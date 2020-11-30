Звезда «Идеальной семьи» Борис Дергачев – о съемках, родителях и новой квартире

Актер рассказал о работе в новом сериале и с юмором вспомнил о своих близких.

На календаре последний день ноября, а на ТНТ — долгожданная премьера — сериал «Идеальная семья». Супруги попадают на реалити-шоу, причем некоторые из них не по своей доброй воле, а дальше их жизнь переворачивается на 180 градусов.

В периметре — Павел Деревянко и Ольга Медынич. За режиссерским пультом — Борис Дергачев, руководит шоу — Вячеслав Манучаров.

Teleprogramma.pro пообщалась с Борисом Дергачевым о съемках и о личном.

— Вы играете роль режиссера в новом сериале «Идеальная семья» и по сюжету наблюдаете за происходящим на реалити-шоу. Какой ваш герой?

— Мой герой — режиссер эфира, который следит за съемками шоу в режиме реального времени. Отслеживает косяки, расставляет героев так, чтобы камеры их видели, дает указания, кого вывести на главный экран и так далее. Это как во время прямого эфира футбольного матча. Только вместо игроков — люди и их отношения.

— Что за характер у него?

— Вопросы, связанные с работой, с ТВ, он решает с холодным носом и без паники. А вот все, что связано с личной жизнью — уже вызывает трепет: потеют ладошки, не может подобрать слова. При этом он решительный и готов на кардинальные меры ради своего счастья.

— Что для вас значит понятие «идеальная семья»?

— Для меня это также, как выглядит на картинке, приклеенной на холодильник в американском фильме. Когда ребенок рисует папу, маму, собаку, ребенка, солнышко с облачками. Видел недавно мем по поводу этого.

Папа спрашивает у мамы: «Ты еще ему не сказала? Тогда я сам». Заходит в комнату к сыну и спрашивает: «Сынок, что делаешь?». Тот отвечает: «Рисую нашу семью». А папа ему: «Собаку стирай».

— Ваша мама гордится вашими успехами? Верила ли она в вас в начале актерской карьеры?

— Думаю, стопроцентно гордится. Вот в настоящий момент вернулся со смены, а мама сегодня приходит ко мне в гости, мы организовываем ужин. Думаю, мало бы кто из родителей не гордился, если бы у детей получались вещи, которыми они занимаются.

Верила ли она в актерскую профессию? Мама всегда поддерживала мои творческие начинания — и занятия вокалом, и игру в КВН, и поступление в вуз. В детстве я столько времени потратил на творчество, что на остальное, можно сказать, подзабил и поэтому другого выхода не было, кроме как поступать в творческий вуз (Борис учился в СГК им. Собинова и ГИТИС — Ред.). А вот у папы была обратная позиция: сначала получи нормальную профессию, а потом иди кривляйся, что называется.

— Вы очень востребованы в профессии и бываете задействованы в нескольких проектах одновременно. Как складывается ваша личная жизнь при такой загруженности?

— На личную жизнь может остаться время, когда она уже есть. Если говорить о чем-то новом для меня, то вряд ли при больших объемах работы можно позволить себе уделять время еще кому-то. А когда есть вторая половинка, вы вместе собираетесь и помогаете друг другу, планируете так, чтобы плотность графика не мешала отношениям и все проходило гладко.

Что касается усталости, то я привык так работать — параллельно идет работа над несколькими проектами сразу. Когда снимаюсь только в одном, для меня это почти как отпуск: тут свободный день, потом еще раз. А когда у меня два-три проекта одновременно, съемки идут блоками — четыре дня в одном, потом выходной, потом пять дней в другом. Настраиваешься заранее и все. Это интересно.

Как каждый день давать новый спектакль. Никогда не скучно. Могу сказать, что в графике постоянно выделяю время, чтобы проводить время с семьей и друзьями. Просто планирую заранее. Если не получается, то, разумеется, работа на первом месте.

— А были ли у вас «служебные романы»?

— На мой взгляд, это точно мешает работе. У меня была похожая история, но после окончания съемок. А в течение проекта — это сложно.

