Звезда «Идеальной семьи» Вячеслав Манучаров – о сериале, Моргенштерне и о том, как переболел коронавирусом

Актер также рассказал Teleprogramma.pro, кто из российских телеведущих стал прообразом для его героя в сериале «Идеальная семья».

Канал ТНТ представил трейлер нового комедийного сериала «Идеальная семья». В главных ролях — Павел Деревянко, Ольга Медынич, Борис Дергачев, Вячеслав Манучаров. Это не просто комедия, которая выворачивает изнанку привычных нам телевизионных шоу, а еще объясняет — почему идеала достичь очень трудно. Да и нужно ли?

Премьера намечена на 30 ноября, но Teleprogramma.pro уже сейчас узнала некоторые подробности.

Мы поговорили с актером Вячеславом Манучаровым, узнали о съемках, его герое и, конечно же, не смогли остановиться только на теме «Идеальной семьи». Потому что у него есть ответы на любые вопросы…..

— Вячеслав, расскажите о сериале «Идеальная семья», который вот-вот выйдет на ТНТ. Что этот проект для вас значит?

— Предложений всегда много и они всегда разные, но в данном случае получился просто невероятный, фантастический сценарий, потому что он позволяет показать все самое интересное, что существует в профессии артиста и телеведущего.

Здесь мы видим изнанку телевизионной кухни и это всегда очень любопытно. Знаете, это как смотреть спектакль — занятие, безусловно, интересное, но наибольшее внимание привлекает именно то, что происходит за кулисами. «Идеальная семья» как раз показывает ту самую интересную закулисную сторону большого телевизионного шоу.

— Кто ваш герой? Он положительный или отрицательный персонаж? В чем его главная изюминка?

— Он — человек, не отрицательный и не положительный. Его, как и всех людей, нельзя трактовать однозначно — хороший он или плохой, добрый или злой. В такое время живем, что все меняется очень быстро, каждую секунду, так что приходится выживать.

Он тоже выживает, как и все мы, только делает это с большим чувством юмора, симпатией к окружающим и, конечно, безграничной любовью к себе. Таких людей очень много на телевидении. Одним из референсов был в каком-то смысле Андрей Малахов — как лицо российского телевидения и тележурналистики.

— Говоря об идеальной семье, представляются рекламы майонеза. По вашему, бывают ли семьи, идеальные во всем?

— Идеальные семьи существует только в рекламе майонеза. Жизнь есть жизнь: с ревностью, скандалами, изменами и страстным сексом для примирения враждующих сторон. Если говорить про название нового проекта «Идеальная семья», то это, конечно, ирония.

Именно потому что вера в идеал — это утопия. Да, к нему надо стремиться, но достичь его невозможно. Потому что его не существует. И свыкнуться с этой мыслью лучше всего помогает чувство юмора.

— Вы — телеведущий, шоумен, актер. Что вам все-таки ближе? Или одного без другого вы даже не рассматриваете?

— Мне этот вопрос задают последние 25 лет: кого вы больше любите — папу или маму? С одной стороны, это странный вопрос, с другой, детский и наивный, от людей, которые мало понимают в нашей профессия. Я с удовольствием об этом расскажу.

Работа актера подразумевает в себе универсальность, то есть участие в телевизионных съемках, кино, работе на сцене. Это можно сравнить с хирургом, для которого вершина профессии — это операция на открытом сердце, но при этом его так же учили в институте простым вещам, вроде накладывания бинтов или обработки раны.

Телевизионная работа — это, если так можно выразиться, помазать рану зеленкой, а сцена — это как операция на открытом сердце. Пройдя одно, невозможно не изучить другое. Я, как профессионал, занимающийся этим всю жизнь, пользуюсь освоенными ранее навыками.

Когда хозяйку спрашивают: «Что вы больше всего любите готовить — борщ или котлеты?» Она, наверное, тоже затруднится ответить. У нее и то, и другое хорошо получается. Другой вопрос — от чего я получаю наибольшее удовольствие?

