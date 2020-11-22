Мария Луговая: «У нас с мужем было целых три медовых месяца»

Блеснувшая в сериалах «Рыжая» и «Мурка» питерская актриса Мария Лавыгина, снимающаяся под своей девичьей фамилией Луговая (ее она сменила после свадьбы со звездой «Кухни» и «Горько!» Сергеем Лавыгиным), теперь нарасхват: участие в шоу «Ледниковый период», премьера мистического детектива «Перевал Дятлова», спектакли в Московском ТЮЗе. И это все в период пандемии! «Телепрограмма» побеседовала с артисткой, чтобы понять, как она все это успевает.

«Увидев Сережу, могла расплакаться»

— Шоу «Ледниковый период»: насколько это необычный опыт для вас? Прежние навыки катания можно сравнить с тренировками в проекте?

— Ой (тяжело и иронично вздыхает)… Это ни с чем не сравнимый опыт. Мое увлечение балетом, катание на льду и уверенность в том, что сохраняю хорошую физическую форму, нельзя поставить рядом. Оказалось, что это все иллюзии. Для того чтобы по-настоящему кататься на коньках, нужны мышцы и способности, которых у меня нет. Я считала, что умела кататься, выходя на лед раз в три года в новогодние праздники под чай или глинтвейн. Но, придя на «Ледниковый период», поняла, что вообще не каталась. Потому что даже не понимала, как оторвать одну ногу ото льда.

— Как долго проходят репетиции и что самое сложное в них?

— Каждый день по 5 — 6 часов, потому что даже «простая» ласточка (элемент фигурного катания с максимально высоким отводом ноги) требует огромного числа тренировок. Учим новые элементы, стараемся нарастить скорости. С каждым новым прокатом задача усложняется. Чтобы пытаться освоить новое, нужно очень много времени. Когда я приходила в проект, сразу спросила: «Сколько нужно будет тренироваться?». Мне ответили: «Ну, пару раз в неделю». Теперь мы смеемся над этим. Естественно, при таком объеме тренировок не получится ничего.

— Случались ли падения, удары об лед, микротравмы?

— Конечно! Все видят, как падают профессионалы на Олимпиадах — а ведь это лучшие из лучших. Что говорить о нас? Разбитые напрочь черные колени, пальцы, голени и бедра в синяках от поддержек, руки — тоже… В ребрах, пожалуй, у всех были трещины. Снимков мы не делали, но все профессиональные фигуристки говорят, что проходили через подобное. Головой об лед падала несколько раз — очень больно.

— Бывало такое, что плакали и хотели покинуть шоу?

— Честно признаюсь — да. «Ледниковый период» — это невероятное количество времени, сил, травм. Я просто не представляла, куда иду. Уровень стресса на выступлении — колоссальный, ни с чем несравнимый. Казалось бы, я столько раз выходила на сцену. Но нет, это другое: во время каждого номера — леденеющие ноги, трясущиеся руки. Каждый прокат — как попытка прыгнуть с парашютом человека, который никогда этого не делал.

Если на сцене или в кадре я знаю 33 способа, как спасти ситуацию, то на льду не ожидаешь, где может ждать подвох. Это непредсказуемо. Я спрашиваю на тренировке: «Почему же я упала? Что не так?» А мне отвечают: «Лед. Он скользкий». Так говорят профи. Невозможно почувствовать уверенность на льду, потому что с самого начала мы на нем в общем-то самозванцы.

— Поддержка мужа помогает?

— Сережа — тот человек, которому я могу поплакаться, если что-то не получилось или кто-то был груб со мной. Я бесконечно доверяю мужу как специалисту в актерском мастерстве, иногда даже прошу приехать на тренировку, чтобы помочь в решении актерских аспектов.

Бедный, он по вечерам смотрит наши прогоны, потому что со стороны виднее, где ошибка или недоработка. Мы вместе выбираем музыку под номера. Всегда приезжает в «Лужники», чтобы быть рядом во время проката. И мой партнер Повилас Ванагас всегда радуется, когда приходит Сережа, потому что я начинаю кататься еще лучше, как ему кажется.

— Глядя на ваши мучения, Сергей не предлагал покинуть шоу ради семейного спокойствия?

— Иногда он шутит по этому поводу. И всегда старается снять с меня тяжелую ответственность: «Если вы окажетесь в номинации или покинете его досрочно, то ничего в твоей жизни не изменится. Она останется полноценной и счастливой». Когда он видит меня уставшую или не может обнять, потому что у меня болит все, то может поворчать: «Боже, Маша, ну зачем ты на это согласилась?»

