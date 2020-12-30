Сергей Лазарев: «Пока дети верят в Деда Мороза, буду его приглашать!»

В эти дни Сергей традиционно выступает во всех главных новогодних телеогоньках. Но не только телезрители встретят 2021-й в компании известного певца — впервые за долгое время артист отметит Новый год в семейном кругу. Из-за пандемии число концертов в праздничные дни резко сократилось, поэтому бой курантов певец услышит, не стоя где-то на сцене, а находясь рядом с родными.

«Каждый в семье отвечает за какое-то новогоднее блюдо»

— Ежегодно телерейтинги доказывают: что бы там ни говорили о снижении интереса людей к телевидению, в новогоднюю ночь все равно все смотрят огоньки. Сейчас, в год больших перемен, в праздничном эфире все будет традиционно?

— Традиционно! Потому что людям в это непростое время нужно все равно дарить радость, позитив. Очень много ограничений сейчас, и люди станут смотреть телевизор. И пусть у них настроение поднимается. Я пою первую песню нового года на «Голубом огоньке» канала «Россия» — смотрите, будем вас радовать.

— Как встретите Новый год?

— Изначально планировал работать, и 31-е было забито выступлениями. Но потом все отменилось, потому что ввели ограничения. Поэтому, как и в большинстве семей, будет ужин в кругу родных.

— Похоже, это ваша первая нерабочая новогодняя ночь за последние лет 15…

— Да, давненько я дома не встречал Новый год. Последний раз лет семь назад решил отдохнуть в ночь на 1 января, как все, но это было скорее исключением из правил.

— Какие любимые блюда ваша мама непременно приготовит и поставит на новогодний стол?

— У нас каждый член семьи берет на себе определенное блюдо: от тети с дядей — оливье, мама всегда готовит жюльены, холодец, придумывает сложные салаты. Стол накроем традиционный — русский.

— А что ваш сын Никита и дочь Аня заказали в письмах Деду Морозу?

— Анютка заказала разные игрушки, а у Никиты список уже побольше — там и рюкзак с Бэтменом, различные наборы ЛЕГО, хотвилсы (литые модели машин. — Ред.)… Конечно, будем дарить и развивающие игры, и одежду нужную. Я думаю, что Деду Морозу придется постараться.

— Папа сам будет переодеваться в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить сына и дочь? Или пригласите артистов?

— Папу они точно узнают даже в бороде и костюме, поэтому я не буду рисковать. У меня тут Никита вдруг на днях спросил: «Папа, а Деда Мороза не существует?» Я так обалдел…

— Это ему в садике, наверное, товарищи сообщили.

— Да, уже рассказали! Я говорю: «Как это не существует?! А кто же тебе подарки приносит?» Он задумался, согласился: «А, ну да…». В этот раз удалось его чуть-чуть перехитрить, но на следующий год, думаю, уже не получится. Но, пока дети верят в Деда Мороза, буду его приглашать!

«Никита уже готов к школе — читает, пишет»

— Карантин не помешал Ане и Никите посещать кружки, секции?

— И Никита, и Анечка ходят в детский сад, там у них отличные развивающие занятия, кружки, они занимаются рисованием, ментальной арифметикой, спортивными играми. Никита увлечен футболом. То есть дети заняты целый день.

— Многие говорят, что дети сейчас сообразительнее родителей в их возрасте. Замечаете?

— Они, безусловно, быстрее все схватывают. Сейчас, конечно, другое время, другие возможности, поэтому дети очень быстро соображают. Моя Анютка в два года уже очень хорошо говорит, болтает. В том числе благодаря старшему брату — многому у него учится.

Никита сообразительный, смышленый, и мне кажется, что он уже сейчас мог бы пойти в школу, но я решил, что все-таки пусть еще чуть-чуть побудет в беззаботном детстве и пойдет на следующий год. Хотя к первому классу он уже готов — читает, пишет.

— А вы каким были? Таким же ранним?

— Да, я тоже в шесть лет пошел в школу, а в 16 уже поступил в институт.

— Вы стали лауреатом «Песни года-2020» с композицией «Я не боюсь». За ее жизнеутверждающей характер многие назвали песню гимном года. Второй ваш актуальный хит — «Я не могу молчать». Как бы вы продолжили эти две фразы? Я не боюсь… чего? Я не могу молчать… о чем?

— Не могу молчать о своих чувствах, о любви… Вообще много о чем не могу молчать, я всегда правдоруб, очень искренний — что думаю, то и говорю. Одни меня за это ругают, но многие как раз за это уважают и любят.

Если же говорить о том, чего я не боюсь…. Наверное, не боюсь сложностей и препятствий.

— А коронавируса, который сейчас всех пугает? Он миновал вашу семью?

— У меня переболели тетя с дядей и мама. Слава богу, выздоровели, сейчас все хорошо.

— Несмотря на все сложности уходящего года, что он вам принес хорошего? Есть ли итоги со знаком плюс?

