Марина Кравец: «Когда муж рядом с дочкой, мир для него останавливается»

Единственная девушка в сугубо мужском коллективе Comedy Club Марина Кравец уже семь месяцев как мама. Тяготы материнства Марина постигает без отрыва от производства, где трудится с удвоенной силой, — ведь теперь она еще и соведущая шоу «Новое утро».

— «Новое утро» выходит в девять утра по воскресеньям. А в котором часу начинается обычное утро Марины Кравец?

— Утро начинается примерно в 7.00 с кормления дочки Вероники. До 9.00 это утро продолжается, так как Вероника не хочет спать в отличие от мамы. Затем, если мама правильно и максимально активно проведет эти два часа с Вероникой, она устанет и сама попросится спать, да и у меня не будет сил препятствовать. Дальше просыпаемся в 10 — 11 и в бой! Естественно, мама не забывает вставать еще и в 3.00 на ночное кормление. Как-то так…

— Коллектив ведущих программы на 75% женский. А у вас, Марина, большой опыт работы как раз в мужском коллективе — в Comedy Club. В чем разница, какие подводные камни?

— У нас очень славная компания подобралась на «Новом утре»! Очень комфортно с коллегами, даже несмотря на то, что большинство из них девушки. Тут вопрос, каково Михаилу (Михаил Белянин — соведущий Марины Кравец наряду с Алиной Алексеевой и Ульяной Пылаевой. — Авт.). Мне кажется, он уже полюбил матриархат. Главное, что все с юмором и с хорошим настроением приходят на съемки — это, пожалуй, самый важный пункт для работы в творческом коллективе.

«Роды за границей даже не рассматривали»

— Этот год мы все запомним надолго. А вы тем более: стали мамой в разгул пандемии. Что вам помогло в тот момент, когда не паниковать, наверное, было очень-очень сложно?

— Рождение дочки было сильнейшей мотивацией быть в хорошей психологической и ментальной форме. Она стала точкой притяжения нашего внимания — скажем так, нам было чем заняться в карантин. Благодаря удаленной работе мы с мужем прошли через все первые этапы развития малышки, всегда были рядом. Мы сфокусировались на дочке с большим удовольствием.

— Марина Кравец до 4 апреля и после — чем они отличаются прежде всего?

— Уровнем осознанности и радости от жизни! Этот ребенок долгожданный и очень любимый, а когда она появилась на свет, еще и подтвердились ожидания, что Аркадий будет прекрасным отцом. Он невероятный в принципе, а рядом с дочкой для него просто останавливается весь мир. В течение рабочего дня он несколько раз просит сделать и прислать фото Вероники. Для него это такая порция радости.

— Если бы не пандемия, вы бы все равно выбрали клинику в Москве? Многие звезды шоу-бизнеса предпочитают клиники где-нибудь в Майами.

— Абсолютно точно в Москве, абсолютно точно в том же роддоме. Я понимала, что мы должны быть мобильны с мужем, чтобы стартануть при необходимости незамедлительно. И потом мужу нужно быть по работе в Москве, он бы просто не смог находиться долго без нас в России, пока я бы не знала, что делать с дочкой в другой стране. В общем, всерьез вариант родов за границей даже не рассматривали.

— Наверняка вы прочли очень много книг о том, как ухаживать за ребенком. Но это все теория. Что стало неожиданным для вас на практике?

— Одним из ориентиров была книга доктора Комаровского, которую нам порекомендовал наш педиатр. А на практике стало неожиданным, наверное… все! Начиная с того, насколько разными могут быть пеленки и заканчивая количеством подгузников как расходных материалов. Ну и, конечно, сильно поменялся режим дня и сна. Но это все круто! И часто уже думаешь: «А разве раньше было не так?..» Все в свое время. Мы ценим то, что имеем, и очень за это благодарны.

— Осознание того, что вы стали мамой, пришло как-то само собой?

— Я обнародовала рождение дочки только через 5 дней, и начался шквал звонков и поздравлений. Это очень радостно, но хорошо, что не сделала этого сразу — я бы сошла с ума. А так мы пришли в себя, познакомились с новым человеком, провели время вместе. Но семье и самым близким, конечно, сказали сразу.

— Муж присутствовал на родах? Ходил ли он на курсы пап?

— Мы вместе с Аркадием посещали лекции по подготовке к родам, там он лишний раз доказал, что ловко справляется со всеми практическими заданиями. И дочку взял сразу. Хотя слышала, что некоторые мужчины иногда не подходят к ребенку первые пару месяцев, мне это странно. Забавно, но многие папы полагают, что, раз жена родила, значит, она знает, что и дальше с ребенком делать. Но это заблуждение… Все равно все, у кого это впервые, всему учатся в процессе.

