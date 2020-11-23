Виктор Добронравов: «Учу с дочерью уроки — вспоминаю, как умножать столбиком»

У Виктора Добронравова этой осенью премьера за премьерой. Только что закончился сериал «Бомба». А на этой неделе начался показ исторической драмы «Грозный», где 37-летний актер сыграл Федора Басманова — опричного воеводу, который был доверенным лицом царя.

«Жена — большой художник»

— Прочла, что Федор Басманов «колдовством баловался». У вас в жизни были какие-то предсказания вещие, прогнозы и прочее волшебство? Сталкивались ли вы с необъяснимыми возможностями людей?

— С колдовством и волшебством — нет. Но сталкивался с ощущением присутствия какого-то высшего начала. Наверное, бога. Но бога в ощущении какого-то космоса над головой. Это когда ты чего-то очень хочешь, посылаешь сильные, четкие, конкретные сигналы туда, наверх, и оттуда тебе обязательно вернется.

— Какую историю из жизни вашего героя или Ивана Грозного вы узнали благодаря этим съемкам?

— Такого было много. Например, битва при Молодях, на мой взгляд, исторически очень мало освещается и недо-оценена. Мы все учили в школе факты о Чудском озере и других часто упоминаемых сражениях. А про эту битву мало кто знает. Она имела огромное значение для сохранения государства Российского (русские войска разгромили крымско-турецкое войско, отразив завоевательный поход противника. — Авт.).

— До того как все мы облачились в маски, вас ведь наверняка часто узнавали на улицах. Что люди чаще всего спрашивали на улице, в магазине?

— Просят сфотографироваться, передают привет папе (актеру Федору Добронравову. — Авт.). В общем, ничего сверхъестественного. Пожалуй, ношение масок для нас, артистов, это даже плюс — в самолете, метро, на улицах можно оставаться незамеченным.

— Слава вас настигла в 2005 году после «Не родись красивой». А вскоре вышли «6 кадров», потом «Ликвидация», которые сделали вашего отца Федора Добронравова народным героем. Получается, что популярность к отцу и сыну пришла почти одновременно?

— Можно сказать, что да. Только папа по-настоящему любимый народом артист. Потому и настоящий народный артист. А я в 2005 году всего лишь снялся в одном проекте, который в тот период был очень популярным. Потом на его место пришли другие работы. Я еще молодой артист.

— Психологи говорят, что у мужчин с 35 до 45 лет — возраст подъема. Вы это чувствуете?

— Согласен. У меня ощущение, надежда, что где-то к сорока годам у меня все только начнется. То, что происходит сейчас, — это набор опыта, багажа жизненного и профессионального. Буду и дальше его набираться и надеяться, что к 45 годам все будет.

— В Инстаграме у вашей жены Александры Торгушниковой увидела ваши классные фото из театра и со съемочной площадки. Она снимает преимущественно актеров?

— Моя супруга — профессиональный фотограф. Она снимает артистов, работает на съемочной площадке, за кулисами. Саша — большой художник, профессиональный человек. И в этом плане нашей семье повезло: всегда есть под рукой хорошие фотографии.

— Там есть такой кадр: отец Федор Добронравов с внучками — вашими детьми Варварой и Василисой и с дочкой вашего брата Ивана Вероникой.

— Снимок с внучками сделан на даче у соседей, у них есть козы. Это дача актера Романа Мадянова. И мы придумали, что дедушка должен сфотографироваться с этими козочками и с внучками.

«Могу быть строгим. Даже очень»

— Вашей старшей дочери скоро десять. Когда вы в последний раз учили с ней уроки?

— Да каждый день практически приходится это делать. Сейчас опять удаленка. Поэтому я вспомнил, как умножать столбиком. Вот это стало для меня новостью. Совсем забыл, как это делается.

— Как мотивируете старшую дочку-школьницу на учебу? Читаете книги, слушаете лекции по воспитанию?

— Прислушиваюсь к советам Татьяны Черниговской (специалист в области нейронауки и психолингвистики. — Авт.) Стараюсь объяснять ребенку, что это ему надо учиться в школе, а не мне. В этом наша самая главная ошибка в детстве была.

Мы-то думали, что это нашим родителям надо, чтобы мы в школу ходили. А оказалось, что наоборот. Убежден, что ребенок познает мир через родителей, работает не сознание, а подсознание. Оно фиксирует примеры поведения родителей, это и есть воспитание. Я не помню, чтобы папа и мама читали мне нотации.

Хотя в детстве немного шкодил, как все, — мог, к примеру, покурить за школой. Но избежал больших зол и вырос вполне положительным человеком. Наверное, в этом заслуга родителей. Я видел, как они себя ведут, наблюдал, с кем общаются — у них и на работе и дома были интеллигентные друзья, велись интереснейшие разговоры.

Детство было счастливым, за что родителям большое спасибо. Хотя я и ребенком понимал, что родителям было непросто. Папа играл по 32 спектакля в месяц, мама работала воспитателем в нашей школе и еще в двух местах.

— Теперь детям живется комфортнее — другие времена. Но и сложнее стало объяснять им ценность труда родителей, денег, подарков. Как справляетесь?

— Важный вопрос. Конечно, каждый родитель хочет, чтобы его дети жили в достатке и все у них было. Мне не нравится, что у дочек много игрушек, к которым быстро пропадает интерес уже через несколько дней после покупки. В нашем детстве такого изобилия не было. Но мы с женой стараемся находить слова и говорить о том, что деньги достаются трудом.

— Вы — востребованный актер, а значит, папа, который бывает дома не так часто, как хотелось бы детям. Выходит, вы — добрый родитель, который чаще балует девочек? А маме приходится быть строгой?

— Я бы так не сказал. Дома я действительно бываю меньше, но обязательно стараюсь помочь Саше. Я тоже могу быть строгим, даже очень. Маме с папой важно быть в одной команде и действовать сообща. Чтобы не было этого разделения — плохой и добрый полицейский.

— В детстве вы много времени проводили за театральными кулисами. А ваши дочери стремятся к папе на работу — в театр, на съемки?

— Нет, я их от этого берегу. У них и так много занятий. Помимо школы, фигурное катание, лошади, другие тренировки и занятия. Не хочу я их тащить в актерскую профессию. Ведь если буду тащить, то они будут думать, что это их дорога. Пусть свою дорогу сами найдут. А мы им в этом поможем.

«Грозный» среда — четверг в 21.20

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