— Плюсы в том, что я больше времени стал проводить с детьми, я вижу, как они растут. Другое дело, что Никита и Анютка привязались ко мне еще сильнее. Понимаю, что, когда возобновятся гастроли, для них эта разлука будет очень сложной. Особенно для Никиты. Сын так привык, что папа всегда дома — теперь, когда вечером задерживаюсь на работе, он начинает паниковать, записывать мне голосовые сообщения (с телефона няни. — Ред.): «Папа, когда ты будешь дома, когда ты вернешься?!»

«Плачу людям зарплату, потому что они мне преданны»

— Из-за пандемии уже девять месяцев нет гастролей, выступлений. А есть ли возможность планировать рабочий график на следующий год?

— Это очень сложная ситуация. Мы почти год в подвешенном состоянии и, судя по всему, будем в нем находиться еще столько же. Мне, к сожалению, пришлось отменить премьеру своего шоу, которое было запланировано на март 2021 года.

— И как теперь, когда нет никакой определенности? На какие даты переносите премьеру?

— Мы ее переносим аж на 2022 год. Шоу требует больших вложений, трат, и, понятное дело, мы должны будем их потом окупить, потому что я вкладываю свои деньги и мне нужно понимать, что можно выстраивать тур по городам. А планировать тур возможно, когда будет все спокойно.

Кроме того, сейчас разрешено 25% зрителей в зале — с такой наполняемостью мы никогда не покроем себестоимости приезда нашего коллектива, свет, звук, декорации… Не говоря уже о том, чтобы окупить полностью огромные вложения.

Шоу предполагает большие траты — это сотни тысяч долларов. Эти вложения окупаются большим количеством концертов. Туры у меня всегда очень длительные — по два года, а это более 150 концертов. Сейчас все это под большим вопросом. Сначала мы планировали январский тур, когда думали, что все будет хорошо. И он тоже отменился. Сейчас пытаемся что-то сделать на конец весны — с предыдущей шоу-программой, с которой мы вынуждены были прервать тур, поэтому не отъездили многие города…

— А билеты уже были проданы?

— Конечно! Где-то были возвраты билетов, где-то переносы на другие даты. Эти расходы легли и на организаторов, и на площадки, и на артистов. И это большие убытки, которые мы, к сожалению, несем и продолжаем нести.

— У вас обычно билеты в регионах разлетались на ура. Выступать в залах, заполненных на 25%, наверное, еще и с эмоциональной точки зрения непросто…

— В том-то и дело. Скажем так: 90% на концертах у меня — это обычная история. И, конечно, никто не будет идти на заведомые убытки и привозить артиста с заполняемостью зала 25%.

Сейчас вот я продолжаю играть в Театре имени Пушкина, и там как раз это ограничение — на спектаклях зал заполнен на четверть. Мы играем, но это крайне тяжело и для зрителя, и для артистов. Это прямо мука. Очень сложно сплотить зал при таком количестве людей. Отдача, эмоции совершенно другие.

— Год назад вы рассказали, что у вас, как и у многих из нас, ипотечный кредит, который вы взяли на покупку дома. Вам еще не удалось погасить ипотеку?

— Нет, вы что! Мне еще долго ее погашать.

— Сочувствую — это всегда большая финансовая ответственность, а сейчас еще сложнее…

— Конечно. Дело в том, что расходы-то продолжают накапливаться, расти. Потому что все равно нужно выпускать и записывать песни, покупать их у авторов, платить за аранжировки, сведение в студии. Надо все равно снимать клипы, а это дело дорогостоящее — один клип стоит несколько миллионов рублей. У меня за этот год два клипа вышло.

Я продолжаю выпускать новый музыкальный материал, потому что надо радовать людей, не пропадать с экранов. Плюс я не распустил свой коллектив, а он у меня большой — я плачу людям зарплату, потому что они преданны мне уже много лет, и сейчас я не могу их бросить. Все равно проходят музыкальные премии, есть выступления — значит, нужно шить костюмы для себя, для балета.

Это расходы, которые для артиста неизбежны, потому что у него есть имя, статус. Плюс, конечно же, необходимые бытовые расходы на няню, детский сад. Получается, что дохода никакого концертного нет, а расходы вообще никак не снизились.

— Но ведь не все артисты выпускают сейчас клипы, песни. Получается, вы работаете для людей и для поддержания их внимания?

— Для меня всегда бизнес был на втором плане. У меня всегда была задача сделать качественный музыкальный продукт, видеоряд, и мои шоу — это всегда дорогостоящие, технически сложные проекты. Я все равно выпускаю песни, клипы, потому что понимаю, что рано или поздно пандемия пройдет, а руку надо держать на пульсе и не пропадать с радаров.

Личное дело

Сергей ЛАЗАРЕВ родился 1 апреля 1983 года в Москве. В детские годы занимался в театре-студии «Непоседы». Окончил Школу-студию МХАТ. С 2001 по 2004 год выступал в составе дуэта Smash!! В 2005 году начал сольную карьеру. Выпустил 8 альбомов, дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение». Играет в Театре им. Пушкина, лауреат театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот». Воспитывает сына Никиту и дочь Анну.

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