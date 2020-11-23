Звезда сериала «Фантом» Евгения Брик – об известном муже-режиссере, сервировке стола и оливье в Америке

23 ноября на ТВ-3 стартует премьера сериала «Фантом». Это мистическая история о настоящей любви, для которой даже смерть не является преградой. Главный герой погибнет в первой серии, но останется на земле в виде духа, чтобы спасти любимую.

В главных ролях Евгения Брик и Денис Шведов. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Евгений Брик и даже океан не стал для нас преградой — актриса с мужем Валерием Тодоровским живет в Америке, воспитывает дочку Зою и уже планирует предстоящие новогодние праздники. Обо всем этом Евгения рассказала в интервью.

— Евгения, почему нужно смотреть это кино, и чем вас зацепила идея проекта?

— Фанаты мистических триллеров «Фантом» особенно оценят. Но вообще, думаю, что у этого проекта есть шанс зацепить очень большую и разнообразную аудиторию. История очень закрученная, глубокая, много сюжетных линий, экшена, драмы и юмора при этом.

Мне сценарий сразу понравился и вообще все для меня в этом проекте было привлекательно. Необычное режиссерское видение Ильи Шеховцова, с которым мы на много часов заговорились на первой же читке. Прекрасные партнеры, с Денисом Шведовым давно должны были уже поработать, но никак не складывалось и вот — наконец. А вишенка на торте — это то, что мою сестру Валерию Крейн пригласили на роль сестры моей героини. И вот, сбылась мечта, мы стали еще и экранными сестрами.

— Кто ваша героиня, вы с ней похожи?

— Нет, Вера — как раз совсем был не понятный для меня персонаж. Почему она так себя ведет, откуда тянутся этот шлейф недоверия и ревности, от которых она сама и страдает? Все это мы придумывали и обговаривали с режиссером множество раз. Поэтому особенно увлекательно было ее создать, потом принять и уже оправдывать для себя ее поведение.

Я с Верой была все время как-будто в диалоге. То она меня бесила, то мне было ее очень жалко. Она — человек травмированный своей же мамой. Ей с детства объяснили, что все мужчины сволочи и обязательно предадут и вот она живет по такому сценарию .

— Где велись съемки?

— Съемки проходили в Москве. Было множество разных объектов во всех частях города. А вот квартира моей героини находилась рядом с моим домом и я часто просто прогуливалась рано утром через парк до площадки. Были смены, начинающиеся в 4 утра, были смены под диким дождем и сметающим все на своем пути ветром.

Ну, осень в Москве, сами понимаете, непредсказуема. Но все эти трудности лишь прибавляли и сценам и артистам какой-то особенный шарм и драматизм. Я вообще не люблю и даже боюсь, когда все идет слишком легко и всем на площадке все сразу нравится.

— Вы живете в США, были трудности с приездом в Россию ?

— Я и моя семья проводим много времени в Лос-Анджелесе, где давно живет моя мама. Наша дочь Зоя там родилась и пошла в школу. Но все-таки больше времени мы в Москве и вот в прошлом году 1 сентября Зоя уже окунулась и в московскую школьную жизнь, что ей очень понравилось.

Она абсолютно свободно говорит на двух языках, и мы это будем всячески развивать и совмещать. Но с пандемией сейчас все усложнилось, летать туда-сюда не получается, мы очень строго соблюдаем карантин и сидим дома. Кроме опасности заболеть самим, есть еще наши близкие, люди старше нас, которых нам надо особенно оберегать.

— Снимаясь в картинах своего супруга Валерия Тодоровского, вы можете рассчитывать на какие-то преференции или на площадке вы забываете о том, что муж и жена?

— Супругом своего мужа никогда не называю. Какое-то устаревшее, пафосное слово. Ни на какие преференции я никогда и нигде не рассчитываю, ни у Валеры ни у других режиссеров. Я просто делаю свое дело и наслаждаюсь пробами, репетициями и съемочным процессом, которые и являются для меня самыми ценными и интересными моментами в нашей профессии.

— Никогда не слышали в свой адрес упреки из серии: «ну конечно, она же жена режиссера, ей можно..» или «ну, естественно, это роль досталась ей….». Если были прецеденты, то как реагируете?

