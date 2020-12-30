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Сергей Лазарев: «Пока дети верят в Деда Мороза, буду его приглашать!»

Популярный музыкант поделился праздничным настроением и подвел итоги года.

Сергей Лазарев: «Пока дети верят в Деда Мороза, буду его приглашать!»
Сергей Лазарев. Фото: Даниил Головкин

В эти дни Сергей традиционно выступает во всех главных новогодних телеогоньках. Но не только телезрители встретят 2021-й в компании известного певца — впервые за долгое время артист отметит Новый год в семейном кругу. Из-за пандемии число концертов в праздничные дни резко сократилось, поэтому бой курантов певец услышит, не стоя где-то на сцене, а находясь рядом с родными.

«Каждый в семье отвечает за какое-то новогоднее блюдо»

Сергей Лазарев с мамой Валентиной Викторовной. Фото
Сергей Лазарев с мамой Валентиной Викторовной. Фото: личный архив

— Ежегодно телерейтинги доказывают: что бы там ни говорили о снижении интереса людей к телевидению, в новогоднюю ночь все равно все смотрят огоньки. Сейчас, в год больших перемен, в праздничном эфире все будет традиционно?

— Традиционно! Потому что людям в это непростое время нужно все равно дарить радость, позитив. Очень много ограничений сейчас, и люди станут смотреть телевизор. И пусть у них настроение поднимается. Я пою первую песню нового года на «Голубом огоньке» канала «Россия» — смотрите, будем вас радовать.

— Как встретите Новый год?

— Изначально планировал работать, и 31-е было забито выступлениями. Но потом все отменилось, потому что ввели ограничения. Поэтому, как и в большинстве семей, будет ужин в кругу родных.

— Похоже, это ваша первая нерабочая новогодняя ночь за последние лет 15…

— Да, давненько я дома не встречал Новый год. Последний раз лет семь назад решил отдохнуть в ночь на 1 января, как все, но это было скорее исключением из правил.

— Какие любимые блюда ваша мама непременно приготовит и поставит на новогодний стол?

Стараниями мамы певца Валентины Викторовны на праздничном столе появятся лучшие блюда русской кухни. Фото
Стараниями мамы певца Валентины Викторовны на праздничном столе появятся лучшие блюда русской кухни. Фото: Инстаграм

— У нас каждый член семьи берет на себе определенное блюдо: от тети с дядей — оливье, мама всегда готовит жюльены, холодец, придумывает сложные салаты. Стол накроем традиционный — русский.

— А что ваш сын Никита и дочь Аня заказали в письмах Деду Морозу?

— Анютка заказала разные игрушки, а у Никиты список уже побольше — там и рюкзак с Бэтменом, различные наборы ЛЕГО, хотвилсы (литые модели машин. — Ред.)… Конечно, будем дарить и развивающие игры, и одежду нужную. Я думаю, что Деду Морозу придется постараться.

— Папа сам будет переодеваться в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить сына и дочь? Или пригласите артистов?

— Папу они точно узнают даже в бороде и костюме, поэтому я не буду рисковать. У меня тут Никита вдруг на днях спросил: «Папа, а Деда Мороза не существует?» Я так обалдел…

— Это ему в садике, наверное, товарищи сообщили.

— Да, уже рассказали! Я говорю: «Как это не существует?! А кто же тебе подарки приносит?» Он задумался, согласился: «А, ну да…». В этот раз удалось его чуть-чуть перехитрить, но на следующий год, думаю, уже не получится. Но, пока дети верят в Деда Мороза, буду его приглашать!

«Никита уже готов к школе — читает, пишет»

У Никиты и Ани есть все, что нужно для встречи Нового года - красивая елка и любящий папа. Фото
У Никиты и Ани есть все, что нужно для встречи Нового года — красивая елка и любящий папа. Фото: Инстаграм

— Карантин не помешал Ане и Никите посещать кружки, секции?

— И Никита, и Анечка ходят в детский сад, там у них отличные развивающие занятия, кружки, они занимаются рисованием, ментальной арифметикой, спортивными играми. Никита увлечен футболом. То есть дети заняты целый день.

— Многие говорят, что дети сейчас сообразительнее родителей в их возрасте. Замечаете?

— Они, безусловно, быстрее все схватывают. Сейчас, конечно, другое время, другие возможности, поэтому дети очень быстро соображают. Моя Анютка в два года уже очень хорошо говорит, болтает. В том числе благодаря старшему брату — многому у него учится.

Никита сообразительный, смышленый, и мне кажется, что он уже сейчас мог бы пойти в школу, но я решил, что все-таки пусть еще чуть-чуть побудет в беззаботном детстве и пойдет на следующий год. Хотя к первому классу он уже готов — читает, пишет.

— А вы каким были? Таким же ранним?

— Да, я тоже в шесть лет пошел в школу, а в 16 уже поступил в институт.

— Вы стали лауреатом «Песни года-2020» с композицией «Я не боюсь». За ее жизнеутверждающей характер многие назвали песню гимном года. Второй ваш актуальный хит — «Я не могу молчать». Как бы вы продолжили эти две фразы? Я не боюсь…  чего? Я не могу молчать… о чем?

Сергей Лазарев на «Песне года 2020». Программа выйдет в эфир 1 и 2 января 2021 года. Фото
Сергей Лазарев на «Песне года 2020». Программа выйдет в эфир 1 и 2 января 2021 года. Фото: личный архив

— Не могу молчать о своих чувствах, о любви… Вообще много о чем не могу молчать, я всегда правдоруб, очень искренний — что думаю, то и говорю. Одни меня за это ругают, но многие как раз за это уважают и любят.