— Будете ли вы крестить девочку?

— Мы считаем это важным шагом.

— Как выбирали имя?

— Мы составили общий список желаемых имен, потом вместе отбросили лишние, и осталось 2 — 3 пункта. Но имя Вероника было в лидерах у обоих изначально. А еще мужу приснилось, что дочке это имя понравилось. Кстати, он же увидел во сне, что родится она именно в апреле, хотя нам говорили про другой месяц.

— «Что касается наших семейных отношений, то они во многом строятся, конечно, на мудрости. Не моей, а мужа», — это вы сказали в нашей прошлой беседе. Все по-прежнему так?

— Абсолютно! Но, надеюсь, я тоже в этом плане прогрессирую.

— У вас начались выездные съемки. Как вы пережили первую из них?

— Нам с мужем очень помогает его сестра Алина и, конечно, няня. За что обеим большое спасибо, иначе я бы просто не могла вырваться из дома. Кстати, муж был главным инициатором того, чтобы я скорее пришла в форму и вернулась к проектам, к творчеству. Это не меркантильный интерес, а осознание, что если пересидеть, то вернуться потом будет очень сложно и физически, и морально. Когда дочке исполнилось 4 месяца, я включилась в полноценный рабочий процесс.

«Вероника отлично засыпает под Secret Garden»

— Все больше женщин, став мамами, стараются вести привычный образ жизни — рано выходят на работу, так же посещают рестораны и музеи — вместе с детьми, путешествуют с ними… Вам близка такая концепция материнства? Вы готовы, например, всей семьей махнуть на море?

— Мировая ситуация вносит свои коррективы в наши планы на море, и не только в наши. Но недавно мы провели несколько дней с огромным удовольствием в Подмосковье. Иногда надо просто поменять антураж, вырваться, чтобы вернуться и посмотреть на привычное новыми глазами.

А вообще я прямо жду момента, когда смогу с дочкой отправиться в музей. К слову, когда я была беременной, получается, мы с ней вместе побывали примерно в десяти музеях и послушали несколько экскурсий. Так, например, она «побывала» в музее Орсе в Париже и в Лувре. А недавно еще и в Исаакиевском соборе в родном городе ее родителей — в Санкт-Петербурге.

— «Я скорее артистка, но еще, наверное, не актриса» — это еще одна ваша цитата. Чего в этой вашей позиции больше — неумолимого перфекционизма? Неистребимой скромности? Истинного «петербуржства»?

— Скромность мне свойственна. Но, благо, в меру… Не люблю излишнего кокетства, когда ты понимаешь, что человек перетягивает твое внимание на себя и это уже граничит с эмоциональным вампиризмом. Я и правда очень часто постфактум понимаю, что нужно было бы изменить в проделанной работе и как это надо было сделать. Но со временем я перестала из-за этого переживать, зато, помня предыдущий опыт, стараюсь лучше справиться со следующей задачей.

— Что может по-настоящему насмешить Марину Кравец, которая на юморе не одну собаку съела?

— Иногда это может быть даже просто искренняя реакция человека на шутку. Порой смех тоже рождает смех. А вообще меня радуют нетривиальные хорошие текстовые шутки и тонкая талантливая актерская игра.

— Какая колыбельная у Вероники самая любимая?

— Когда Веронике был примерно месяц, я на свой вкус составила ей два сборника с музыкой: «Релакс» и «Доброе утро!». Там такой приятный «олдскул»: и Джон Ледженд, и Simply Red, Элтон Джон. Есть и современная исландская музыка! А еще Вероника отлично засыпает под музыку ирландско-норвежской группы Secret Garden. Но одна из наших с мужем и дочкой любимых песен — «Любимый пони» супругов Никитиных. Очень приятная и легко ложится на слух.

Личное дело

Марина Кравец родилась 18 мая 1984 года в Ленинграде. Окончила филфак Санкт-Петербургского университета («преподаватель русского языка как иностранного»). Играла в КВН, работала на радио. С 2010 года является резидентом шоу Comedy Club. С 2013 года замужем за Аркадием Водаховым, с которым Марина училась в университете. Аркадий — телепродюсер, сценарист. 4 апреля 2020 года супруги стали родителями.

Comedy Club по пятницам в 21.00 на ТНТ

«Новое утро» по воскресеньям в 9.00 на ТНТ

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