Бывает так, что люди играют влюбленных, отдаются этому целиком и все располагает. Многие семейные пары были созданы на площадке, примеры перед глазами. Не все, конечно, остались вместе — посмотрим на Джонни Деппа и Эмбер Херд, но бывает и по-другому.

Так что — да, служебные романы случаются, но это мешает. Особенно, если пара молодая. Если пара более взрослая, они стали семьей, то ругани, скорее всего, не будет. Но бывает и так, что актеры из такой пары играют любовь с другими партнерами — тут могут возникнуть сложности. Хотя все зависит от людей — их заинтересованности, профессионализме и других факторов. Тут не бывает универсальных рецептов.

— Не так давно вы купили квартиру в ипотеку, уже обустроили ее?

— Я сразу начал ремонт, еще не заехав, чтобы перед Новым 2020-м годом обустроиться. Там было всего по минимуму, но я привел друзей и мы отметили Новый год в новой квартире. Половину этого года, собственно, в квартире и провел из-за пандемии.

— Все активно обсуждают, что телевидение умирает. Ваш коллега по театру и друг Антон Лапенко стал очень популярным именно благодаря интернету. Что вы об этом думаете, не хотели бы сделать что-то подобное?

— У меня есть YouTube-канал, там немного подписчиков, это проба себя. Я делал закулисное шоу. Ходил с камерой и показывал то, что происходит за кадром съемочной площадки, премьер, в театре, небольшие интервью. Рассказывал, как снимался проект «Булки» на Шри-Ланке.

Есть выпуск про актерский футбол — театральная лига. Есть проект о том, как проходить кинопробы и что для этого нужно. А потом понял, что мне такой формат не подходит. И нельзя взять и вот так сразу придумать новый формат. Его надо постоянно нащупывать, тогда напорешься на что-то интересное, только твое.

— Вы задействованы в основном в комедийных проектах, какие жанры вам интересны, где бы хотели себя еще попробовать?

— Об этом все думают, но я считаю, что еще не до конца раскрыл себя в комедии. У меня есть опыт креативного продюсирования, написания сценариев, я занимаюсь комедией со школы. Все приходит с возрастом. Глядя в зеркало, понимаю, что вряд ли ко мне может прилипнуть драматическая роль.

Даже когда мне надоест комедия, или я пойму, что все уже для себя выяснил в этом жанре… Все равно буду двигаться в комедийном направлении, скорее всего. По крайней мере, это не скучно, так веселее. Постоянно играть драму — это грустно, тяжело. Характерные роли всегда веселее. Думаю, Мария Аронова или Михаил Ширвиндт никогда не жаловались на то, что чаще играли характерных героев.

— А можете отказаться от сценария?



— Самое главное — материал. Если роль мне интересна, то соглашаюсь. Чаще всего вижу присланный сценарий как сырой продукт. Когда читаю, начинаю думать: что я могу сделать из персонажа, какие оценки рождаются, как решается ситуативная проблема. Потом идет встреча с режиссером и продюсером, обсуждение. Если я вижу, какая компания присылает сценарий, то примерно понимаю, как это будет выглядеть. Если не знаком с этой компанией, ищу в интернете их проекты, изучаю, кто снимал.

Меня учили так: режиссеров много, и не все они хорошие. Так же, как актеры. Но мы зависим от режиссера — и если самоконтроль дал слабину, режиссер всегда должен подсказать, направить. Если этого не случается, приходится брать все в свои руки.

— Кроме актерской деятельности, вы очень хорошо поете, а также являетесь резидентом «Стендап клуба»!

— В идеале — человек не должен быть душевой насадкой для шланга. Чуть-чуть везде уметь — это правильно: немного петь, немного танцевать и так далее. Это один из аспектов успешного поступления в театральные вузы или киношколы. Но всегда что-то получается хуже, а что-то хуже. Есть специальность, которой необходимо владеть. В чем минус некоторых вузов сегодня? На театральных факультетах учат жонглеров, певцов и танцоров.

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