Но скорее это сиюминутное желание помочь и вытащить меня со льда. Были моменты, когда Сережа внезапно приезжал в «Лужники», и я могла расплакаться, потому что просто увидела рядом родного человека. Конечно, в такие моменты он хочет забрать меня: «Вы что делаете с моей женой?» Даже не представляю, как пережила бы проект, если б мужа не было рядом. Не знаю уж, рад он этому или нет.

— Победа — это главное, чего вы хотите от «Ледника»?

— Я вообще не думаю про победу. Во-первых, вижу участников, которые на голову лучше, чем я, и по разным причинам: кто-то раньше катался, кто-то в хоккей играет, то есть пары не равные по мастерству. Поэтому в моем случае победа не может быть самоцелью. Просто статуэтка, которая будет стоять и пылиться на полке? Нет, это вызов себе. И ответ на вопрос «Могу ли я?».

— Мистический сериал «Перевал Дятлова» недавно стартовал на ТНТ: расскажите о его необычной структуре.

— Сначала мы снимали пилот, он касался как раз линии расследования трагедии группы Дятлова майором КГБ Костиным (его играет Петр Федоров. — Ред.), в котором участвует моя героиня (актриса исполняет роль Кати, приглашенного патологоанатома. — Ред.). А потом, спустя год, начали снимать историю целиком. Уже тогда мне структура показалась очень интересной — как бы два сериала в одном: нечетные серии — следствие, четные — быт и жизнь дятловцев. Моя линия касается только расследования. Поэтому перепрыгивать из одного времени в другое мне не приходилось. Мне кажется, это ноу-хау для российского телепроизводства. Не припомню подобного.

«Восстанавливаемся под треск камина»

— Еще несколько месяцев назад все мы сидели по домам. Как сложно вам пришлось в коронавирусный период?

— Мы с мужем провели карантин в доме за городом. С нами были родители. Это был интересный период. Поскольку мы оба много работаем, времени побыть вдвоем обычно не хватает. А тут вышло так, что в феврале мы сыграли свадьбу, а в марте сели на карантин. Целых три медовых месяца, получается. Так что наслаждались простыми радостями: завтраками, прогулками вместе.

Мы только в ноябре прошлого года стали хозяевами загородного дома, поэтому встреча весны была для нас новой и интересной. Это был приятный период новых открытий. Главное — наслаждение обществом друг друга.

— Опасаетесь ли новой угрозы? Приходится ли отказываться от проектов или светских мероприятий?

— Я не думаю, что в мире есть люди, которых устраивает сложившаяся ситуация. Очень хочется жить, не опасаясь и не оглядываясь. Путешествовать, как мы любим. Но как человек религиозный, я верю, что волос с нашей головы не упадет без воли Бога. Поэтому понимаю, что если надо переболеть — переболеем. Надеюсь, не в острой форме.

Конечно, на рожон не лезем, избегаем массовых мероприятий — кинофестивали «Кинотавр» и ММКФ игнорировали, чтобы не искушать судьбу лишний раз. При этом мы с Сережей продолжаем работать, регулярно сдаем анализы. Маски, дистанция — все это стараемся соблюдать.

— В какой обстановке вы лучше всего переключаетесь после работы и съемок?

— Только рядом с мужем. Место силы — наш дом. И под треск камина или во время прогулки в лесу восстанавливаемся. Если есть возможность поехать за город хотя бы на один день, мы стараемся вырваться. Храним тишину. Такой у нас способ отдыха.

— Есть ли планы на Новый год? Как хотели бы его отметить?

— Очень надеюсь, что встретим все вместе: приедет моя семья из Петербурга, родители Сережи, его сын Федор (мальчик родился в отношениях с актрисой Анной Бегуновой. — Ред.). Нарядим елку на улице. Растопим камин. Будем рядом друг с другом. Новый год — это семейный праздник. Поначалу думали поехать в теплые края, но потом поняли, что без камина и снега за окном вряд ли Новый год будет таким, как мы хотим.

— После непростого 2020 года чего ждете от 2021-го?

— Если честно — ничего специального. Считаю, что прелести и радости в мелочах. В том, как на все смотришь. Надо уметь видеть подарок в каждом прожитом дне. С такой установкой мы и живем. В 2021 году хочется продолжить жить так же. А какие подарки нам уготовлены — узнаем и увидим.

«Перевал Дятлова» понедельник — четверг в 22.00 на ТНТ

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