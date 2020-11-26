«Не исключаю возобновления режима самоизоляции»: Кирилл Кяро — о новом фильме и мерах предосторожности

Актера и его семью не коснулась болезнь, но он старается лишний раз не искушать судьбу.

26 ноября в российских кинотеатрах выходит фильм «Вечер шутов, или Серьезно с приветом». Режиссер картины — Лилия Трофимова, а главные роли исполнили Кирилл Кяро и Сергей Колешня и Сосо Павлиашвили.

Teleprogramma.pro поговорила с актером о фильмах-катастрофах, съемках и предстоящих новогодних праздниках.

— Кирилл, расскажите, пожалуйста, о новогодней комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом»? О чем фильм?

— Фильм рассказывает историю, произошедшую за день до Нового года. О том, как мечты, которыми мы живем с детства, с возрастом превращаются в прагматичные планы. И сами мы тоже меняемся, уделяя больше времени работе, нежели своим близким. О том, почему это происходит, нужно ли верить в чудеса и мечтать…

— Семейный ли это фильм или нет?

— Безусловно, «Вечер шутов» — добрая и очень поучительная новогодняя комедия, вдохновляющая история о наших мечтах. Я уверен, фильм понравится зрителям любых возрастов. Но все равно напомню, что ограничения — 6+.

— Кто ваш герой, какой он?

— Я играю в этой картине бизнесмена Нетопырева, который под каждый Новый год вместе со своим другом Аполлинарием собирают на своем празднике чудиков – добрых простодушных людей, и смеются над ними, пока те на полном серьезе делятся своими возможностями. Оба наших героя — настоящие циники. Но в этот раз их мероприятие не получилось, и начинается отправная точка сюжета, о котором говорить не буду, чтобы сохранить интригу…

— Где проходили съемки?

— Снимали в Москве. В основном это были Измайловский Кремль, концертный зал «Подсолнухи Art&Food» и коттеджный поселок «Новые Вешки».

— Были конфликты во время работы и по поводу чего?

— Ничего подобного не было. Понимаете, в чем дело, я просто не успел ни с кем начать конфликтовать, потому что я снимался не так много (смеется).

— Вспомните какие-то смешные моменты со съемок, сегодня, к сожалению, мало позитивных историй.

— Смешные случаи, конечно же, были. Но, у меня, к сожалению, большие проблемы с памятью, и я ничего не помню. Извините (смеется).

— Сейчас ситуация с заболеваемостью снова идет вверх. Как думаете, кинотеатры могут снова закрыться, как в первую волну?

— Учитывая, что буквально на днях мэр Москвы ввел дополнительные ограничения — не исключаю ни закрытия кинотеатров, ни возобновления режима самоизоляции. Хотя и очень надеюсь, что такого не случится. Здесь сложно что-то предугадывать и планировать.

— После «Эпидемии» пересмотрели свое отношение к фильмам-катастрофам?

— Нет, потому что кино — это всего лишь кино. Благо, в жизни у нас ситуация обстоит намного лучше. Да и вообще, сериал «Эпидемия» вышел еще в ноябре прошлого года, до начала всей пандемии. А съемки проходили, соответственно, еще раньше. Так что такое совпадение, это просто большая случайность.

— Ваши близкие не болели коронавирусом? Многие сегодня сталкиваются с нехваткой лекарств, в аптеках сложно найти препараты.

— Слава Богу, меня и моих близких этот вирус обошел стороной. Мы старались соблюдать все возможные меры предосторожности, хотя это, конечно, ничего не гарантирует. Да и совсем изолироваться тоже не всегда получалось, потому что моя деятельность подразумевает постоянное общение с большим количеством людей. Тем не менее, я старался избегать объятий, рукопожатий и другого тесного контакта, не пренебрегал ношением масок и перчаток. В такой ситуации остается только надеяться на лучшее, и пока нам везет!

Поэтому с проблемой дефицита лекарств, к счастью, не сталкивались. Да и не очень то понятно, какие именно лекарства необходимы, потому что вирус еще не до конца изучен. Но у меня есть друзья, знакомые, которые уже переболели коронавирусом, и весьма удачно. Поэтому, если вдруг появится необходимость, прибегну к их помощи и совету. Хоть и надеюсь, что не придется. Главное, надеяться на лучшее и не паниковать.

— У вас были проекты, которые заморозили в первую волну пандемии? Все удалось реанимировать?

— Да, практически все проекты были заморожены в связи с самоизоляцией, поэтому съемки отменились. Многие из них до сих пор не возобновили свою работу. И до сих пор неизвестно, состоятся ли вовсе.

— Скоро Новый год. Уже придумали, какое желание загадаете под бой курантов?

— Сейчас про Новый Год вообще пока не думаю. У нас всех был большой перерыв в работе, поэтому стараюсь наверстать упущенное время и осуществить те планы, которые были намечены на этот год. Но желания есть всегда, и их очень много. Думаю, здоровье — это сейчас самое главное.

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