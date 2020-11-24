Звезда «Женского доктора» Дарья Егоркина о трудностях съемок с младенцами и любви к доктору Родионову

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с артисткой о специфике работы на медицинском проекте, а также о том, чем полезной для нее оказалась самоизоляция.

— Ваша героиня в финале прошлого сезона отказала мужчине мечты – самому доктору Родионову. Раскаивается ли она в новом сезоне? И будет ли ренессанс их отношений?

— Да, признаю, она это сделала (смеется). Можно было бы все списать на сценаристов и сказать, что они такие-сякие и прописывают Наташе с Сашей трудности, что они оба страдают, несчастные, но это все для того, чтобы было интересней сериал смотреть. Но скажу честно — нет.

Сейчас в жизни, чем дальше, тем больше, к сожалению, пары сталкиваются с трудностями. Смотришь вокруг и везде видишь, что молодые красивые девушки переживают: любит или не любит, звонит – не звонит, разойтись – не разойтись? И вроде замужем и внешне все хорошо, но на самом деле петельки и крючочки не совпадают.

Точно также и Наташа с Сашей. Это жизненная ситуация, когда какие-то мелкие помехи мешают людям быть счастливыми. Хочется вбить в голову не только нашим героям, но и всем, простую истину: хочешь быть счастливым? Будь! Если вы здоровы и у вас есть ваша половинка, с которой вам комфортно, то радуйтесь, любите, просыпайте по утрам с ощущением счастья. В противном случае, если вы будете все время ныть, что у вас не то и не так, то судьба рано или поздно откликнется, и вы все потеряете.

Надо быть благодарными за то, что у вас есть. И не повторять ошибок доктора Родионова и Тимченко, которые страдают на ровном месте. Нельзя сказать, что Наташа сильно раскаивается в своем отказе. Но все же будем верить, что в пятом сезоне они оба возьмутся за голову и все у них будет прекрасно.

— Чем для вас новый сезон отличался от предыдущего?

— Во-первых, новой командой. Павильон наш остался тем же, но «семья» пришла другая. Я говорю семья, потому что в съемки мы заходим на полгода или вообще на девять месяцев и, естественно, что за это время ты привыкаешь к людям, они становятся тебе близкими.

Когда я пришла на площадку нового сезона, то сначала растерялась – где все, кого ты уже знал, с кем тебе было тепло и уютно? Но постепенно втягиваешься и работу с новыми коллегами.

— Самая запоминающая сцена в новом сезоне?

— Для меня это всегда романтические сцены. Где есть тонкости душевным переживаний. В таких сценах всегда есть, что играть. Так как я артистка-правдистка, как меня называет один режиссер, то я всегда ищу, копаю, пропускаю через себя, проживаю чувства вместе со своей героиней.

В новом сезоне тоже будет такая любовная сцена, которая для меня стала одной из самых ключевых.

— В «Женском докторе» снялись очень много младенцев. А они же все кричат! Тяжело было или привыкли?

— После «Женского доктора» я по-другому стала относиться к детям. Когда родился мой ребенок, мне казалось, что брать младенца на руки – страх и ужас (смеется). Когда сын плакал, то сердце обливалось кровью. Сейчас же я понимаю, что бояться не нужно, так как ребенок в тебе нуждается. И ты должна быть сильной, внушать ему спокойствие.

Через молоко, тепло, дети же все чувствуют кожей. И вот когда я брала этих детей на руки, а их действительно было очень много, то всегда старалась быть очень спокойной даже в самых сложных сценах.

Например, был момент, когда я держала ребенка на руках перед камерой и после команды «мотор», доставала его как бы из мамы. Все делалось крайне бережно. Когда ребенок был на площадке, все старались сохранить тишину, никаких лишних звуков, все делали максимально быстро.

Маленькие артисты – это святое. У всех коллег, которым я передавала малышей, были такие умиленные глаза, все очень трепетно к ним прикасались, с любовью.

— Как проводите время между проектами?

— Уже 4 года я работаю в режиме нон-стоп. Постоянно нахожусь в этой гонке. Даже в выходные мне звонят и просят сняться дней 5-7. Я сначала говорю, что хотела куда-то уехать, но потом все равно соглашаюсь. Больше, больше работы (смеется).

И вот как раз карантин научил меня тому, что надо беречь свои актерские ресурсы и здоровье. Поэтому я сейчас пытаюсь жить так, чтобы между проектами отдыхать. Для этого мне нужно заниматься спортом – бассейн, прогулки на свежем воздухе.

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