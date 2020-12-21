Звезда сериала «САШАТАНЯ» Алина Ланина – о секретах шестого сезона и впервые о муже

Актриса сериала «САШАТАНЯ» на ТНТ рассказала, как прятала в кадре живот, почему не покупает крохе брендовые вещи и кем является ее муж.

Новый 2021 год ТНТ откроет шестым сезоном сериала «САШАТАНЯ» — премьера 2 января. Полюбившиеся многими герои попадут в новые смешные ситуации: олигарх Сергеев будет зарабатывать новые миллионы, Саша и Таня — копить на отпуск и платить ипотеку, а жена Сергеева Ева покажет свой характер.

Teleprogramma.pro пообщалась с исполнительницей роли Евы Алиной Ланиной и узнала, как она прятала живот на съемках (в декабре 2020-го актриса стала мамой), где снимают сцены на Рублевке и покупает ли она брендовые вещи для новорожденного ребенка.

— Алина, роль жены олигарха Сергеева в «САШАТАНЕ» — это ваша визитная карточка. Вы согласны или считаете, что наибольшую популярность вам принес другой проект?

— Я думаю, что она входит в топ-3. С точки зрения узнаваемости «САШАТАНЯ» — это основной проект. А еще есть фильм «Отчий берег», который вышел на Первом канале пару лет назад. Тоже очень популярная история. До сих пор получаю много откликов от зрителей, пишут даже бумажные письма!

Проекты совершенно разные. «Отчий берег» — это историческое кино о непростых 30-х годах и, наверное, моя самая любимая роль, законченная судьба героини от начала и до конца.

А «САШАТАНЯ», в хорошем смысле, бесконечная история и мы никогда не знаем, что будет дальше.

— Скоро зрители увидят новый сезон полюбившегося сериала. Изменится ли состав актеров, появятся новые герои или кто-то пропадет?

— Боюсь напутать сезоны и рассказать лишнего. У моей героини все будет стабильно, а, например, у Саши и Тани дома появится питомец. Они заведут хомяка.

— Где обычно проходят съемки сериала и настоящая ли Рублевка показана в кадре?

— Знаете, настоящая. Интерьеры, которые видны в доме Сергеевых – это реальные дома олигархов. В этом плане нашей семье везет больше, мы работаем в особняках, ездим в Maybach или находимся в кафе. А вот Андрею Гайдуляну и Валентине Рубцовой повезло меньше. Они целыми днями торчат в павильоне, ходят по торговым центрам, ездят на своем «Логане».

Кстати, кафе в сериале тоже реальное, оно функционирует. Мы снимаем в одном зале, а рядом в другом кормят посетителей. Люди гомонят, их просят молчать, некоторые даже по 40 минут ждут свой кофе. В итоге на сайте много отрицательных отзывов про заведение.

А как-то раз кафе арендовали для поминок. У нас съемки, да еще и сцены, где я по сценарию полуголая среди стриптизерш, а люди в соседнем зале по такому делу пытаются сидеть…И мы не можем остановить процесс и снимать менее весело. Неловко вышло.

К обеду они разошлись, а к вечеру в этом же зале начался детский день рождения. И тут наши звукорежиссеры взвыли. Вы пытались когда-нибудь на детских мероприятиях организовать тишину?…

— Как маскировали животик на съемках или по сюжету в семье Сергеевых тоже пополнение?

— Шестой сезон, который выйдет сразу после Нового года, прошел легко для меня. Живот было совсем не видно. А вот седьмой, над которым работали осенью, пришелся на седьмой месяц беременности. Но кино — это магия.

Тут мне хочется поблагодарить малыша за то, что он оказался терпелив, не подарил мне 40 лишних килограммов и мужественно переносил мою работу. Я успела сняться в трех проектах, будучи в положении.

— Планируете отправиться в декретный отпуск или сразу на работу?

— У меня есть коллега, которая вышла на третий день после родов, чтобы не потерять роль. Я так не смогу, но если малыш позволит, то хотела бы вернуться к работе через полгода. Будем смотреть по характеру ребенка.

К тому же, схема выхода актрис из декрета хорошо отработана. Многие берут детей с собой на площадку, кормят их в перерывах между съемками.

— Сегодня в магазинах огромный ассортимент детских вещей. Вы выбирали брендовый товар или покупали вещи из масс-маркета?

— Я была удивлена, увидев список необходимых вещей. Но мой опыт киномамы позволил подходить к покупкам рационально, а не эмоционально. Так что часть сразу отпала — это баловство. Ребенку все равно, в какие тряпочки он одет, в какой коляске едет, главное, чтобы была мама.

Тем, кто в ожидании — могу сказать, что одежды нужно минимум. Дети очень быстро растут. К тому же, мне непонятны истории, когда ребенку покупают джинсы за 40 тысяч рублей, которые он примерит один раз на фотосессию. Такая же история с коляской. Она должна быть удобная, маневренная и функциональная, а не брендовая.

— У вас в Instagram более 400 тысяч подписчиков. Обычно в соцсети демонстрируют самые лучшие и отредактированные фото, а вы недавно поделились кадром, где видны изъяны кожи. Почему решились на такой шаг?

— Это фото, где я беременная и виден целлюлит. Но это гормональная история, с этим никак не справишься во время ожидания малыша. Мне кажется, что данный кадр станет поддержкой тем, кто переживает за свою форму.

Приведу смешной пример. Не так давно мне вдруг посыпались кадры из одного сериала, где я в лучшей своей форме. А мне пишут: «кривые ноги, коленки гармошкой, ребра торчат и вообще — урод». И тут же под фото с целлюлитом оставляют: «Нет, вы все равно красивая». Так что все субъективно.

Я умею относиться с иронией к критике, но у меня есть свой барометр, и когда я вижу, что надо поработать над собой, то не сваливаю все на бодипозитив. Иногда он уместен, но совать эту мысль в каждую женскую головку не стоит. Многие просто ленятся и находят себе оправдание в модной философии. Я уверена, что любая женщина получит более пролонгированное и сильное ощущение радости от достойного отражения в зеркале, чем от пироженки.

— Ваша личная жизнь обычно в тени. Кто ваш муж?

— Не бизнесмен, который сидит в кабинете. Он имеет отношение к киноиндустрии, творческий человек. Раньше тоже снимался, но сейчас занят иными проектами. Так получилось, что у меня вся семья просит не афишировать их. Поэтому создается впечатление, что я одинокий несчастный человек, который только работает.

А те, кто берутся искать моего мужа, почему-то приходят к мысли, что я действительно жена олигарха, старенького богатенького дяденьки. У меня обычная жизнь, есть семья, друзья и все это далеко от гламурных фантазий

— Скоро Новый год. Как планируете отмечать праздник с учетом прибавления в семействе?

— Думаю, по-семейному и отметим. Последние годы мы старались уехать из Москвы куда-нибудь в Европу. Сейчас никуда не уедешь, да и с ребенком было бы странно путешествовать. Будем втроем: я, муж и кроха.

Уже заказала в популярном китайском магазине парочку гирлянд, нарядные боди, на которых написано: «Мой первый Новый год» и одинаковые футболки всем. А стол накрою сама, сделаю оливье с колбасой и запеченную курицу с пюре. Я из 90-х, у меня стандартное меню.

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