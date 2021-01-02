Любимый всеми охранниками, домохозяйками и даже, как выясняется, детьми актер страшный пандемийный год провел продуктивно: активно снимался, столь же активно вспахивал огород. Ну а завершает 2020-й артист на победоносной ноте — новыми сериями детектива «Пес». «Телепрограмма» не удержалась от соблазна выяснить у Никиты, как в условиях информационного давления и распространения заразы найти в себе силы творить и успешно пожинать плоды труда.

«Письма от детей — самые трогательные»

— Никита, «Пес» для вас — это что в настоящий момент? Можно ли сказать, что проект стал визитной карточкой или, как говорили в СССР, знаковой ролью в послужном списке?

— Конечно, нельзя назвать этот сериал моей визитной карточкой. Это же наша коллективная работа. Пожалуй, самая сдержанная роль из всех моих. Но то, что период работы в проекте — важный и нужный, — это да. Кусок жизни. «Пес» много дал. Самое главное — зрительская любовь. Не знаю уж, по какой причине зрители так отметили этот мой образ.

— Вы говорили, что вам пишут поклонники сериала трехлетнего возраста. Какое письмо тронуло больше всего? Было ли такое, что просили подарки?

— Подарки не заказывали, но родители просили поздравить своих детей с днем рождения или Новым годом — такое бывало. Это ладно. Самое приятное в этой истории, когда дети потом пишут в ответ. Благодарят за мои поздравления. Это до такой степени трепетно и мило, наивно и с любовью отходит от фибр души, что ни с чем не сравнить. Безумно приятно. Спасибо всем, кто пишет эти слова.

— Что в этом году вам удалось более всего, а что, как кажется, не получилось?

— Этот год получился весьма плодовитым: вышли две премьеры «Пса», сериалы «Презумпция невиновности», «Грозный». Премьеры разных лет, но так совпало, что вышли все в 2020-м. Не получилось запустить собственный проект, который я планировал, но, значит, так надо. Поживем — увидим.

— Что такое Новый год для вас сейчас? Просто дата, праздник для детей с подарками, надежда на начало нового этапа, в котором можно что-то перезагрузить?

— Как был сакральным праздником со времен детства, так и остался. Один из моих любимых праздников. Поэтому готовлюсь к нему соответственно и заранее, уделяя ему должное внимание. Новый год — это обязательные правила: оливье, бой курантов, шампанское, загадывание желаний, елка, хороводы вокруг нее и, самое главное, подарки под ней. И для меня, и от меня.

«Вера в чудо должна жить как можно дольше»

— У вас были яркие истории, связанные с Дедом Морозом?

— Я всегда знал, что Дед Мороз — мой отец. Лучший Дед Мороз России. Когда он приносил подарки, это было всегда трепетно. Видимо, поэтому этот праздник и до сих пор один из важнейших для меня. Отец уделял ему много внимания. И когда-то я даже работал с ним в паре. Дедом Морозом вышел в 14 лет. Первый блин был комом, не очень получилось…

— Почему?

— До 13 лет я помогал отцу: был Морозко, бегал с ним везде. А потом в 14 лет попробовал сам выйти Дедом Морозом. И не просто так, а пришел в школу с английским уклоном, то есть Дед Мороз должен был общаться с детьми на иностранном языке. А поскольку мой английский, мягко говоря, horrible (ужасный), в самый ответственный момент я забыл текст.

Дети, разумеется, были в шоке: «Как это так, Дед Мороз не знает английского?» Они-то подготовились гораздо лучше меня. Так что это был дебютный провал. Было безумно стыдно, зато потом на заработанные деньги купил себе «Денди» (одна из первых игровых приставок в постсоветской России. — Ред.). После этого немного отпустило.

Так что сейчас я стараюсь сделать так, чтобы мои дети как можно дольше верили в Деда Мороза.

— То есть веру в Деда Мороза в них поддерживаете?

— У детей как можно дольше должно оставаться детство. Чем дольше, тем лучше. Потому что это вера в прекрасное, в чудо, в сказку. Она должна быть в человеке. Постепенно это уйдет из жизни, да. Но чем дольше там пробудет, тем лучше.

— Какой самый неожиданный подарок делали детям, жене или теще? Тот, который бы всех по-хорошему шокировал.

— Это было, когда мы «психанули» и в один момент с женой и ребенком в 2019 году улетели в Таиланд на Новый год. Именно это меня впоследствии и убедило в мысли, что все-таки самый правильный Новый год — это с елкой и оливье. Но надо было попробовать. Самое интересное — дарить подарки неожиданно. Нечто приятное и доставляющее удовольствие всем.

— Как развивается ваше новое вынужденное увлечение — земледелие?

— Пришлось с этим пока повременить. Зима настала — копать тяжело. Но плодов я получил в этом году много: от семечек до капусты, морковки, помидоров, картошки и всего остального. Сейчас у меня полный подвал трехлитровых банок — это и есть плоды пандемии.

— Что бы вы хотели изменить в 2021-м внутри себя, вокруг или в работе?

— Наверное, ничего. Кочки или ступеньки, о которые я спотыкался, дают плоды — и всегда хорошие. Хотелось бы, чтобы люди по жизни встречались искренние, правильные, добрые. Вот это важно.

— А что могли бы пожелать зрителям сериала «Пес» и читателям «Телепрограммы» в наступающем году?

— Наверное, любви к ближнему. Любите друг друга и будьте счастливы! Ничего другого и не нужно. Где есть любовь, там есть счастье.

«Пес» Среда — четверг/21.20

Смотрите также