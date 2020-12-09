Звезда шоу «Суперстар. Возвращение» Владимир Левкин: «Хочется иногда что-то сделать – микрофон сломать, стойку кинуть»

В ноябре на телеканале НТВ состоялась перезагрузка шоу «Ты – суперстар!» с участием восьми легенд 90-х.

Проект «Суперстар. Возвращение» – это Влад Сташевский, Алиса Мон, Юля Волкова, Николай Трубач и многие другие. Каждый выпуск – мини-концерт, посвященный одной теме. Например, уже вышли в эфир «Хит со звездой», «Смена жанра», «Про друзей».

Среди претендентов на звание суперзвезды – и экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Спустя три выступления музыкант уже отметился стычкой с одним из членов жюри. Что именно его не устроило в позиции Сергея Соседова, какие отношения у него с соперниками и что он планирует на Новый год, Владимир Левкин рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Почему согласились принять участие в шоу «Суперстар. Возвращение»?

— Совершенно случайный звонок принял от продюсера шоу. Предложили, попросили подумать. Надо было посоветоваться с женой Марусей, мы всегда с ней обсуждаем много чего, но иногда я делаю так, как я считаю нужным.

В принципе, я никуда из телевизора-то не уходил, стабильно два-три-пять раз в месяц я появляюсь то «говорящей головой», то на музыкальном канале мои песни. И мне было странно, что меня позвали, ведь сразу заявили, что участники – те, кого давно не показывали. И я в раздумьях некоторое время был — как я-то здесь оказываюсь?

Но, признаюсь, недолго думал. Это же музыкальный формат, что для артиста очень важно. Пускай не мои песни, пускай не тот материал, который у нас идет сейчас на концертах. Но это определенный вызов, и поэтому мне реально было интересно. Не знал, какие песни будут, и согласился.

— Какие у вас отношения сложились с другими участниками?

— Когда я услышал фамилии людей, с которыми я буду вместе «состязаться», стало очень весело. Я со многими не раз работал на одной сцене в совместных концертах — с Таней Ивановой из «Комбинации», с Алисой Мон пересекались, с Богданом Титомиром тоже лет пять назад работали в Челябинске.

Влада Сташевского вот реально давно не видел, Юлю Волкову — тоже. А с Колей Трубачом мы не очень сильно терялись, у нас совместные концерты какие-то были все это время.

Вообще подумал, что было бы здорово вот таким вот составом какой-нибудь День города отшарашить, чтобы все упали!

— То есть от проекта вы в восторге?

— Проект получился фееричный, с разными образами и чумовой энергетикой! И с ребятами мы не виделись давно, а здесь отыграли как одна серьезная команда. Между нами никаких трений не было, потому что у каждого своя определенная задача, свой график песен, и мы строго по нему шли.

И нравится, что задача здесь – петь так, как ты хочешь. Как ты считаешь нужным. И в это никто не вмешивается. Нужно спеть свое ощущение. На вечере памяти я исполнил хит Игоря Талькова. И вложил в него то, каким его помню, мое ощущение этого поэта. Само собой, моя версия очень отличается от авторской. Я хотел донести до зрителя, что во мне живет вот такая память – светлая, с грустинкой.

— А были сложности на проекте?

— Их было предостаточно, потому что режиссер-постановщик придумывал такое, что порой ты даже не понимал, как вообще в этом можно существовать! Для меня как для актера была определенная задача – быть именно в этом образе и в этой атмосфере. А художник по костюмам проекта вдруг предлагает 5-6 вариантов наряда для образа, и тогда уже появлялось напряжение — как и в чем конкретно ты предстанешь перед зрителем.

О конкуренции на проекте

— В этом проекте для вас главное победа или участие?

— В любом соревновании важна победа. Но, в первую очередь, победа внутренняя. Именно та, когда ты осознаешь, что ты сделал практически невозможное.

— Кого из участников все-таки считаете своим конкурентом?

