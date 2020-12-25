Звезда «САШАТАНЯ» Лариса Баранова о новом сезоне: «Сын Сергеевых пойдет в школу, а олигарх откроет алкогольный завод»

2 января ТНТ запускает шестой сезон популярного сериала «САШАТАНЯ». За годы, что команда работает вместе, они успели стать настоящей семьей. Перемены происходят не только в жизни героев сериала, но и в личной жизни каждого. Например, актриса Алина Ланина (жена олигарха Ева) во время съемок была на седьмом месяце беременности, при этом в кадре ее героиня не ждет ребенка. А Лариса Баранова (Лиля, подруга Тани) обзаведется семьей, забросит хиппи-наряды и будет гулять с коляской.

Teleprogramma.pro поговорила с Ларисой и расспросила про новый сезон, дочек-школьниц и о важных мужских качествах, которые ценны для нее.

— Лариса, чем порадует новый сезон сериала «САШАТАНЯ»?

— Сезон намечается очень насыщенным. Из того что помню, у Миши с Сашей снова будет конфликт, они даже подерутся. Еще маленький Алеша Сергеев будет готовиться к первому классу, так что Саша и Таня снова будут учиться, осваивая школьную программу.

Ну и, конечно, хорошие новости от Сильвестра Андреевича, он снова в строю. Папа откроет алкогольный завод и будет заниматься производством коньяка. Его цель — снова вернуться в списки самых богатых людей страны. Но вот получится ли — в этом большой вопрос.

— Ваша Лиля останется прежней или в ее жизни произойдут перемены?

— Она становится взрослее, Лиля — уже мама и отказалась от каких-то развлечений. Даже если взять ее внешний вид — хиппи-атрибутика отходит на второй план и она становится больше леди. Например, она больше не ходит на сборища толкиенистов (фанаты «Властелина колец»), не проводит спиритические сеансы и не занимается всем тем, что делала еще в универе. Вместо этого она гуляет с ребенком в парке и готовит ужин для мужа. Она безумно рада тому, что у нее есть семья. Но при этом остается все той же странной девушкой.

— А что, Лиля правда раньше была толкиенисткой?

— Да, когда снимался «Универ», авторы прописывали это в сценарии, поэтому я и вспомнила. Но сейчас уже в текстах этого нет, поэтому я подумала, что Лиля со всеми этими странными встречами в парках завязала.

— Из-за пандемии приходилось вносить какие-то коррективы в съемки или все пошло по плану?

— Работаем максимально быстро, четко и слаженно, все же понимают, что снова могут быть закрыты на карантин. А так, мы очень ответственно подходим к съемкам: всегда в масках, вокруг литры санитайзера… Если кто-то чихнул — сразу легкая паника. Опять же, на съемочной площадке договорились, что вне работы по массовым мероприятиям не мотаемся.

— Наверняка были какие-то интересные моменты на площадке, которые остались за кадром. Поделитесь с нами…



— Снимали сцену в кинотеатре с участием Лили и Тани и актеров массовки, в том числе и двух подруг, озорных, веселых девушек. Мы с Валентиной Рубцовой стоим в кадре, а они на заднем плане начинают играть, причем настолько ярко, громко, как только могут. Актеры массовки во время съемок должны использовать только артикуляцию и никакого голоса, а эти же две девушки все делали вслух: «Ну что? Ну, давай, ладно, увидимся! Ты купи билет тогда, я через два часа к тебе подойду…»

И так далее в таком духе. Первый раз ничего не сказали, на второй тоже… На третий у режиссера кончилось терпение и он сделал им замечание: «Девочки, прекратите театр, вы здесь не главные героини».

Они, миленькие, так обиделись. Они же шли сниматься в кино, почему же их просят перестать играть? Я видела, как они все заранее придумали, все свои диалоги, историю с покупкой билета, но, увы, им не дали раскрыться по-настоящему. Вот такая немного грустная история, девчонок жалко, но все же это творческий процесс.

— А часто ли актеры смешат друг друга на площадке?

— Да, конечно. И я сама этим иногда занимаюсь. В квартире Саши и Тани есть балкон, где я люблю прятаться, а во время кадра внезапно появляться. Моя задача как раз рассмешить актеров. Андрей никогда не колется, а Валю я еще могу расколоть. Но при этом важно не испортить дубль, вот такая тонкая работа. Я появляюсь на балконе, дурачусь, они меня видят, но продолжают играть. Раньше еще я их любила пугать своим внезапным появлением, но потом режиссер запретил мне это делать, сказав, что актеры и правда пугаются.

— Вы мама двоих девочек. Как вам дается дистанционное образование?

— Старшая дочка на дистанционном обучении, а младшая посещает школу, но когда там периодически кто-то заболевает, уходит на карантин. Учимся дома, и это все, конечно, не совсем здорово. Я по образованию педагог и помимо работы в кино и на телевидении преподаю искусство взрослым и детям. Я по себе знаю, что заниматься по Скайпу очень сложно. Непросто что-то объяснять человеку, особенно, когда он отвлекается, пропадает, выходит из кадра. Мне же важно, чтобы ученик был внимателен. Я же не буду ему каждый раз кричать, мол, стой, вернись…

— У вас сейчас есть любимый человек?

— Ну, конечно, есть. Дети же откуда-то появляются. Можно сказать, что я влюблена.

— Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вы смогли полюбить?

— Чувством юмора, добротой и снисходительностью.

— Впереди Новый год. Как встречают этот праздник в вашей семье, какие традиции существуют?

— Все стандартно, только оливье я уже не ем несколько лет. В этом году у нас опять спор: живую елку ставить или искусственную. Мне всегда жалко живые елки и за месяц или за два я начинаю говорить о том, что в этом году нужно обязательно поставить искусственную елку. Хотя, в прошлом году тоже была искусственная.

Я рассказываю, что где-то в лесу плачет мама-елка из-за того, что у нее забрали ее маленькую елочку. А так она могла бы радовать белочек и птичек. Вот такая у меня традиция — не покупать живую елку. Еще из постоянных традиций — просмотр хороших фильмов. Я очень люблю сериал «Оттепель» Валерия Тодоровского и с 1 января смотрю все эпизоды, которые растягиваются у меня на все новогодние каникулы.

— Как вы думаете, атмосфера праздника сохранится в этом году?

— Не знаю, массовые гулянья отменили, но ничего, устроим праздники по домам. Будем веселиться, водить хороводы, читать стихи возле елки. А давайте вспомним старые традиции, которые будут особенно кстати именно сейчас, когда отменятся традиционные елки для деток. Давайте сделаем это дома. Раз в этом году Дед Мороз так и не добрался до елок, то его функцию может на себя взять каждый ребенок, просто побыв его вестником.

Пусть один примерит на себя роль Деда Мороза и будет слушать, как остальные дети рассказывают стишки, разгадывают загадки или танцуют. Потом шапочку надевает кто-нибудь другой и все повторяется. При желании и небольшой фантазии все это можно сделать дома, вместе с соседями.

«САШАТАНЯ» новый сезон со 2 января на ТНТ

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