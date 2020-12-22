Роман Курцын: «Мама обычно говорит: «Рома любит себе приключений на ж* искать»

На счету Романа Курцына – десятки ролей: он спасает тех, кому нужна помощь, носит форму, исполняет трюки, от которых захватывает дух. Помимо актерской профессии и членства в гильдии актеров России, молодой человек входит в Гильдию каскадеров страны, поэтому все опасные элементы на площадке делает сам.

Порой, любовь к адреналину доставляет немало хлопот, но отказываться от своих увлечений Роман не собирается и каждый раз, оказавшись на съемках, предлагает все новые и новые трюки, а теперь такие, которые до него никто в России не делал.

В кино уже вышел фильм «Самый Новый год», где Роман не только сыграл главную роль, но и выступил в роли креативного продюсера. А 24 декабря новая премьера — фильм «Огонь» — героическая история о пожарных и спасателях. Про будни тех, кто каждый день готов прийти нам на помощь и спасти из любой ситуации.

В картине снялись Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Борис Дергачев и многие другие.

Накануне премьеры Teleprogramma.pro пообщалась с Романом Курцыным и узнала много интересных подробностей: например, сколько стоит снять трюк в кино, зачем он ел червяков на площадке и почему благодарен пандемии.

— Роман, у вас одна премьера за другой. Совершенно разные проекты, поделитесь впечатлениями.

— Картины выходят почти параллельно, скоро в кино «Огонь» — очень интересная и сильная история, а сейчас идет «Самый Новый год». Для меня это особая картина, во-первых, потому, что это мой первый опыт креативного продюсирования. Во-вторых, этим кино мне лично хотелось бы поблагодарить всех родителей. Я вырос в 90-е и мамам, и папам было очень нелегко нас поднимать.

Раньше собрать ребенка на 1 сентября была целая история, а сейчас, знаю как отец, приехал и купил все, что нужно, за пару часов. Для нас новые кроссовки были целое событие, а сегодня ничего не стоят. Мы делили Snickers с друзьями на шесть частей и это было здорово.

Мы принадлежали сами себе, не было Интернета, соцсетей, вездесущих камер, никто не названивал каждые две минуты, где ты, чем занят. Сами ходили в школу на кружки и секции, сами возвращались домой. Катались на горках, не подавали друг на друга в суд за разбитый нос или фингал под глазом. А сейчас время хейтерства, время пранков.

Мы в детстве хотели быть спасателями, космонавтами и пожарными, а сейчас мечтают быть блогерами. Я думаю, пандемия не зря нам дана, это шанс вспомнить о многих ценностях.

— То есть, вы не сторонник призыва «2020-й, остановись!»?

— Нет, мне есть за что благодарить этот год. Раньше человек сидел дома три месяца, никуда не выходил, а как запретили, вспомнил, что надо гулять, общаться. Мы почти не проводим время с семьей, а пандемия, опять же, стряхнула всю шелуху. У меня есть друг, который узнал в изоляции, что ребенок закончил школу.

А лично я успел написать новый сценарий, открыть свой бизнес и неплохо отдохнуть.

— У вас есть сервис по доставке полезной еды, как появилась идея? Кому, на ваш взгляд, приходится тяжелее в пандемию: актерам или бизнесменам?

— Да, было время и получилось придумать KURTSYNFOOD, но я никогда не считал себя бизнесменом. Просто не люблю сидеть без дела.

Подумал, что я хорошо знаю и чем могу быть полезен? Решил, что у меня большой опыт в части тренировок, питания. Так родилась идея организовать доставку сбалансированного питания. А скоро открываю программу онлайн тренировок.

Что касается сложных времен, то не знаю кому труднее. Всем было непросто, но негатив можно найти в любой ситуации, как и позитив, мы сами выбираем от чего отталкиваться. У меня, также как у всех был провал финансовый, но ничего, пережили.

— Получается, раз у вас есть свой бизнес по доставке еды, жена дома может не готовить?

— Ну да, теперь мы в Ярославле питаемся нашей едой. Кто-то должен тестировать и проверять. Я решил это делать на себе (смеется).