— Честно скажу, мы не конкуренты. У нас очень большая страна, очень разные возрастные категории, очень разное восприятие людьми музыки.

Когда я пел про папуасов и про месяц май (репертуар группы «На-На» — Ред.), тогда Влад Сташевский был конкурентом. Сейчас мы не конкуренты. У него свое, у меня свое, у Титомира тоже. Все очень разные, но у всех свое восприятие мира и свое отношение к зрителю, и свой зритель. Ну никуда мы не денемся от этого.

О жюри и его оценках

— Вы довольно близко к сердцу воспринимаете оценки членов жюри. Почему?

— Да, страсти накаляются настолько, что когда ты только спел, и ты еще в образе, а тебе кто-то начинает что-то говорить и оценивать, то ты это не воспринимаешь. И хочется просто что-то сделать – микрофон сломать, стойку кинуть куда-нибудь далеко и надолго. Иногда – в кого-то (смеется).

Мнения жюри – это всегда специфичные мнения, тем более их высказывают музыкальные критики. И если бы не было жюри, наверное, это бы был просто крутой концерт.

Только вот мнение четверых людей – это одно. А мнение тех людей, которые смотрят, – это немножко другая ситуация. И никуда ты от этого не денешься. Но каждый человек, который сидит в жюри, он волей – неволей должен высказывать конкретно свое мнение, субъективное. А искусство ведь не бывает однозначным и одинаковым для всех.

— Вот конкретно с Сергеем Соседовым у вас возник конфликт, вы даже признались в неприязни к нему на одном из выпусков. Откуда?

— У меня нет к нему неприязни. У него своя работа, у меня своя. Но музыкальная журналистика в его исполнении — слишком личностная. А так не может быть, так нельзя, нас, участников, же со всех сторон смотреть надо – и музыку, и исполнение, и артистизм, и образ, и сцену. И все остальное, что составляет шоу. И здесь условно не только я, а целая махина, которая работает для создания каждого номера.

Еще получается, что Соседов начинает сравнивать исполненную мной песню с первоисточником. Ну это вообще ниже плинтуса! Любой театральный режиссер имеет свое представление, но театральный преподаватель никогда не скажет «а вот этот актер играл вот так». Он будет искать в тебе именно то, что тебя отличает как артиста! Поэтому личностное понимание, наверное, может быть, но не до такой же степени! Оно у него просто гипертрофировано.

О коронакризисе

— Как пандемия коронавируса повлияла на ваши дела и творчество?

— У меня всея семья творческая, и мы новый альбом разучивали, он будет называться «Семейный». Моя жена Маруся поет, младшая дочка Ника поет, и сейчас уже старшая Вика, наверное, тоже прикипит.

Кроме того, за это время я освоил профессиональные видеоредакторы, на раз монтирующие раз любой клип. Несколько своих смонтировал, дочери делаю. Поэтому как человек творческий я занимался не только самоизоляцией, но и самореализацией. В этом и был кайф.

Новый год, традиции и любимые блюда

— Приближается один из любимейших праздников россиян. Как будете встречать Новый год?

— Не знаю, сейчас так сложно что-то планировать. В лучшем случае, на сцене. А нет, так у себя дома. Но первого декабря мы поставили елку дома, у нас традиция такая — в первый день зимы наряжать ее. Серебряно-бежевый теплый тон елки выбрали, подобрали украшения.

А еще 31-го есть традиция собраться всей семьей лепить пельмени, чтобы первого января взять их с морозца и ближе к обеду вкусненько пообедать. Ну и если реально буду дома, то большую зум-конференцию организую со всеми своими друзьями – их у меня по всему миру много, хочется увидеть каждого.

— А любимые блюда на новогодний стол какие приготовите?

— Оливьешечка, «шуба», и жена пирог приготовит. Она часто повторяет, что он у нее не красивый, но вкусный. И это правда! Но, признаюсь, сейчас она уже научилась и красиво делать – за самоизоляцию руку набила.

Смотрите также