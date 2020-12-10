Анна Ковальчук: «Окончание «Тайн следствия» отмечу меренговым рулетом и запеченной картошечкой»

Анна Ковальчук совсем скоро снова перевоплотится в следователя Марию Швецову в «Тайнах следствия». 14 декабря на телеканале Россия стартует юбилейный 20-й сезон. Сколько еще ждать сезонов и как в сериале оказалась дочка и собачка актрисы — обо всем этом Анна рассказала накануне премьеры популярного сериала.

— Анна, сколько еще тайн распутает следователь Швецова?

— Еще много, я думаю, на десять сезонов хватит. Так что отпразднуем 30-й юбилейный сезон.

— Если бы можно было вернуть в сериал одного героя?

— Альбину, подругу Маши и мою тоже. Мы с Аллочкой Довлатовой много лет вместе. У нас дружба с первой секунды как она появилась на площадке, она очень душевный и трогательный человек. Я именно ей рассказала первой, что беременна Златой (дочь Анны Ковальчук, которой уже 20 лет. — Прим. ред.).

— Чему научились за 20 лет съемок в роли следователя?

— Я научилась прямо смотреть в глаза собеседнику, читать энергетику человека и доверять своей интуиции.

— А съемочной группой отмечали окончание 20-го сезона?

— Но вообще, традиции специально отмечать нет, только если спонтанно получается. Но, если честно, я лучше выберу время с семьей и никуда не пойду.

— А дома будете отмечать?

— Когда по телевизору покажут юбилейные «Тайны следствия», то да, отметим. Разойдусь на полную катушку: сделаю меренговый рулет, картошечку в духовочке запеку.

— В сериале снимается ваша дочка Злата. Она тоже хочет стать актрисой? А сын Добрыня, хотели бы его видеть в профессии?

— Она учится на юридическом факультете. «Тайны следствия» для нее почти родной дом, она немного снимается, зарабатывает что-то для своих лошадей. У нас помимо Златы еще и собака наша появилась в картине Бусинка. Думаю, она будет и 21-й и 30-й сезон с нами. Она замечательно себя вела, просто умничка. Мы еще хотели снять нашу лошадь, но не доехали до нее. А вот Добрыня не хочет в кино. У меня было пару предложений для него, но пока никак.

— А какие новогодние традиции у вас существуют и как долго верили в Деда Мороза?

— Традиция — дарить много подарков. Мое самое главное предназначение — сделать счастливыми моих детей, в первую очередь. Я дарю много подарков, заранее начинаю продумывать. А в Деда Мороза верю до сих пор, поэтому со мной и сейчас случаются чудеса.

Отметим, что 20-м сезоне «Тайн следствия» самый красивый следователь страны Мария Швецова и ее профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления и опасные тайны Петербурга. Создатели обещают: этот сезон будет динамичным, ярким, полным экшн-сцен.

«Тайны следствия» с 14 декабря в 21:20 на телеканале «Россия».

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