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Марина Федункив: «В 2020-м почистились ряды – со многими перестала общаться»

Популярная актриса рассказала о новых «Реальных пацанах против зомби», закрытии Comedy Woman и новогодних планах.

Марина Федункив: «В 2020-м почистились ряды – со многими перестала общаться»
Марина Федункив: «В 2020-м почистились ряды – со многими перестала общаться». Фото: личный архив

Популярный сериал «Реальные пацаны» имеет десятилетнюю историю. Первый сезон о жителях Перми вышел в 2010 году, а в 2020 году полюбившаяся компания актеров появится на больших экранах в проекте «Реальные пацаны против зомби».

Если Колян, Лера, Маша и Валя, тетя Марина и «Арменка» в списке ваших личных предпочтений занимают первые места, то поспешите за билетиком в кино. Премьера нового фильма уже 17 декабря.

Мы поговорили с популярными актерами, узнали как проходили съемки, что изменилось за последнее десятилетие. Наша собеседница Марина Федункив и она не устает удивлять.

— Марина, у вас множество различных проектов. Когда поступило предложение сняться в полном метре, раздумывали или согласились сразу?

— Конечно же, сразу! Ведь снимала его моя любимая продакшн команда, с которой мы работаем 10 лет, и которые, помимо прочего, снимали и мои видеоклипы на песни «Лав Стори» и «Новогодняя». К тому же, я люблю неожиданные проекты, а то, что «Реальные пацаны» могут превратиться в полноценную кинокартину, никто не ждал.

— Вы давно работаете вместе, уже слаженная команда, почти семья. Работа над полным метром отличалась от работы над сериалом?

— Нет, для меня отличалась только тем, что, к сожалению, из-за наложения сроков по двум моим проектам, я не могла сниматься так много, как если бы это была работа над сезоном сериала.

Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив
Актеры сериала «Реальные пацаны против зомби» на закрытой премьере. Фото: ТВ-3

— Как проходили съемки?

— Знаете, особенность работы всей команды «Реальных пацанов» в том, что мы настолько вжились и сроднились, что никаких уже курьезов или форс-мажоров на площадке не происходит. То есть наша работа — это очень слаженный процесс.

Когда мы снимали фильм, помню, что у продюсеров были сомнения: мол, не слишком ли радикально, и зомби, и вирус, да в кто в такое поверит? Какое всеобщее поражение вирусом, 21 век на дворе? Казалось, это все прямо из области фантастики. Сняли, начали работу над постпродакшн и тут коронавирус — все перестало казаться сильно фантастическим.

— На экранах в кино мы увидим привычную «тетю Марину» или ваша героиня изменится?

— Ну Марина меняется от сезона к сезону, идет развитие ее жизненного сюжета, при этом она остается все той же мамой Коляна с присущей ей иронией и трагикомичностью. В фильме это будет все тот же образ, существенных изменений не претерпит, иначе, мне кажется, зрителю это было бы не очень интересно.

Марина Федункив
«Тетя Марина» останется все той же эксцентричной мамой Коляна. Фото: ТВ-3

— Вспомните моменты, которые остались за кадром, но достойны того, чтобы зритель о них знал.

— Ой, это наши бесконечные съемки Stories в Instagram с Володей Селивановым… Мы же оба «блогеры», поэтому снимали много и регулярно, чем, конечно, смешили нашу съемочную группу, ведь большинство из них уверены были, что столько внимания социальным сетям уделяют исключительно подростки.

— Как вы думаете, закрытие Comedy Woman действительно было необходимо? Есть ли надежда, что проект рано или поздно получит вторую жизнь?

— Ну во-первых, насколько известно мне, проект скорее заморожен, а не закрыт. То есть, если продюсеры и авторы придумают обновленный формат, то в каком-то виде шоу, возможно, восстановится.

А во-вторых, ничего не вечно в этом мире, и у каждого продукта есть свой срок. Если все же выяснится, что срок «Камеди Вумен» истек, мне кажется, что существует немало форматов, в которых каждая из нас может найти себя.

— Как ситуация и пандемия в целом отразилась на ваших финансах?

— Как и на финансах большинства россиян. Но я, конечно, не могу сказать, что еле свожу концы с концам, даже во время локдауна у меня были заказы на рекламу в социальных сетях и специальные проекты съемок через Zoom. Так что я скорее недозаработала, чем потеряла.

А вот вторая волна ударила больнее: я вложила деньги в съемки клипов и запись альбома, ведь летом появилось много заказов на предновогодние корпоративные мероприятия и все они в итоге были отменены. Так что эти инвестиции себя пока не оправдали.

Марина Федункив
Актриса отметила, что ее 2020 год не был провальным. Фото: личный архив

— Впереди Новый год. Традиционно к концу декабря люди подводят итоги года. Каким 2020-й был для вас? Его плюсы и минусы.

— Этот год стал для меня очень своеобразным. Крыса заставила, вероятно, проявить свои сущности многих людей, и я рада, что заметно почистились ряды тех, кто меня окружал – с некоторыми общение прекратилось. При всей сложности 2020-го для культурной индустрии у меня было несколько премьер – это «Реальные пацаны» в кино, премьеры двух сольных музыкальных видеоклипов, песенной программы, выпуск премьерного спектакля, где я в главной роли.

Марина Федункив
Встречать 2021 год Марина Федункив планирует в кругу друзей. Фото: личный архив

— Как будете встречать Новый год? Какие традиции существуют в вашей семье?

— Впервые за несколько лет Новый год я буду встречать дома, в кругу друзей и близких. Обычно в праздничную ночь я работала, но в этом году, в силу противовирусных ограничений работа отменяется. Что ж, будем веселиться у меня дома и обязательно запускать фейерверки.

— Уже готовы подарки домашним? Или обычно такие заботы переносятся на последние дни года?

— Нет, я подготовилась уже. Подарки я все же стараюсь покупать заранее.

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