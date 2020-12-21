Звезда «Реальных пацанов» Мария Скорницкая – о новорожденной дочке, «ковиде» и потере работы

В кино вышла новогодняя премьера «Реальные пацаны против зомби». К этому событию команда популярного проекта шла целое десятилетие. Так что 2020 год для «Реальных пацанов» — юбилейный.

Каждый из героев проекта давно стал известным и популярным: Марина Федункив (тетя Марина) прошла школу Comedy Woman, а сейчас пробует себя в роли певицы. Зоя Бербер (Лера) — одна из самых востребованных российских актрис, а Мария Скорницкая (Маша) занята в театре, а еще во время пандемии стала мамой во второй раз.

О том, как проходила беременность, о страхах, финансовых трудностях и предновогодней суете — актриса рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

— На экраны вышел фильм «Реальные пацаны против зомби». Если пацаны в нашей жизни встречаются, то зомби, к счастью, нет. Поделитесь впечатлениями — было легкое чувство ужаса?

— Полностью смонтированный фильм я увидела только на премьерном показе «Реальных пацанов против зомби». До этого мы видели разные ролики и какие-то куски со съемок. Для меня это новый опыт, и мне было безумно интересно.

Помню, у меня есть сцена, где я со сковородкой до смерти забиваю зомби. Все вокруг в кровище и я тоже, легкое чувство ужаса от того, что столько крови. Хотя серьезно к этому не относишься, конечно.

А вообще «Реальные пацаны против зомби» — это, прежде всего, комедия. Надеюсь, что на зрителей фильм произведет впечатление.

— Ваша героиня вся также привычная и любимая Маша или она изменится?

— Моя героиня никуда не делась. Она все та же Маша, но поставленная в какие-то странные условия и обстоятельства.

— Вспомните интересные моменты со съемок, что-то позитивное. А то сейчас так мало радостных новостей.

— Было интересно, смешно и непривычно. Все таки зомби, слава Богу, не присутствуют в нашей жизни. Нас гримировали, мазали красным красителем, мы кормили зомби-детей курицей, куда-то бежали. Трудно передать словами, постоянно ржали друг над другом, над гримом, над кровавыми лицами. Получилось очень весело и интересно.

— Пандемия сильно повлияла на жизненный уклад всего мира. Какой урок эта ситуация преподала именно вам?

— Ситуация с пандемией, конечно, удивительная. Сначала не верилось, потом стало страшно. Человек может свыкнуться с любыми обстоятельствами, и мы тоже уже привыкли. Хотя все равно казалось, что это какое-то кино. Теперь ты понимаешь, что может произойти все, что угодно.

Радует, что пережили самый острый момент. Пару месяцев пандемии мы были за городом. И, на удивление, это было просто замечательное время.

Мы жили в загородном доме с мужем, сыном и Валентиной Мазуниной вместе. У нас был огородик, сосны, качельки, все зелено, поэтому ограничительных мер не почувствовали. И я бы даже сказала, что мы кайфанули. Когда еще столько времени можно провести на природе, просто созерцая и ничего не делая. Я выходила каждое утро на улицу, наслаждалась погодой, садилась на качели, пила кофе. Прекрасно, но все равно тревожно.

— Сильно изменилась финансовая составляющая?

— Финансовая составляющая, конечно, изменилась. Это действительно серьезный момент, поскольку заморозились съемки, у нас отменились спектакли, гастроли. Просто элементарно не было работы.

Мой муж работает в ивент-индустрии, там тотально отменились все мероприятия, слетели все планы. Мы должны были лететь по разным странам, там была работа, подписаны все документы, но все сорвалось.

Разом закрыли границы, оставили всех по домам… Мы просто не зарабатывали вообще какое-то время. Это тяжело.

Но сейчас вроде есть спектакли, хотя 25-процентная заполняемость зала отражается на гонорарах. Поэтому у нас тяжеловатый период. Но особо угнетает даже не этот факт, а то, что стало невозможно путешествовать.

Это очень сильно повлияло на мое эмоциональное состояние. Я не могу долгое время находиться дома. Мы обычно постоянно летаем на гастроли или отдыхать. А если перерыв, то я просто отправляюсь в Пермь к родителям, друзьям. Мне нужна эта движуха и постоянная смена декораций.

А тут одно и то же, в какой-то момент я осознала, что мы стали постоянно чем-то недовольны, вечно что-то не так, на все жалуемся. Вдруг остро поняла, как было хорошо до «ковида». Оказывается, мы прекрасно жили, работали и всего хватало. Так что пандемия преподнесла мне отличный урок. Жду, когда маски и ограничения уйдут в прошлое.

— Впереди Новый год. Традиционно, к концу декабря люди подводят итоги года. Каким 2020-й был для вас, были у него плюсы?

— У нас уже новогоднее настроение, мы украсили дом, поставили елку. Что касается 2020 года, конечно, он был совершенно необычным. Такого года, я думаю, не было ни у кого в нашей жизни.

Лично для меня 2020-й знаменуется не только всей этой ситуацией в мире, но и…

Я мало об этом говорю и почти не озвучиваю в соцсетях, так вышло, что у нас появился малыш. Получается всю эту пандемию я была в положении. Мы вернулись из Таиланда в марте, и я узнала, что жду ребеночка. Эта ситуация даже в какой-то степени сыграла на руку, поскольку я вернулась с отдыха, все было прекрасно. Потом перебрались за город, но я всю беременность переживала из-за коронавируса, боялась заболеть, боялась, что мне придется рожать, непонятно где.

Делала все, чтобы не дай Бог не заразиться. Поэтому для меня 2020 год необычный, интересный, страшный, тревожный, но еще и очень-очень радостный.

12 ноября у нас появилась малышка Мира. Так что – вот! У нас – счастье!

— Уже готовы подарки домашним? Или обычно такие заботы переносятся на последние дни года?

— У меня пока даже нет времени особо подумать, потому что столько всяких забот на меня сейчас свалилось. Иногда даже забываю поесть, в доме все вверх дном. Все зависит от малышки, от ее расписания. Поэтому у меня нет никаких грандиозных планов на эти новогодние праздники. Я хочу отмечать в семье, уютно, спокойно.

Что касается подарков, то ничего еще не готово, у меня нет времени сходить в магазин. И даже если я туда иду, то через час устаю, невероятно хочу спать и все меня бесит (смеется). Просто сажусь в машину и еду домой.

Я еще немножко не отошла, голова идет кругом: что-то забываю, ничего не успеваю. Но ничего! Я думаю, что справлюсь с подарками, пусть в самый последний момент, но сделаю все, как надо. О своих любименьких я уж точно не забуду, обязательно порадую их в Новый год.

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