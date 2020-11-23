«Мне хотелось содрать грим вместе с кожей»: Виталий Хаев о трудностях съемок в сериале «Грозный»

Также актер рассказал Teleprogramma.pro о сцене сражения с экранным сыном и о влиянии на проект пандемии.

23 ноября на канале «Россия» выходит долгожданный исторический сериал «Грозный». Одного из приближенных Ивана Грозного – воеводу Алексея Басманова – сыграл актер Виталий Хаев. Его герой наряду с Афанасием Вяземским вошел в историю как человек, стоявший у истоков опричнины и лично участвовавшим в формировании опричной гвардии.

Князь Андрей Курбский писал, что Басманов был убит собственным сыном Федором, пожелавшим вновь вернуть расположения царя после подозрений в заговоре. Как этот эпизод будет обыгран в сериале? На этот вопрос нам ответил сам Виталий Хаев.

Также в интервью Teleprogramma.pro актер рассказал, как мучился с бородой и париками, познакомился на съемках с псом – «медведем» и почему у него не сложились отношения с лошадями.

— Виталий Евгеньевич, какими историческими источниками вы пользовались при работе над образом?

— Поскольку у меня была не главная роль, я особо не углублялся в исторические дебри. Но, конечно, изучил пару источников. А еще вспомнил, что в детстве мы читали про Алексея Басманова в учебниках по истории. Он был одним из самых страшных героев опричнины.

Но главная сложность заключалась в другом. Мне было тяжело сниматься в парике и гриме до такой степени, что это стало невыносимо. Притом, что раньше я очень легко снимался в пластическом гриме.

А здесь мне иногда хотелось содрать все вместе с кожей. И я понял, что больше не могу сниматься в таких «клейных» картинах и дал себе зарок впоследствии не делать этого (смеется).

Бороду и парик нужно было носить в течении 12 часов смены. Использовались постоянные подклейки. Но ты постоянно молчишь, потому что жаловаться неудобно: все-таки рядом ребята. А в пластическом гриме вообще закрыта вся кожа. В общем, вряд ли я еще соглашусь на подобные эксперименты со своим лицом.

— Про парики мы поговорили. Давайте теперь обсудим костюмы.

— Костюмы – это отдельный процесс. Мы носили кафтаны, в которых было очень жарко. Зимой, правда, надевали теплый тулуп. Говорят, там каждая петелька сделана по эскизам одежды того времени. Конечно, это все не так удобно, как сейчас. И при этом ты все время думаешь про то, вот как в этом люди ходили?

Рубахи, штаны, сапоги… Сверху надевалась какая-то рубаха и нужно было обязательно пристегиваться ремнем. В общем, это все очень непросто, а самому одеться практически невозможно.

У простолюдинов костюмы были немного попроще – взял рубаху и подпоясал. Я помню, что на предыдущем проекте этой же компании костюмы даже выставлялись на каких-то выставках. Действительно, это целые произведения искусства. И художники по костюмам работают шедеврально.

Когда надеваешь такую одежду, то будто чувствуешь эпоху. С этой точки зрения очень интересно соприкасаться с разными историческими периодами. В таком костюме у тебя меняется психофизика, ощущения, поведенческие реакции. Иногда костюм даже задает тон твоим движениям.

Помню, когда я снимался в фильме «Орда» Андрея Прошкина, мне говорили: «Без шапки вообще не выходи на улицу». При этом она обязательно должна быть оторочена каким-нибудь мехом. А на дворе лето, 30 градусов жары. И начинаются все прилагающиеся к этому делу прелести.

Но проходит время, и ты перестаешь замечать то, что тебя мучило на съемочной площадке. И остается только кино. Также, наверное, произойдет и здесь. Но я до сих пор не могу представить, что меня будут мучить и опять клеить на лицо бороду. На протяжении 12 часов тебе под нос суют клей, клей, клей — буквально как наркоману. У меня до сих пор ощущение клея и бороды на лице (смеется).

Кстати, полтора года назад, в другом фильме я играл человека без ноги в отрезок времени от 40 до 90 лет. Это отец семейства, величина, кулак. И там тоже вечно приходилось что-то клеить. Насколько я помню, это было очень увлекательно. И даже отсутствие ноги (она была на культяпках), не создавало дополнительных сложностей. Это было легко. Но еще тогда я сказал, что надо уже завязывать с париками. И вот я опять попадаю в еще более костюмированный проект. В общем, все интервью я жалуюсь на бороду (смеется).

— А какая сцена далась вам тяжелее всего?

— Я запомнил один из первых съемочных дней. Снималась сцена боя на ножах между Басмановым-старшим и младшим. По сюжету Грозный объявил, что оставит в живых того, кто выиграет. Поэтому отец и сын дрались буквально за собственную жизнь.

Моего сына играл Виктор Добронравов, с которым недавно мы снялись в картине «Стрельцов». Очень редко случается так, что актеры попадают вместе на два фильма подряд. Но нам повезло.

