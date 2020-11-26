«Дистанционное образование — это катастрофа»: Ольга Медынич о съемках в «Идеальной семье» и пандемии

Телеканал ТНТ раскрыл дату старта сериала «Идеальная семья». Новую комедию с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич начнут показывать 30 ноября.

Накануне премьеры Teleprogramma.pro поговорила с актрисой Ольгой Медынич, которая сыграла в фильме главную роль. Мы узнали не только про новый сериал, но и про ее личную жизнь. Оказывается, актриса благодарна пандемии за то, что удалось побыть с семьей и считает катастрофой дистанционное образование.

— Ольга, скоро на ТНТ выйдет сериал «Идеальная семья». Вы играете главную женскую роль в проекте. О чем эта история?

— Я бы хотела, чтобы зритель узнавал в нашей семье себя. И тогда это будет идеально! Просто прямое попадание в то, что мы хотели сказать. Надеюсь, зритель будет сидеть и ржать, говорить: «Мы — такие же!». По сути, мы высмеиваем стереотипы: какими должны быть отношения, люди и так далее. На самом деле никто не знает, какими они должны быть. И в этом смысл.

— Это уже не первый ваш комедийный проект на семейную тему, почему вам близки именно такие сценарии? А по какому принципу вообще выбираете проекты?

— Мне предлагают материал про семью, и мне он нравится. Выбираю по принципу: интересен сценарий или нет. «Идеальная семья» сразу заинтересовала именно на уровне сценария. Двумя руками была за. Очень хотела победить в кастинге.

— Вам нравится ваша героиня? Есть в ней что-то от вас?

— Она мне очень близка, конечно. Люблю прямолинейных баб, а не курочек домашних. Катя — конкретная, у нее в голове все четко устроено. Просто она с семьей попала в такие обстоятельства, скажем так, неблагоприятное финансовое положение. Еще до похода в реалити-шоу они с мужем рано родили детей, не успев сделать карьеру, чтобы радостно и в достатке их растить. В итоге и сами не очень сильны психологически, и базы материальной нет, а детей воспитывать и кормить надо. Это единственный раздражитель.

В остальном Катя, как говорит про себя, «нормальная». Есть такой текст у меня: «Мы такие средненькие». Нормальные, крепкие середняки. Мне она близка тем, что не имеет иллюзий по поводу отношений, и она говорит, если что не нравится. Если бы я сама родила в 18 лет, как она, наверное, отношение к детям у меня было бы другим.

Могу пофилософствовать, книги по психологии почитать. А она не успела. Внутренне — она лидер. Человек, который в семье решает все. При этом понимает, что косячит, и признает это: где не права, где передавила и так далее. А не прет, как танк. И во взрослом возрасте продолжает работу над собой, это большая заслуга.

— Чем Павел Деревянко отличается от других ваших экранных мужей? Комфортно ли вам было работать в дуэте на съемках?

— Пашка — бесконечный перфекционист. Ему надо, чтобы все было идеально. И это классная черта. Потому что он требует не только от партнеров этого, но и от себя. У нас может быть столько дублей, пока он не добьется идеального для себя… И только потом скажет себе: да, было хорошо. Немногие партнеры так делают. Многие очень слушают режиссера, а он очень слушает себя.

— В первой серии обещают пикантную сцену с вашим участием. Светлана Ходченкова, например, в интервью призналась, что обожает постельные сцены — это весело и кайфово. От того, чего якобы принято стыдиться, на самом деле на съемочной площадке все смеются. Как было у вас с Павлом?

— Все это рабочий процесс. Никакой интимной составляющей в этом нет. На площадке огромное количество людей – все занимаются своим делом. И сотрудникам по большому счету все равно — откровенная сцена снимается или любая другая. Это со стороны кажется так: «Как же так! Постельная сцена!».