— Никак. Я не способна в это включиться даже на одну секунду. Мне просто искренне жаль людей, которые не живут своей жизнью, а злословят, завидуют, тратят свое время на то, чтобы кого-то обсуждать, преуменьшают чьи-то успехи, оправдывая свои неудачи и несостоятельность тем, что у кого-то там все получилось по блату. Никогда еще не слышала, чтобы такие домыслы исходили от талантливых, удовлетворенных своей жизнью, счастливых людей .

— Ваша дочка тоже снимается в кино. У Зои было несколько ролей. Как решается вопрос с гонорарами? Деньги ее или на хранении у родителей? Или Зоя копит на мечту?

— Да, Зоя несколько раз снималась в кино, пока это, скорее, хобби. У нее каждый день сейчас возникают разные желанные профессии, в которых она себя видит. А вот как Зоя распорядится своими гонорарами — это тайна для нас. Мы на них с Валерой точно не покушаемся. Может, купит сама себе первую машину, а может быть отправит деньги в благотворительный фонд. Это будет ее решение. У нее много планов, интересов и увлечений .

— А не планируете снять семейное кино, чтобы папа режиссер, мама и дочка в кадре?

— Я придумала историю, которую давно уже пытаюсь сама написать. Поделилась с Валерой своей идеей. Ему очень понравилось и он сказал мне: напишешь, я буду снимать. Но это все такие розовые мечты. Так что не буду делится тем, что еще в очень эфемерных планах. Дай Бог, сложится. Конечно, я бы очень хотела.

— Быть мамой в России и быть мамой в Америке – это разные вещи? Возникают ли трудности в данном вопросе?

— Я буду одинаковой мамой везде, даже на необитаемом острове. Мы воспитываем Зою так, как заведено у нас в семье, с нашими понятиями о том, что хорошо, а что плохо, в какой бы стране мы в этот момент не находились. Вот сегодня было родительское собрание по Zoom и учитель Зою очень хвалил. Отмечал ее вежливость и деликатность, было приятно.

Конечно, в ее культуре поведения и общения есть уже для нас и непонятные заморские привычки. В конце концов, нам это не понять, что такое два родных языка, на которых она и думает и говорит. И это очень интересно все в ней сочетается. А, главное, дает возможность видеть этот мир более разнообразным и полным возможностей .

— Скоро Новый год, как обычно встречают праздник в вашей семье?

— Всегда по-разному празднуем Новый год. Это с детства один из моих самых любимых праздников. Всегда наряжаем елку все вместе и кладем под нее подарки. Обычно мы встречали Новый год дома, всей семьей и все готовили сами. Но последние несколько лет, ходили в гости к близким друзьям. В этом году будем дома, конечно, но, думаю, наготовим еще в два раза больше, чем обычно.

В пандемию, я, как и многие мои коллеги и друзья, стала очень много готовить и особенно печь. Так что десертов будет большое разнообразие .

— А что планируете готовить?

— Оливье будет точно. Я одна в семье люблю этот салат, вот и нарежу! А так еще не знаю, мы с Зоей сделаем стол-сюрприз. Мы смотрим различные кулинарные шоу, постоянно записываем и пробуем разные рецепты. И я очень люблю смотреть передачи Юлии Высоцкой, там столько вкусного и полезного. Так что будем готовиться заранее. Мы поесть очень любим, но я стараюсь учить Зою сервировать стол, не есть на бегу, а класть все на красивые тарелки.

Мои бабушки всегда так делали, и грустно, что сейчас не хватает времени. Мы уже не замечаем, как есть на ходу из пластиковых коробок становится нормой жизни.

— Что попросите у Деда Мороза?

— У Деда Мороза попросила бы здоровья, сил и терпения всем нам и нашей планете. Этот год был очень тяжелый для всех. Такой пройден путь, от полной уверенности, что с нами такого случиться не может, до абсолютного приятия этой страшной ситуации и осознанной борьбы с ней. После такого ледяного душа и полного торможения нашей повседневной суеты, думаю у многих произошло какое-то переосмысление и даже прозрение.

Все мелочи, из-за которых мы переживали и нервничали, теперь кажутся ерундой, потому что самое главное — чтобы наши близкие были всегда рядом, здоровые и счастливые.

Смотрите сериал «Фантом» в 19:30 с понедельника по четверг на телеканале ТВ-3.

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