А вообще, это была очень непростая, драматичная сцена. Помню, как во время съемок этого эпизода все время горели горелки, было нечем дышать. Копоть, жарко, все это отваливается. В общем, пришлось нелегко. Наверное, я уже старенький для таких сцен. А Витя же просто молодец.

— Кстати, как складывались ваши отношения с Игорем Миркурбановым, который также играет опричного воеводу Афанасия Вяземского, и Виктором Сухоруковым – исполнителем роли жестокого Малюты Скуратова?

— Замечательно. С Витей Сухоруковым мы пересекались у того же Прошкина на «Орлеане». Кстати, съемки в «Грозном» начинаются с принятия Малюты Басмановым на службу. И вот он вырос до того, что положил их там всех.

С Игорем Миркурбановым же за год до этого играли в историческом фильме «Мост» писателя и драматурга Геннадия Островского, который также выступил режиссером картины. С Игорем мы дружим, замечательно общаемся. А по сценарию «Грозного» мы с его героем Вяземским были заодно, проворачивали разные темные дела.

— Как бы вы двумя словами охарактеризовали бы своего героя?

— Это был невероятный злодей, циник, верно служащий Ивану Грозному. Он все делал для царя.

— Но ведь что-то человеческое в Алексее Басманове было?

— Басманов любил и разводил собак, щенят. А псарня – его любимое место. На съемки приводили достаточно грозных собак, огромных, как медведи.

Запомнился очень большой пес, его, по-моему, зовут Алтай. Невероятная псина, я даже выкладывал фото в Инстаграме. На съемочной площадке мне сказали, что это самый тихий медведь в нашей команде.

— Игорь Миркурбанов в своем Инстаграме показывал коня, на котором ездил его герой Афанасий Вяземский. И, судя по всему, они сдружились. А как складывались ваши отношения с этими животными?

— А вот с лошадьми у меня проблемы (смеется). В сериале «Грозный» я больше стоял с ними рядом, нежели ездил верхом.

Помню, когда я еще играл Ивана Красного в фильме «Орда» Андрея Прошкина, мне притащили самого большого коня – английского рысака, как сейчас помню. Причем его даже не брали в стойло, где находились другие скакуны. Я задавался вопросом, почему же он стоит отдельно. Огромный такой, высокий, черный. Мне сказали, что этот конь просто дерется со всеми.

И я спросил: «Тогда как же я буду на нем ездить?» Мне посоветовали не волноваться, мол, все будет хорошо. И чтобы задобрить коня, я три дня ему носил яблоки, буквально всю яблоню оборвал. Сахар ему давал, хлеб. И первое, что сделал конь, когда я на него сел, — он сразу же цапнул меня за колено.

При этом наш скакун был очень дрессированный. Ему показывали траекторию, которую он должен был пройти. И когда начинался мотор, зверь шел на дрессировщика и сам проходил заданный путь. Не конь, а просто волшебник какой-то.

Поскольку конь еще и очень высокий, то сам ты не заберешься туда просто так. И поэтому меня сажали на него с большими предосторожностями. Я буквально запрыгивал в седло. А дальше меня спускали с животного в предынфарктном состоянии. В общем, не заладилось у меня с конями (смеется).

— Как карантин повлиял на съемки сериала?

— Большую часть фильма мы все-таки отсняли до пандемии. Это было, когда нас всех посадили на жесткий карантин. А снова на съемку мы вышли примерно в июне. Сначала на площадке появились санитайзеры, потом маски, все гримеры и костюмеры пользовались средствами защиты. На площадке было много массовки, огромное количество технического персонала. Все это было непросто. Но насколько я знаю, на площадке не заболел ни один человек.

— Если порассуждать в глобальном смысле, то какую задачу ставили перед собой создатели и артисты сериала? Чтобы народ заинтересовался своей историей?

— Конечно, знать свою историю замечательно. Молодежь сейчас мало читает, а вот телевизор смотрит гораздо чаще. И подобные исторические картины для самообразования — это хорошо, просто здорово. Но я подозреваю, что сейчас одни историки скажут: «Как прекрасно, что появился такой сериал!» Другие возразят, что все было не так. Такие обсуждения обычно начинаются после каждой исторической картины и не только.

Однажды я снимался в сериале «Доктор Рихтер» с участием Леши Серебрякова. Это наш ответ американскому «Доктору Хаусу». И у нас на сериале было два медицинских консультанта, которые постоянно спорили и ругались по поводу того, какие лекарства нужно прописывать пациентам. Все никак толком не могли разобраться с этим вопросом.

Я думаю, что с нашими историками происходит примерно то же самое. У всех разные школы, кто-то учился у одного профессора, кто-то у другого. Один читал одну литературу, другой – другую.

— А вы сами-то будете смотреть сериал «Грозный»? И вообще смотрите свои работы на экране?

— Конечно, а как же. Но, кстати, смотрю не все. Бывает, насмотришься на озвучании и смотреть снова не очень хочется. Но это редкие проекты.

Сериал «Грозный» стартует на канале «Россия» уже с 23 ноября, в 21. 20

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