. Так неторопливо, просто торопиться лень…» Эта строчка из вашего дуэта с мужем «Тайна для двоих» идеально передает настроение на новогодние дни. Какой ваш режим идеального зимнего дня?

— Идеальное зимнее утро начинается с идеального снежного пейзажа за окном. Но само слово «режим» теперь звучит как-то неуместно. Не нужно никуда спешить, мчаться на гастроли, репетиции, концерты, съемки. Можно подолгу нежиться в постели, да и вообще сутки из нее не вылезать.

Кажется, я за этот год отдохнула так, что мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Мы с мужем, только перебравшись из города на дачу, обнаружили в шаговой доступности от нашего дома огромную лесопарковую зону. Это какими же нужно быть вовлеченными в свою работу, чтобы на протяжении 20 (!) лет не замечать такой роскоши у себя под носом?! Теперь гуляем по 10 — 15 км почти каждый день.

— Как вы отмечаете Рождество? Как праздновали в детстве?

— Рождество для поколения 1970-х, 1980-х — праздник почти незнакомый. В Советском Союзе верующих, мягко говоря, не жаловали. Я родилась во Львове. Местные жители, конечно, потихоньку ходили в церковь на Пасху — освятить воду и куличи. Но у входа дежурил бдительный патруль, и подобная инициатива могла обернуться исключением из комсомола или из партии.

Единственное, что позволяла себе моя бабушка, так это положить мне под подушку какой-нибудь подарок в канун праздника Святого Николая. Но делиться этой радостью с подружками можно было только по большому секрету. Еще помню, как на Рождество моя тетя готовила сладкий суп из красной пшеницы, меда, мака и орехов. Назывался он кутья. Я его обожала. А сегодня для меня Рождество — это пролонгированное празднование Нового года.

— Накануне праздников впервые за долгие годы «Союзмультфильм» выпустил новую серию мультика про Чебурашку и Крокодила Гену. И Чебурашка говорит вашим голосом. Чем интересна эта работа для артиста? И чем сложна?

— Если честно, эта работа не доставила мне больших хлопот. Я ведь с этим героем провела все свое детство. Больше того, мы с Чебурашкой в один год появились на свет! Если бы речь шла о новом, никому не известном герое, пришлось бы поработать, поискать характер, подобрать тембр.

А тут мне ничего не нужно было изобретать — просто имитировать голос и незабываемые, милые, чуть флегматичные интонации замечательной Клары Михайловны Румяновой. Непривычным правда было то, что мы озвучивали героев вслепую, не так, как озвучивают иностранные фильмы и аниме.

Перед нами был только текст, и мы сами задавали темп и находили интонации для наших героев. А потом под наши голоса художники создавали картинку. В любом случае это незабываемый опыт и ни с чем не сравнимое удовольствие.

— Композитором новой песни для Чебурашки стал Леонид Агутин. Правда ли, что работа над «детским материалом» работает как антидепрессант? И даже споров между творческими людьми возникает меньше.

— Не совсем… Мы долго спорили по поводу тональности, в которой должна звучать эта песня. Муж привык к моим высоким партиям в нашем дуэте и совершенно упустил из виду, что мой герой все-таки мальчик. Пришлось переписывать все живые инструменты, чтобы отстоять Чебурашкину гендерную принадлежность.

Леонид Исаакович Ярмольник, озвучивавший крокодила Гену, в свою очередь, был не уверен в собственных вокальных данных и надеялся, что всю песню мы споем в два голоса. Но, когда я услышала его, трогательного до слез, поющего крокодила, настояла на том, чтобы первый куплет он пел сольно. Запись песни, пожалуй, единственный эпизод, вызвавший столько жарких дебатов. В остальном мы были солидарны.

«Понятно желание ровесников окунуться в прошлое»

— В обычное время семьи артистов живут гастрольной жизнью — в постоянных разъездах. И вдруг все это прекратилось. Получается, что вы с супругом впервые за долгое время стали больше времени проводить вдвоем. Какие плюсы и минусы в этом нашли для себя?

— Ни плюсов, ни минусов! Потому что и у мужа, и у меня достаточно проектов, не зависящих от концертной деятельности. Я в этом году успела выпустить новую пластинку «Грустная bossa» и провести большую работу, для того чтобы мои поклонники смогли услышать, как эта музыка будет звучать в живом концерте.

Обычно ведь новую программу мы обкатываем в гастрольных турах. А теперь премьеру пришлось перенести на свой YouTube-канал. Конечно, такая версия несравнима с большим концертом, но это лучше, чем полное бездействие. В общем, единственной полезной традицией, которой мы обзавелись в этом году, стали наши прогулки по лесу.

— Выпускать новый альбом в пандемию, наверное, рискованно?

— Нелепо говорить о рисках в таком дел как творчество. Во-первых, сам процесс создания альбома приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. Во-вторых, музыка давно уже перестала быть для меня бизнесом. Я просто очень ее люблю и с уважением отношусь к моим поклонникам, которые выросли вместе со мной. Не хочу их разочаровывать. Мне самой понятно желание моих ровесников окунуться в прошлое. Пластинка «Грустная bossa» именно об этом.

«Лиза очень вкусно готовит»

— Читаете ли вы гороскопы на 2021-й? Считаете, что если поверить в то, что предсказано, запрограммировать себя на это, то может и сбыться? Говорят, по такому же принципу работают «карты желаний»: картинки с целями на новый год.

— Нет! Что касается гороскопов, сама мысль о том, что моя жизнь зависит не от моих решений, а от чего-то, на что я не могу повлиять, мне неприятна. А по поводу «карт желаний», мне как-то больше по душе действовать и в награду за это получать желаемое. Если какие-то блага сваливаются тебе на голову ни с того ни с сего, начинают терзать смутные сомнения: а не придется ли за это платить?

— Ваша дочь Лиза выступает со своей группой в американских клубах. Как у них сейчас с концертами — есть возможность играть?

— Музыка для дочки — главное дело ее жизни. Она очень погружена в творчество. И каждый раз, слушая ее музыку, стихи, я испытываю чувство гордости. Ситуация в Америке такая же, как у нас. На время концертная деятельность приостановилась. Но Лиза продолжает работать с группой, записывает и репетирует новый материал, снимает небольшие видео. Пять раз в неделю подрабатывает у молодой семьи, готовит им обеды и ужины. Лиза очень вкусно готовит. Это с детства было одним из ее хобби. Вот и пригодилось.

— Какие советы сейчас у вас спрашивает дочь и по каким вопросам вы можете с ней советоваться?

— Лизе 21 год. В этом возрасте нашим детям, как правило, не нужны советы. Они молоды и уверены в собственных силах. И это замечательно! Не думаю, что опыт даже самого близкого человека может заменить собственный, если речь, конечно, не идет о здоровье или о каких-то мелких бытовых вещах.

— Из каких ингредиентов на данный момент жизни состоит ваш «коктейль счастья»?

— Здоровье, благополучие, любовь и уверенность в завтрашнем дне. Кое-какого ингредиента на сегодня, правда, недостает, зато есть к чему стремиться и о чем мечтать.

Личное дело

Анжелика Варум родилась 26 мая 1969 года в семье композитора Юрия Варума и театрального режиссера Галины Шаповаловой. В 1990 году состоялся дебют певицы с песней «Полуночный ковбой» в программе «Утренняя звезда». Выпустила 16 сольных альбомов. Лауреат театральной премии «Чайка» за главную роль в антрепризном спектакле «Поза эмигранта». Анжелика Варум вместе с Леонидом Агутиным планируют гастроли в регионах России в апреле 2021 года. Дочери пары Елизавете 21 год.

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