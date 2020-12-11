«Московская Уитни Хьюстон» Фантине Притула: «Я жила в Австралии и США, но родилась в России»

Яркая, жизнерадостная и эффектная девушка, сильно похожая на Уитни Хьюстон визуально и вокально, — это Фантине Притула, участница «Голоса» из команды Басты. В России вокалистка с украинской фамилией, кофейным оттенком кожи и джазовым вокалом пока еще не стала звездой, а вот на западе она много выступала в США, Австралии и даже Новой Зеландии.

Как это случилось и почему Фантине вернулась в родную Москву, выясняла «Телепрограмма».

— Фантине (по невежеству делает ударение на последний слог, будто говорит с артисткой с Кавказа), добрый день!

— Фантине (деликатно поправляет на идеальном русском языке, делая ударение на букву «и»; имя девушке родители дали в честь Фантины — трагической героини романа Гюго «Отверженные»). Да, здравствуйте.

— В вашей биографии куча экзотических стран: Доминиканская республика, Австралия, Новая Зеландия. Как вы оказались в Москве?

— Я тут родилась и училась. Папа — русский, мама — из Доминиканы. Когда мне было почти восемь лет, мы переехали в Австралию. У нас в стране, как вы помните, в начале 90-х было все плохо. И родители искали способ на время переехать туда, где жить было бы легче. Подавали документы на визу в Канаду и Австралию.

Папа — ценный специалист, геолог, поэтому Австралия одобрила ему рабочую визу: там много месторождений, поэтому такие люди им были нужны. Мы улетели туда и жили, пока мне не исполнилось 12-13 лет. Все время, что мы жили там, папа скучал по родной стране и ждал, когда будет подходящее для возвращения время. В середине девяностых мы вернулись. Школу в 16 лет я закончила в России.

— Каково было учиться девушке с доминиканской кровью в России в 90-х?

— Вы — первый, кто спросил у меня об этом (смеется). Когда мы жили в Москве до моего третьего класса, друзей в школе было мало. Но это не было связано с цветом кожи. Я ощущала это не как буллинг или расизм, просто бывают не очень открытые дети. Когда я уехала в Австралию, попала сразу в четвертый класс — поэтому возвращалась в Москву уже на 1 класс больше, чем должна была, если б не уезжала. То есть перескочила.

У меня был новый класс, который меня не звал. Я приехала из-за границы, но разговаривала на чистом русском — и все были в замешательстве: как так выходит? При этом все ребята были дружелюбными и списывали у меня английский, на котором я говорила лучше, чем учительница. Меня даже за то, что помогала одноклассникам, выгоняли с уроков иногда. Пришлось учить французский. Словом, все было хорошо. А поступать в университет я решила в Австралии — на юридически-коммерческий факультет (бухгалтерия и юриспруденция). На третьем группе я стала солисткой группы Soul Corporation и начала выступать: училась днем, а по вечерам пела.

— И даже ездили в тур?

— Отучившись, я поняла, что не хочу быть ни юристом, ни бухгалтером. Поступила в музыкальную академию. А после у меня появился менеджер, я переехала из Перта в Сидней, мы начались записывать синглы, и потом отправились в турне с солистом «Eurythmics» Дейвом Стюартом и солисткой Fleetwood Mac Стиви Никс. Потом я сама ездила в гастрольные туры по Австралии и Новой Зеландии. Примерно в 2011-2012 году я познакомилась с Игорем Бутманом и стала работать с ним.

Одновременно с этим появилась возможность сотрудничать с Глорией Эстефан — американской певицей кубинского происхождения (пятикратная обладательница «Грэмми») — и переехать в Майами. Так я оказалась в США. Там мы записали альбом, который еще не вышел — вскоре собираюсь его издать, возможно, в этом году, если успею. Присутствует какая-то боязнь или неуверенность, не знаю. В общем, после работы с Эстафан я перебралась в Нью-Йорк, жила там четыре года. И затем вернулась в Россию. Где работаю много и усердно. Вот говорю с вами и сижу в гримерке, жду начала концерта.

— Какую самую экзотическую историю, связанную с Австралией, можете вспомнить?

— Крокодилов никогда не видела. Но в стране можно увидеть, как кенгуру перебегают улицу или страуса в пустыне. Это даже не очень далеко от города. В парках много разнообразных огромных птиц — не голубей, а пеликанов, условно говоря. Самое страшное, что помню — пришла как-то из школы, стою во дворе и вижу перевернутую корзину для белья. Спрашиваю: «Мам, что это?». А она кричит: «Не трогай это! Там динозавр внутри. Я поймала его».

Я подумала, что вряд ли это динозавр, раз поместился в корзину от белья. А она позвала отца моей подруги на помощь, все пришли посмотреть на загадочное животное — он аккуратно приподнял, и мы увидели огромную полуметровую ящерицу (blue tongue lizard — исполинская ящерица) с голубым языком. Они безобидные, но выглядят страшно. Дали попить воды и отпустили — в нашем районе его все знали. Еще на качелях один раз встретила ядовитого паука — red back spider (или «австралийская вдова»). А вечером у фонарей летают не мошки, как у нас, а огромные тараканы.

— Почему решили идти в «Голос», а не в американский X-factor, к примеру?

— Я репетировала и должна была петь и играть главную роль в мюзикле, но его декабрьская премьера не случилась из-за пандемии. Его перенесли на следующий год. Почему «Голос»? В России меня мало знают, даже несмотря на то, что я много лет выступаю с оркестром Игоря Бутмана. Мне хотелось бы, чтоб меня увидели. Хотелось попробовать себя, как далеко я смогу пройти. Послушать, что за музыканты есть в стране. В итоге познакомилась со многими талантливыми людьми внутри шоу, была приятно удивлена.

— Что еще увлекает вас, кроме музыки?

— Если бы я не была певицей, то стала бы, пожалуй, бойцом ММА (смешанные единоборства) или боксером. Ведь уже пять лет занимаюсь тайским боксом, четыре года занимаюсь бразильским джиу-джитсу. Гоняю на мотоциклах, занималась скалолазанием, прыгала с парашютом.

— Мужские, простите за сексизм, занятия.

— И знаете почему? При моем виде деятельности нужно поддерживать физическую форму. В спортзале это делать невыносимо скучно. Дорожка, гантели — это ужасно утомительно и однообразно. Я поняла, что надо заниматься другим. Но баскетболом, волейболом и любым другим видом спорта заниматься не получилось бы: я подведу команду, когда уеду на гастроли. А вот единоборства — контактные в плане социализации, и мобильные — почти в любом городе, куда я приехала, можно найти клуб, где можно тренироваться. И не подводить никого.

— В шоу «Голос» вам обязательно надо победить? Или важнее себя показать и других посмотреть?

— Скорее, второе. Я не из тех, кто кровь из носа рвется к победе. Нужен тебе этот кубок? Забери. Никогда не была человеком соревнований. Завести связи, посмотреть, как работает шоу, получить опыт — это интересно, да. Но самое важное — делать то, что я делаю уже много лет. Вспыхнуть на пять минут и пропасть — это не мой путь.

«Голос», Первый, пятница, 21.30