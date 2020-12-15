«Ты не можешь расслабиться»: новая ведущая ДНК Анна Казючиц — о шоу, Александре Колтовом и коронавирусе

Остросоциальное шоу ДНК, где героями становятся простые люди со сложными судьбами, на НТВ выходит с апреля 2018 года. До нынешней осени бессменным ведущим проекта был Александр Колтовой, трагически погибший в авиакатастрофе. В начале зимы телеканал НТВ объявил имя новой ведущей. Ей стала 37-летняя актриса Анна Казючиц.

Выпуски со звездой театра и кино стартуют в эфире с 14 декабря. Портал Teleprogramma.pro пообщался с Анной и выяснил, приходится ли ей жертвовать актерской карьерой, почему тема о непростых судьбах ей близка и как знаменитость планирует встречать Новый год.

— Анна, как поступило предложение стать ведущей ДНК? Какой была реакция в семье на это?

— Мне позвонили из НТВ, и пригласили на кастинг ведущих. Для меня это стало полной неожиданностью, но я согласилась. В тот момент рядом был муж и все это время об этом знал только он. Родственники, мама, сестра, друзья и вообще никто больше из близких не знали, что у меня пробы на роль ведущей шоу.

Когда на НТВ сделали официальное заявление, и эта новость появилась в Интернете, то, конечно, все меня поддержали. Мама восприняла произошедшее радостно и пожелала мне удачи в продолжении этого действительно непростого дела. Я очень уважительно относилась к Саше Колтовому и за эти годы его очень полюбили телезрители. Надеюсь, что смогу подхватить его громкую ноту, и что у меня получится быть достойной ведущей программы ДНК.

— Вы не раз принимали участие в качестве приглашенного гостя на ДНК. Но наблюдать со стороны за ситуацией – это одно, а погружаться в нее как ведущей, пропуская через себя, – это совсем другое. Лично вам что помогло перестроиться?

— На самом деле, разница колоссальная. Когда я выступала в качестве эксперта, то просто слушала, что говорят люди, сочувствовала им и высказывала свое мнение. Профессия же ведущего подразумевает под собой, что ты не просто слушаешь истории, а помогаешь распутать этот клубок этап за этапом и помочь героям найти самые главные ответы, которые они так ждут.

Ты не можешь просто расслабиться и послушать историю, ты должен помочь ее разрешить, довести до логического конца какой-то вопрос. Также перед съемками приходится подробно изучать всю информацию и истории людей, чтобы быть максимально готовой к встрече с героями и решению их проблемы.

— Помимо шоу, вы продолжаете актерскую карьеру. Приходится совмещать или все-таки делать выбор в пользу чего-то одного? Насколько это сложно?

— Я очень надеюсь, что у меня получится все совмещать. Потому что, прежде всего, я — актриса и люблю свою профессию. Роль ведущей для меня новая и, безусловно, тоже мне нравится. Это совсем не похоже на то, что я раньше делала и дает мне возможность развиваться, научиться чему-то новому. Надеюсь, что у меня получится совмещать съемки в сериалах и работу на НТВ. Для меня это очень важно.

— Пандемия коронавируса как-то отразилась на вашей карьере?

— Конечно, на мне она отразилась, как и на всех, но не безнадежно. Запусков сериалов стало намного меньше, но работа есть, чему я бесконечно рада.

— Как планируете встречать Новый год? Есть ли у вас семейные традиции, связанные с этим праздником?

— Новый год у нас — семейный праздник, и самая большая традиция, сложившаяся в моей жизни. Особенность в том, что мы всегда его отмечаем дома. В детстве мама с папой так научили нас и сейчас я в своей семье тоже придерживаюсь этого.

Обязательно должна быть елка, новогодний стол. И когда бьют куранты, чтобы все разливали шампанское, зажигали бенгальские огни. Наверное, если не будет бенгальских огней, то не будет новогодней ночи, да и моему младшему сыну они очень нравятся. Мы начинаем жечь их задолго до боя курантов, поэтому закупаются они в больших объемах.

Я хочу пожелать всем счастливого Нового года! Пусть он принесет нам всем гораздо больше радости, чем уходящий год.

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