Если же говорить о том, чего я не боюсь…. Наверное, не боюсь сложностей и препятствий.

— А коронавируса, который сейчас всех пугает? Он миновал вашу семью?

— У меня переболели тетя с дядей и мама. Слава богу, выздоровели, сейчас все хорошо.

— Несмотря на все сложности уходящего года, что он вам принес хорошего? Есть ли итоги со знаком плюс?

— Плюсы в том, что я больше времени стал проводить с детьми, я вижу, как они растут. Другое дело, что Никита и Анютка привязались ко мне еще сильнее. Понимаю, что, когда возобновятся гастроли, для них эта разлука будет очень сложной. Особенно для Никиты. Сын так привык, что папа всегда дома — теперь, когда вечером задерживаюсь на работе, он начинает паниковать, записывать мне голосовые сообщения (с телефона няни. — Ред.): «Папа, когда ты будешь дома, когда ты вернешься?!»

«Плачу людям зарплату, потому что они мне преданны»

— Из-за пандемии уже девять месяцев нет гастролей, выступлений. А есть ли возможность планировать рабочий график на следующий год?

— Это очень сложная ситуация. Мы почти год в подвешенном состоянии и, судя по всему, будем в нем находиться еще столько же. Мне, к сожалению, пришлось отменить премьеру своего шоу, которое было запланировано на март 2021 года.

— И как теперь, когда нет никакой определенности? На какие даты переносите премьеру?

— Мы ее переносим аж на 2022 год. Шоу требует больших вложений, трат, и, понятное дело, мы должны будем их потом окупить, потому что я вкладываю свои деньги и мне нужно понимать, что можно выстраивать тур по городам. А планировать тур возможно, когда будет все спокойно.

Кроме того, сейчас разрешено 25% зрителей в зале — с такой наполняемостью мы никогда не покроем себестоимости приезда нашего коллектива, свет, звук, декорации… Не говоря уже о том, чтобы окупить полностью огромные вложения.

Шоу предполагает большие траты — это сотни тысяч долларов. Эти вложения окупаются большим количеством концертов. Туры у меня всегда очень длительные — по два года, а это более 150 концертов. Сейчас все это под большим вопросом. Сначала мы планировали январский тур, когда думали, что все будет хорошо. И он тоже отменился. Сейчас пытаемся что-то сделать на конец весны — с предыдущей шоу-программой, с которой мы вынуждены были прервать тур, поэтому не отъездили многие города…

— А билеты уже были проданы?

— Конечно! Где-то были возвраты билетов, где-то переносы на другие даты. Эти расходы легли и на организаторов, и на площадки, и на артистов. И это большие убытки, которые мы, к сожалению, несем и продолжаем нести.

— У вас обычно билеты в регионах разлетались на ура. Выступать в залах, заполненных на 25%, наверное, еще и с эмоциональной точки зрения непросто…

Сергей Лазарев. Фото
Сергей Лазарев. Фото: Даниил Головкин

— В том-то и дело. Скажем так: 90% на концертах у меня — это обычная история. И, конечно, никто не будет идти на заведомые убытки и привозить артиста с заполняемостью зала 25%.

Сейчас вот я продолжаю играть в Театре имени Пушкина, и там как раз это ограничение — на спектаклях зал заполнен на четверть. Мы играем, но это крайне тяжело и для зрителя, и для артистов. Это прямо мука. Очень сложно сплотить зал при таком количестве людей. Отдача, эмоции совершенно другие.

— Год назад вы рассказали, что у вас, как и у многих из нас, ипотечный кредит, который вы взяли на покупку дома. Вам еще не удалось погасить ипотеку?

— Нет, вы что! Мне еще долго ее погашать.

— Сочувствую — это всегда большая финансовая ответственность, а сейчас еще сложнее…

— Конечно. Дело в том, что расходы-то продолжают накапливаться, расти. Потому что все равно нужно выпускать и записывать песни, покупать их у авторов, платить за аранжировки, сведение в студии. Надо все равно снимать клипы, а это дело дорогостоящее — один клип стоит несколько миллионов рублей. У меня за этот год два клипа вышло.

Я продолжаю выпускать новый музыкальный материал, потому что надо радовать людей, не пропадать с экранов. Плюс я не распустил свой коллектив, а он у меня большой — я плачу людям зарплату, потому что они преданны мне уже много лет, и сейчас я не могу их бросить. Все равно проходят музыкальные премии, есть выступления — значит, нужно шить костюмы для себя, для балета.

Это расходы, которые для артиста неизбежны, потому что у него есть имя, статус. Плюс, конечно же, необходимые бытовые расходы на няню, детский сад. Получается, что дохода никакого концертного нет, а расходы вообще никак не снизились.

— Но ведь не все артисты выпускают сейчас клипы, песни. Получается, вы работаете для людей и для поддержания их внимания?

— Для меня всегда бизнес был на втором плане. У меня всегда была задача сделать качественный музыкальный продукт, видеоряд, и мои шоу — это всегда дорогостоящие, технически сложные проекты. Я все равно выпускаю песни, клипы, потому что понимаю, что рано или поздно пандемия пройдет, а руку надо держать на пульсе и не пропадать с радаров.

Личное дело

Сергей ЛАЗАРЕВ родился 1 апреля 1983 года в Москве. В детские годы занимался в театре-студии «Непоседы». Окончил Школу-студию МХАТ. С 2001 по 2004 год выступал в составе дуэта Smash!! В 2005 году начал сольную карьеру. Выпустил 8 альбомов, дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение». Играет в Театре им. Пушкина, лауреат театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот». Воспитывает сына Никиту и дочь Анну.

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