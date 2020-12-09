Аврора: «Могу успокоить любого ребенка в очереди в магазине!»

Впереди самые необычные новогодние праздники за последние годы. Из-за пандемии массовые мероприятия для детей отменены, поэтому родителям придется включить фантазию, а заодно и телевизор. Очень кстати на канале «Карусель» выходит программа «Большие праздники», где идей для интересного семейного времяпровождения полным-полно. Ведет этот телепроект Аврора, с которой мы поговорили о ее рабочих буднях и семейных больших праздниках.

«Жизнь подкидывает сюрпризы»

— Идеи «Больших праздников» попали в вашу повседневную жизнь?

— Да! В компании подруг с детьми я теперь запросто могу с ними во что-нибудь поиграть. Идеи, подсмотренные на наших «Праздниках», могут увлечь и развлечь ребенка и на день рождения, и на Новый год, и просто в выходной день. Иногда жалею: мне бы такие умения несколько лет назад, когда дочка была моложе! Сейчас ей уже 16 лет. Зато теперь я спец: в очереди в магазине могу успокоить любого ребенка, если он устал и закапризничал.

— Активные игры детей в XXI веке отличаются от тех, что были в прошлом у нас?

— А они не связаны с техническим прогрессом. Современные дети хорошо разбираются в гаджетах, в технике. Но мы предлагаем все эти электронные устройства убрать — у нас игры без времени и без границ, без географии. Все мы помним, как замирали в морской фигуре в игре «Море волнуется раз…» Теперь мы даем не только новые игры, но и идеи, как разнообразить известные. Главное — физическое и эмоциональное взаимодействие.

— Видела на сайте «Карусели», что к вам на съемки можно приходить целыми семьями. Кто креативнее — мамы или папы?

— Все разные. Взрослые в отличие от детей не так быстро включаются в процесс игры и раскрепощаются. Их надо растормошить, но в процессе игры у них нет вариантов — они начинают соревноваться, им уже не хочется проигрывать детям. Это забавно выглядит. Дети начинают обижаться, если они проиграли. В общем, все по-настоящему — увлекательное соревнование. В моей семье телевизор включается редко, но «Карусель», когда там показывают маму, смотрят.

«Дочь интересуется маркетингом»

— Ваша дочь Аврора уже в 10-м классе. А это значит, занятия в школе идут дистанционно. Как онлайн-режим изменил ее отношение к учебе?

— Взрослым на удаленке сложно сосредоточиться, не говоря уже о детях. В основном они не сильно ответственные товарищи. Чем меньше нагрузки — тем лучше, если можно ничего не делать — вообще отлично. Школьники в новых условиях нормально себя чувствуют — они балдеют.

Урок идет, а они в чате могут кино смотреть, в ТикТок выходить, в Инстаграм. Когда ребенок в школе, там дисциплина под контролем: нельзя доставать телефоны на уроке, все развлечения — на перемене. Дети ведь не думают о перспективе, где в будущем эти недополученные в десятом классе знания дадут о себе знать. Мне все это сильно не нравится, как и большинству родителей. Возможно, есть дети с невероятной самодисциплиной, но я таких не видела. Качество подачи материала сильно упало, потому что единицы учителей смогли перестроиться и делать полноценные онлайн-уроки.

У немногих есть для этого специальные методические материалы. Возможно, когда-нибудь и появятся перепрофилированные под онлайн лабораторные работы по физике и химии, у учителя биологии будет в распоряжении интерактивный скелет человека с внутренними органами, а на геометрии по экрану станут летать формулы. И тогда дети будут внимательно смотреть и учиться. А сейчас некоторые учителя даже камеру не включают, а только бу-бу-бу в микрофон. А дети вырубают у себя все и развлекаются. Я не знаю, что будет дальше, но этот год нами будет абсолютно провален.

— У вашей дочери следующий класс — выпускной. Аврора определяется с профессией?

— Когда мы учились, можно было до конца школы решать, куда поступать. А сейчас дети пораньше начинают задумываться об этом. Школа тоже пытается их перенаправить — вводит специальные курсы для знакомства с различными профессиями. Если человек сам не понимает, куда хочет поступать, можно пройти психологические тесты. Аврора хорошо снимает видео, фотографирует, пишет сценарии. Она может короткометражку или ролик сделать самостоятельно.

Мой муж Алексей — продюсер, дочь всему давно научил. Сейчас дочери также стала интересна профессия маркетолога. Она прошла ознакомительный курс. Я только за, это полезные знания. Сейчас она хочет пройти курс по маркетингу, который будет вести директор школы. Буду только рада, если у Авроры будет по максимуму знаний из разных областей. Сейчас никто не работает в одной сфере. Происходит постоянная коллаборация, смешение разных сфер. Ты можешь быть художником, певцом или режиссером. Но если ты сам себе продюсер, значит, умеешь свое творчество продавать, и только в этом случае ты будешь успешным.

— Важно, чтобы к концу 11-го класса ребенок все-таки выбрал, куда он хочет поступать?