А это всего лишь проходная история. У каждого актера есть предпочтения – кто- то любит сниматься сам, кто-то прибегает к помощи дублеров. Главное, чтобы был качественный результат. Если в кадре оголяться некомфортно, то некоторые артисты просят остаться на площадке только оператора и режиссера. Но это только потому что мы все не машины. Никакой пикантной подоплеки в этом нет.

— Как относитесь к самоизоляции? Сложно ли вам было высидеть дома продолжительное время или вы использовали его, как отдых?

— Я прекрасно провела это время. Честно скажу. Может, много работала до этого, но вынужденная двухмесячная изоляция стала подарком. Я так долго в режиме 24/7 своего ребенка не видела с рождения. Мы прекрасно провели время! Не напрягали друг друга, перетекали по квартире, читали литературу, занимались спортом, проходили курсы. Даже на улицу не хотелось идти: муж ездил за продуктами, а я смотрела фильмы, которые все мечтала посмотреть. Кайф.

— Но недавно вы вырвались в отпуск. Не страшно было в такое неспокойное время?

— Конечно, был страх. Но, как показывает опыт, болеют даже люди, которые вообще не выходят из дома. У нас есть несколько друзей, закрывшихся весной на даче: еду покупали только через доставку, все обрабатывали антисептиком, реально испугались пандемии. И в итоге заразились даже они! То есть не застрахован никто. Все, что мы можем делать, — ходить в масках, мыть руки, быть осторожными. Это мы соблюдаем. Но никогда нельзя быть на 100% застрахованным.

— Школы частично перешли на дистанционное обучение. Как восприняли эту новость? Как справляетесь с учебой ребенка дома? Вы за или против такого формата обучения?

— У нас были некоторые занятия в формате онлайн, и я могу сказать, что это катастрофа для детей, родителей и образования. У меня у друзей дети разного возраста – и для всех это катастрофа. Чуть легче переносят это дети в 15 лет: сами включают компьютер, у них переходный возраст, не ходят в школу, при этом учатся.

Но для младшего поколения без социальной составляющей — сложно. Зачем мы все ходили в школу? Пообщаться! Никто туда не ходил учиться. Миша сказал это, Катя на меня посмотрела и так далее. Поэтому сидение у компьютера – то звук пропал, то кто-то подключиться не смог, кто-то в трусах сидит, один включил микрофон, другой не включил, – фантасмагория просто.

Для маленьких крайне важно ходить в класс, обмениваться эмоциями, так что для них дистанционное обучение – ужас. Знания важны, но общение – это то, чего не заменить. И оно необходимо.

— За последние полгода мир перешел в еще более онлайн режим, хотя казалось что и до этого люди злоупотребляли виртуальной жизнью, сейчас это уже необходимость. Вас пугает дальнейшая перспектива такого развития? Люди могут жить полной жизнью и быть счастливы онлайн?

— Сначала я испугалась, когда сидела на изоляции, потому что общение происходило по Зуму: вечеринки, дни рождения. Мужу исполнилось 45 (муж актрисы — звезда сериала «Светофор» Джемал Тетруашвили — прим. ред.), мы собрали компанию через компьютеры. И поначалу было здорово, мы шутили: «Каждый пришел со своим, накрывать ничего не надо, какая экономия».

А через какое-то время это так приелось… Потому что хочется живого общения. У нас есть друзья — Саша и Оля Робак. И мы на связи были каждый вечер. Дети наши сидели в Вотсаппе, а мы в Зуме общались. И вот с этими людьми, с которыми мы и так провели весь карантин, мы при первой же возможности сделали тесты на коронавирус, и потом прилетели к ним на дачу, помыли руки и кинулись друг друга обнимать. Не выдержали!

Нам надо было трогать, видеть, чувствовать это тепло. Хотя мы и так с ними были каждый день. По идее, мы друг другу должны были надоесть до рвотного рефлекса. Человеку нужен человек. Никакие компьютеры не заменят живого общения.

«Идеальная семья», с 30 ноября в 20:00 на ТНТ

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