Скажу честно — от своих киноработ, театра, от работы над образом, а телевидение — это просто я. Еще немаловажную роль играет интерес — пробовал я уже это делать или же сталкиваюсь впервые. В нашей стране я работал на каждом телевизионном канале без исключения. Либо у меня там было шоу, либо я был участником программы… Поэтому на ТВ для меня нет ничего нового. Так что выбираю театр и кино.

— Уже 2 года вы ведете свой YouTube-канал, вы давно задумывали этот проект или идея создать канал родилась неожиданно?

— Мне позвонила моя одноклассница, которая уже давно живет за границей, и сказала, что ее подруга делает свой YouTube-канал: «Я тебя умоляю, дай ей интервью!» Но я человек старой школы и считаю, что без инфоповодов давать интервью нельзя. Короче, она меня уболтала и я пришел.

Центр города, номер в гостинице, две камеры, девочка-ведущая. Час мы разговаривали, при этом вопросы не лились, не сыпались, а просто падали, как куски штукатурки. Позже она прислала на утверждение часовой мастер, я посмотрел и очень расстроился.

Ну как же так! Я ей дал столько эксклюзива! Как можно было сделать такую фигню?! Поделился этими мыслями со своим приятелем, тележурналистом и, собственно, будущим автором моего проекта. Он мне просто сказал: «Не расстраивайся. Ты же понимаешь — хочешь сделать хорошо, сделай сам!» И я решил делать.

— Как вы выбираете гостей для шоу?

— Исключительно по собственному интересу. Приведу пример. Редакторы миллиард раз предлагали позвать хайповых персон вроде Моргенштерна. Не интересно. Булгаков сказал, что осетрина второй свежести не бывает и мне кажется, что это правда. Это, если можно так выразиться, частный бизнес, на котором я ничего не зарабатываю и делаю для души.

— Удалось ли вам отдохнуть в этом году?

— Нет, не отдыхал. Было плотно с работой. И второй момент — мы переехали с дачи в Москву и делали ремонт в квартире. Из-за пандемии все любимые места отдыха были закрыты, строительные рынки тоже закрыты и ремонт, который должен был закончиться максимум в августе, продолжается до сих пор.

Но, надеюсь, что все это закончится. С другой стороны, я — дачный житель и предпочитаю жить именно за городом. Пока дети еще маленькие это возможно. Но если говорить о человеческом отдыхе, то я уже забыл, когда это было последний раз.

— Вы спокойно пережили период коронавируса?

— Коронавирус, карантин многим помог разобраться в вещах, почистить сараи, шкафчики, гардеробные. Но это все вообще не про меня. Не хочу говорить громких фраз, но я такой человек немного иностранный в этом смысле слова. У меня идеальный порядок везде. И на полке, и в кабинете, и в сарае, и на участке.

Я так приучен, меня воспитывали советские люди и поэтому я привык к порядку. Но, надо сказать, что мне повезло — у меня есть дача, где мы прожили все месяцы карантина. Это слегка облегчило нам это время. Было немного страшно, в первую волну я не заболел, так как мы сидели за городом, а буквально месяц назад я переболел этой штукой.

Не очень приятно, но надо быть готовым. Не надо бояться коронавируса, к сожалению, эта участь неизбежна, как говорят, все им переболеют. Конечно, вспоминаются во время изоляции какие-то чудовищные моменты, например, невозможность поехать в Москву, пропуска и прочие нововведения. Слава Богу, это позади.

— Как этот кризис отразился на вашем кошельке?

— Ну, конечно же, отразился. Я — действующий педагог, профессор по актерскому мастерству (защитился буквально 2 месяца назад), актер и привык к спектаклям, гастролям, лекциям. У меня был расписал на год вперед курс лекций, спектакли…

И когда в один момент ты понимаешь, что все отменилось, то начинаешь считать — сколько денег тебе еще хватит, чтобы прожить без работы. Не очень приятно, но опять же, не было бы счастья, да несчастье помогло. В моем случае я понял, что хочется стабильности и я придумал онлайн-курсы актерского мастерства, набрал группу из 50 студентов и практически с утра до вечера с ними работал. Не было такого момента, чтобы я сидел на карантине и ничего не делал. В 10 утра у меня уже был первый студент и в 7-8 вечера все заканчивалось.

Ждите сериал «Идеальная семья» на ТНТ!

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