— Она может поступить на один факультет, потом перейти на другой, если почувствует желание. Я не волнуюсь из-за этого, так как сама сначала подала документы на экономический, потом перекинула их в архитектурный. В итоге окончила Архитектурную академию и через два месяца после окончания института стала работать на телевидении. Жизнь такая штука, что подкидывает разные сюрпризы. Мы меняемся, происходит смена приоритетов.

— Сейчас есть возможности попробовать. У нас их было меньше.

— Я бы так не сказала. Мне кажется, всегда были эти возможности. Было бы желание.

«Спокойно проживу без салонов красоты»

— Без каких процедур в салонах красоты не можете обойтись?

— Я в своем блоге в Инстаграме выступаю как бьюти-эксперт. Рассказываю и о своем опыте, и о трендах в индустрии красоты. Пока мы сидели на карантине, я сама красила волосы и ухаживала за лицом. Практика показала, что спокойно могу прожить без салонов. За исключением инъекций.

Мезотерапию (подкожное введение гиалуроновой кислоты или других препаратов для увлажнения, питания ткани, восстановления тонуса кожи, разглаживания морщин. — Авт.), биоревитализацию (внутрикожное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты с теми же целями. — Авт.) нужно делать только у профессионального врача-косметолога или пластического хирурга, потому что это серьезное вмешательство, которое не может стоить три копейки. Вот эти процедуры раз в полгода делаю только у врачей, без этого я не могу. Призываю женщин после 35 лет не ждать, когда кожа станет, как у старухи Изергиль, а начинать ее поддерживать, увлажнять изнутри. Это очень мощно поддержит весь каркас лица и шеи.

— Ваша отличная фигура — результат больших ограничений?

— Не ограничиваю себя ни в чем. Но, с другой стороны, я не ем все подряд. У меня есть знания относительно здорового образа жизни и правильные привычки. Я ем сладкое, хлеб. Но не могу взять и съесть несколько кусков торта, мне достаточно одного. Хлеб покупаю мультизлаковый или из муки грубого помола с семечками льна, а не обычный белый. Как и рис — ем не белый, а бурый, потому что это правильные углеводы. Салат полюбила заправлять оливковым маслом, а не майонезом. На завтрак я ем примерно одно и то же.

Яйца, красную рыбу, авокадо, два тоста, иногда овощи и кофе. Там есть все: жиры, белки, углеводы и клетчатка. И примерно так же формирую остальной рацион. Не отказываюсь от правильных углеводов, разве что на ужин их необязательно есть. Если исключить углеводы, то не похудеешь, а станешь злой стервой, срываясь на всех вокруг, будешь убиваться в спортзале, а мышцы не растут, энергии и настроения нет… Прекращать есть вообще или садиться на монодиету — это очень плохо. Нужно выработать режим и правильные привычки.

— Супруг тоже придерживается сбалансированного питания?

— Алексей попробовал, по-моему, уже все системы питания, которые существуют в мире. То он это не ест, то он то не ест. В итоге сейчас пришел к тому, что все-таки моя система питания, когда ты все ешь, но без фанатизма, — это самое правильное.

— Весной вы с Алексеем переболели коронавирусом. Как реабилитировались?

— Месяца два назад я сдавала кровь на антитела — да, были, все в порядке. Что касается реабилитации, мы делали зарядку, дыхательную гимнастику — врач наш посоветовал. Мы болели с пневмонией, и нам нужно было восстанавливать легкие, чтобы не было спаек. Гимнастика дыхательная для всех хороша в любом возрасте. Найдите время — его нужно немного — и разрабатывайте легкие. Кроме того, я всегда принимала витамины, и сейчас продолжаю. Все остальное — уже по рекомендации врача по результатам анализов.

— С каким ощущением вы провожаете этот год, который был таким непростым?

— Если относиться к локдауну то-философски, то я даже благодарна, что все это с нами случилось, потому что у многих произошла переоценка ценностей. Испытания нам даны для того, чтобы мы стали сильнее, умнее, сделали выводы, на многие вещи посмотрели другими глазами. Мне кажется, мы стали внимательнее к близким людям, оценили настоящие, добрые отношения. По крайней мере я и мои близкие поняли, что на самом деле важно. А важнее всего — здоровье и человеческая жизнь.

Это уникальное время, потому что мы впервые проводим столько времени с близкими. Всегда мечтала побольше проводить времени со своей семьей. И всегда не получалось — вечно куда-то бежишь, спешишь. А сейчас нам так хорошо вместе.

Личное дело

Аврора (Ирина Юдина) родилась 18 июля 1973 года. Дипломированный архитектор, после окончания вуза стала ведущей канала Муз-ТВ. Вела телепроекты на различных российских телеканалах. С 2018 года — ведущая проекта «Большие праздники» на канале «Карусель». Замужем за продюсером и режиссером Алексеем Трейманом, супруги воспитывают 16-летнюю дочь Аврору.

«Большие праздники» по субботам в 12.30