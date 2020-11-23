«Если забеременею сейчас, это будет мой праздник»: Алина Алексеева о сериале «Родком» и благодарности пандемии

За свою жизнь актриса успела сменить пять школ и четыре вуза, а мама переживала, что дочь очень легкомысленно относится к жизни.

23 ноября на СТС начинается новый сериал «Родком». Это картина о суровом мужчине, которому пришлось подружиться с другими мамочками ради блага своего сына. А еще о том, какие страсти кипят в отдельно взятой школе. Ситуация окажется близка и тем, у кого есть дети-школьники и тем, кто просто хочет насладиться интересным сериалом.

Teleprogramma.pro поговорила с исполнительницей одной из главных ролей, женой актера Константина Крюкова Алиной Алексеевой. В сериале она играет роль беременной мамочки. В интервью актриса призналась, что накладной живот заставил ее задуматься о материнстве.

— В сериале СТС «Родком» вам досталась роль беременной Маши Быстровой из родительского комитета, куда попадает главный герой — хмурый строитель, отец-одиночка. Здесь вы впервые примерили накладной живот и после съемок даже признавались, что теперь не прочь стать матерью?

— Я не из тех, кто что-то загадывает. Мне нравится воспринимать жизнь как приключение. В подростковом возрасте я постоянно тусовалась с неформалами, пять раз меняла школу, четыре раза — институты. Мама очень переживала, что я несерьезно отношусь к жизни. Она говорила: «Жизнь не праздник, тебе придется работать и взять себя в руки».

И я помню, что меня это так поразило. Я подумала: а зачем тогда это все, если это не праздник? И я решила, что моя жизнь будет праздником. Поэтому, если я забеременею сейчас — класс, значит, это будет мой новый праздник (улыбается).

— Одно дело — накладной живот, а другое — тяжелый грим. Расскажите, как спасаете лицо и волосы после съемок? Что всегда можно найти в вашей «косметичке-аптечке»?

— У меня есть прекрасная девочка-косметолог, которая делает массаж лица, маски, разные очищающие процедуры. Вообще, этим нужно заниматься регулярно, но часто съемочный период достаточно плотный, поэтому как удается к ней выбраться, так бегу. И тогда сразу щечки перестают грустить и начинают сиять (улыбается).

Я понимаю, что возраст такой, когда нужно переходить к «тяжелой артиллерии» (Алине 35 лет — прим. ред.), но пока никаких «уколов красоты» не делаю. Пока при должном уходе можно спокойно без этого обойтись. А что касается волос, у меня есть мастер кудрей, просто волшебница.

— А если говорить о ежедневном уходе?

— Я пользуюсь аптечными марками. За долгое время поисков перешла из масс-маркета в более дорогой сегмент уходовой косметики. Ведь молодость у меня одна, кожа у меня одна, так что нужно стараться беречь ее. Изначально природа не наградила потрясающей внешностью, так что приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать себя в форме.

И как только выдается выходной, стараюсь сделать все: обертывания, маски для лица и волос. Это выглядит очень смешно: хожу по квартире вся закрученная, где-то в пленку, на лице маска, волосы тоже в маске и пакете.

— Сейчас, когда путешествия возможны преимущественно внутри страны, какие направления выбираете? Как отдыхаете?

— Если честно, я здорово отдохнула на карантине. Я была так спокойна, совершенно не переживала за будущее. Мне было важно, что маму я отправила на море: она сейчас живет в маленьком-маленьком городе, куда, я надеялась, пандемия не доберется, и вроде до сих пор не добралась.

А сама я заперлась в квартире: наводила уют, украшала дом, и все было так шикарно. Я занималась онлайн-фитнесом, танцами, бесконечно готовила, даже завела специальную рубрику в инстаграме, которую веду и сейчас. Ее особенность в том, что я показываю простые и бюджетные рецепты, что всегда актуально, особенно в нашей стране.

— А летом успели куда-то выбраться?

— Мы ходили в поход. Я никогда в жизни не практиковала походы и ужасно боялась: думала, что будет дискомфортно, меня сожрут комары и я замерзну.

Но получилось все просто волшебно. Мы прилетели в Мурманск, потом добирались до Хибин, дальше вышли на станции с непроизносимым названием, какие-то нефелиновые пески. И провели неделю в горах, переходя из одной точки в другую с рюкзаками.

Жили в палатке на берегу потрясающей горной реки: прозрачной, чистейшей. Разжигали костер, готовили, набирали воду из речки, носили ветки. Я почему-то так прикипела к этой речке. Я с ней разговаривала все время, здоровалась, прощалась, когда набирала воду, просила, чтобы обед был вкусным. И когда мы уезжали, плакала, потому что не могла с природой расстаться.



— В целом каких перемен потребовал от вас 2020-й?

— Я воспринимаю жизнь как приключение и с большой любовью отношусь к хаосу, который происходит вокруг меня, и который я сама, зачастую, произвожу. И когда началась пандемия, когда все стали носиться в панике, я подумала: «Класс! Теперь все почувствуют жизнь так, как чувствую ее я».

Я не отменяю серьезности происходящего и с большим сочувствием отношусь к пострадавшим от коронавируса, к потерявшим своих родственников и друзей людям.

Но хаос, творящийся вокруг, коррелирует с моим мироощущением идеально.

Поэтому для меня в целом ничего не изменилось. И главное, когда не можешь или не хочешь строить долгоиграющих планов, получаешь гораздо больше радости в моменте. Счастье — это эфемерное понятие, а радость она здесь и сейчас, в эту минуту. И я стараюсь ловить ее из каждого мгновения.

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