— У вас был опыт продюсирования, как оцениваете свою работу?

— Неплохо. Какие-то куски очень понравились, какие-то можно было лучше. У меня ни разу не было кино, где бы я сказал: «Все, вот там я на 100%. В таком случае можно на пенсию уходить. Если ты на сто процентов собой доволен, и не хочешь ничего поменять или переделать, то можно идти трамвай водить».

— Расскажите про съемки «Огня». В Интернете можно найти новости, что вы получили ожоги на площадке.

— Это правда, они есть до сих пор. Я делал трюк, который никто не делал раньше у нас в стране. Обычно если показывают, что горит человек, то огонь всегда на защитной ткани, а у нас прямо на открытой коже.

В институте я занимался факирством, нужно было чем-то зарабатывать на жизнь, в кино этот опыт пригодился. У нас есть сцена, где горит лес, а мы выводим людей, в этот момент мой герой обгорает.

Изначально никто не планировал делать этот трюк, снимали как обычно. Но в Голливуде есть специальная жидкость, которой можно покрыть кожу и тогда возможно реальное горение. Мой друг Сергей Ануфриев помог ее достать и привезти. Это было очень сложно. Сказать по секрету, невозможно. Открыли, протестировали – все нормально. А в кадре режиссер поставил задачу бежать, и огонь перекинулся на плечо, подмышку.

Прибегаю в конце дубля, говорю: «Ребята, мы что-то не то сделали, давайте инструкцию почитаем. Классика жанра» (смеется).

Стали читать, а там первое, что написано: ни в коем случае не двигаться и не должно быть ветра, только статическое горение! Но никаких пауз и больничных не было, продолжили съемки с обгоревшими руками. Больничные – это не про меня. Ожоги заживут, а кино останется навсегда.

Кстати, эта баночка для трюка стоит 3 тысячи евро. Это была моя инициатива, получается, иногда тратим больше, чем зарабатываем в кино. Хорошо, что есть друзья (смеется).

— То есть, вы ее покупали за свои?

— Не совсем. Сергей (который привез) сделал подарок, друга не жалко и поджечь бесплатно. Я когда предложил в проекте это сделать, не все верили: получится-нет, а траты большие. Поэтому решил попробовать сам, все получилось и было действительно здорово. Хотя эти секунды заметит только самый внимательный зритель.

— А были еще примечательные моменты были на съемках «Огня»?

— Конечно! По сценарию ребята несколько дней в лесу, вся еда сгорела. Мой персонаж спортивный парень и ему постоянно хочет есть. Я, дурак, предложил режиссеру: «Леха (Алексей Нужный, режиссер), ну раз он спортсмен, ему нужен белок. Давай червяков есть?».

Это была дурацкая идея (смеется), режиссер согласился, накопали полную плошку червяков, и я ел их в кадре. Настоящих живых червяков! Первый дубль был ужасный, червяки — самое МЕРЗКОЕ, что я пробовал в своей жизни. Попросил у ребят соевый соус и немного соли. Кое как это в меня запихалось, но самое обидное в эта сцена с червяками по какой-то причине даже в кино не вошла, обидно (смеется). Так частенько в кино бывает.

— А где снимали?

— В Карелии, каньон «Рускеала», мы прыгали с этого каньона в воду. Полет — 21 метр, страшно. Все ребята очень старались, а Константин Юрьевич (Хабенский) проявил себя как герой, первый прыгнул в огонь пылающий. Все мои трюки – это личная инициатива. И горение, и драка, которая будет. Те, кто понимаю в экшн-кино, говорят, что получилось очень круто. Одна мама настаивает, что: «Рома любит себе приключений на ж* искать и доказывать всему миру». Но, конечно, говорит, любя.

— Роман, а как в вашей семье отмечают Новый год?

— Для нас это праздник семейный, у меня открыты двери дома. Много друзей, тусовки, порой до 20 человек собирается. Кому не хватает места, спят в спальных мешках, но никто не обижается. А подарки пока никому не готовил, еще есть время, успеем.

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