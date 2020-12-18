Марина Федункив: «В 2020-м почистились ряды – со многими перестала общаться»

Популярный сериал «Реальные пацаны» имеет десятилетнюю историю. Первый сезон о жителях Перми вышел в 2010 году, а в 2020 году полюбившаяся компания актеров появится на больших экранах в проекте «Реальные пацаны против зомби».

Если Колян, Лера, Маша и Валя, тетя Марина и «Арменка» в списке ваших личных предпочтений занимают первые места, то поспешите за билетиком в кино. Премьера нового фильма уже 17 декабря.

Мы поговорили с популярными актерами, узнали как проходили съемки, что изменилось за последнее десятилетие. Наша собеседница Марина Федункив и она не устает удивлять.

— Марина, у вас множество различных проектов. Когда поступило предложение сняться в полном метре, раздумывали или согласились сразу?

— Конечно же, сразу! Ведь снимала его моя любимая продакшн команда, с которой мы работаем 10 лет, и которые, помимо прочего, снимали и мои видеоклипы на песни «Лав Стори» и «Новогодняя». К тому же, я люблю неожиданные проекты, а то, что «Реальные пацаны» могут превратиться в полноценную кинокартину, никто не ждал.

— Вы давно работаете вместе, уже слаженная команда, почти семья. Работа над полным метром отличалась от работы над сериалом?

— Нет, для меня отличалась только тем, что, к сожалению, из-за наложения сроков по двум моим проектам, я не могла сниматься так много, как если бы это была работа над сезоном сериала.

— Как проходили съемки?

— Знаете, особенность работы всей команды «Реальных пацанов» в том, что мы настолько вжились и сроднились, что никаких уже курьезов или форс-мажоров на площадке не происходит. То есть наша работа — это очень слаженный процесс.

Когда мы снимали фильм, помню, что у продюсеров были сомнения: мол, не слишком ли радикально, и зомби, и вирус, да в кто в такое поверит? Какое всеобщее поражение вирусом, 21 век на дворе? Казалось, это все прямо из области фантастики. Сняли, начали работу над постпродакшн и тут коронавирус — все перестало казаться сильно фантастическим.

— На экранах в кино мы увидим привычную «тетю Марину» или ваша героиня изменится?

— Ну Марина меняется от сезона к сезону, идет развитие ее жизненного сюжета, при этом она остается все той же мамой Коляна с присущей ей иронией и трагикомичностью. В фильме это будет все тот же образ, существенных изменений не претерпит, иначе, мне кажется, зрителю это было бы не очень интересно.

— Вспомните моменты, которые остались за кадром, но достойны того, чтобы зритель о них знал.

— Ой, это наши бесконечные съемки Stories в Instagram с Володей Селивановым… Мы же оба «блогеры», поэтому снимали много и регулярно, чем, конечно, смешили нашу съемочную группу, ведь большинство из них уверены были, что столько внимания социальным сетям уделяют исключительно подростки.

— Как вы думаете, закрытие Comedy Woman действительно было необходимо? Есть ли надежда, что проект рано или поздно получит вторую жизнь?

— Ну во-первых, насколько известно мне, проект скорее заморожен, а не закрыт. То есть, если продюсеры и авторы придумают обновленный формат, то в каком-то виде шоу, возможно, восстановится.

А во-вторых, ничего не вечно в этом мире, и у каждого продукта есть свой срок. Если все же выяснится, что срок «Камеди Вумен» истек, мне кажется, что существует немало форматов, в которых каждая из нас может найти себя.

— Как ситуация и пандемия в целом отразилась на ваших финансах?

— Как и на финансах большинства россиян. Но я, конечно, не могу сказать, что еле свожу концы с концам, даже во время локдауна у меня были заказы на рекламу в социальных сетях и специальные проекты съемок через Zoom. Так что я скорее недозаработала, чем потеряла.

А вот вторая волна ударила больнее: я вложила деньги в съемки клипов и запись альбома, ведь летом появилось много заказов на предновогодние корпоративные мероприятия и все они в итоге были отменены. Так что эти инвестиции себя пока не оправдали.

— Впереди Новый год. Традиционно к концу декабря люди подводят итоги года. Каким 2020-й был для вас? Его плюсы и минусы.

— Этот год стал для меня очень своеобразным. Крыса заставила, вероятно, проявить свои сущности многих людей, и я рада, что заметно почистились ряды тех, кто меня окружал – с некоторыми общение прекратилось. При всей сложности 2020-го для культурной индустрии у меня было несколько премьер – это «Реальные пацаны» в кино, премьеры двух сольных музыкальных видеоклипов, песенной программы, выпуск премьерного спектакля, где я в главной роли.

— Как будете встречать Новый год? Какие традиции существуют в вашей семье?

— Впервые за несколько лет Новый год я буду встречать дома, в кругу друзей и близких. Обычно в праздничную ночь я работала, но в этом году, в силу противовирусных ограничений работа отменяется. Что ж, будем веселиться у меня дома и обязательно запускать фейерверки.

— Уже готовы подарки домашним? Или обычно такие заботы переносятся на последние дни года?

— Нет, я подготовилась уже. Подарки я все же стараюсь покупать заранее.

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