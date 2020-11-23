Звезда «Женского доктора» Петр Рыков о новом сезоне: «В финале будет свадьба»

Судьбы мам и малышей пройдут перед телезрительницами на протяжении 40 серий, а также личная жизнь основных героев, особенно доктора Александра Родионова, оставшегося в финале предыдущего сезона с разбитым сердцем.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с исполнителем роли Родионова актером Петром Рыковым о трансформации его персонажа, особенностях сезона, а, главное, приоткрыли интригу – кто залечит его душевные раны?

— Чем новый сезон будет отличаться от предыдущего? Все-таки рамки узкие – больница, роды, истории мамочек…

— Это бесконечный материал для сценария. Тем более, что в новом сезоне больше серий, основанных на реальных событиях. У нас даже был отдельный консультант из госпиталя «Лапино», который рассказывал о том, как проходила первая в России внутриутробная операция с диагнозом плода spina bifida (это врожденный дефект, при котором происходит неполное закрытие позвоночника и оболочек вокруг спинного мозга во время раннего развития во время беременности – прим. ред.).

Так что все сюжеты будут новыми и оригинальными. Ну, и, конечно, есть еще одно ключевое отличие – мы больше узнаем о Родионове, как о человеке, а не только как о рыцаре медицины без страха и упрека.

Если в четвертом сезоне он буквально жил на работе, и без белого халата зрители его почти не видели, то здесь мы узнаем, как он живет вне больницы.

— А как он переживал разрыв с Натальей Тимченко?

— Как настоящий мужчина. Сначала пустился во все тяжкие: сел на скоростной байк, сходил в бар. Не то, чтобы там душу бармену изливал, скорее, сидел и размышлял об окружающем мире: почему все парами и устроили как-то свою личную жизнь, а у него – вот так…

Но в новом сезоне мы его застаем уже спустя полгода от событий прошлого, так что главная рана затянулась, и в целом он уже открыт для нового чувства. Это не значит, что он активно кого-то искал. Нет, после таких шрамов быстро не оклемаешься. Просто стал посматривать на девушек. Скажем так, Родионов давно уже созрел для серьезных отношений. И в душе хотел бы встретить ту самую единственную…

— И жениться?

— Да, создать свою семью. Кстати, вот вам спойлер – в финале будет свадьба.

— Серьезно? И кто же избранница?

— А вот этого я вам не скажу (смеется). Могу только рассказать, как Родионов примерял костюм на свадьбу. Это запоминающаяся сцена, потому что костюмов-то он прежде не носил. Либо форма медицинская, либо майки-джинсы. А тут все по-взрослому, с примеркой, с выбором цвета, целое событие.

Родионов сильно нервничал, ему даже пришлось обратиться за помощью, потому что сам он такое ответственное дело не тянул (смеется). Но все закончилось хорошо.

— А вот про мотоцикл можно уточнить – это вы на нем гоняли?

— На нем никто не гонял (улыбается). Потому что я на байке не езжу. Может, когда-нибудь куплю себе прогулочный вариант, но пока не до этого. Поэтому мы увидим Родионова в основном в те моменты, когда он то снимает, то надевает мотошлем.

Я шутил, что этот шлем у него уже стал лучшим другом, чуть ли не за медсестрами начал ухлестывать (смеется). И личная жизнь у шлема, кстати, сложилась – потому что ближе к финалу появился и второй шлем, женский. Такой вот ушлый шлем оказался, гораздо наглее, чем Александр Петрович. Родионов-то в этом плане скромный человек, так что шлем у него за двоих работал.

— Была ли еще запомнившаяся сцена на съемках?

— Да, это сцена, где мы с Екатериной Тыкшевич, которая играет новую героиню – завотделения Ольгу Ольховскую — катались на лодке. Это было за городом, на крошечном прудике. Лодка оказалась такой же крошечной. Это было забавно, потому что по кадру требовалось сидеть в ней рядом, что противоречило технике безопасности. Но никак иначе разместиться было невозможно из-за ее размеров.

И когда нас оттолкнули от берега, то мы с Катей переживали, что сейчас зачерпнем воды и пойдем ко дну (смеется). Когда Катя села в нее, еще нормально было, а вот когда я забрался, то лодка дала сильный крен. Так что мы играли, а сами волновались, потому что каждое движение грозило кораблекрушением. Но все обошлось благополучно, мы догребли до берега, оставшись сухими.