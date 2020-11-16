Звезда сериала «Need Хелп» Григорий Верник: «Пьяный мужик кричал нам с третьего этажа, что всем надает!»

Начинающий актер и студент школы-студии МХАТ Григорий Верник завоевывает российский кинематограф: 20-летний сын известного актера Игоря Верника уже имеет несколько серьезных ролей в фильмах и сериалах.

К выходу новой серии искрометной молодежной комедии онлайн-кинотеатра МТС ТВ «Need Хелп» о волонтерах и доброте в большом городе, журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с Григорием о съемках проекта, конфликтах на площадке и о том, как на молодого актера повлияла пандемия.

О неоднозначности своего героя и помощи людям

— Расскажите о своем герое в сериале «Need Хелп». Какой он?

— Мой герой — Арсений, или как его называют другие персонажи Арсэний, с первого взгляда — идеалист, но если присмотреться – он делает все только ради личной выгоды. Он занимается волонтерством с первого взгляда, но на самом деле – собой.

Мне нравится этот персонаж, потому что он неоднозначный. При том, что он занят собой, он все-таки помогает людям, у него есть своя правда, свои интересы. Из-за этого их вражда с главным героем Леней постепенно увеличивается в масштабах, принимает новые обороты.

— Сериал рассказывает о волонтерах. Был ли у вас подобный опыт в жизни?

— Я никогда не состоял в волонтерских организациях и целенаправленно этим не занимался. Но я считаю, что если ты можешь помочь человеку, то стоит это сделать. От тебя не убудет, а человека ты поддержишь в важный момент или в сложной ситуации.

Иногда даже нужно просто посидеть с человеком и помолчать, или выслушать, дать ему выговориться. Поддержка – это всегда важно, и мне кажется, что главное – это не организации, которые этим всегда занимаются. Важно, чтобы это было просто в людях. Тогда всем нам жить будет чуточку легче и веселее.

— Как вы относитесь вообще к волонтерству?

— К волонтерству отношусь позитивно. Мне кажется, что это круто, когда люди занимаются бескорыстной помощью и делают это не ради личной выгоды, а ради окружающих.

— А в каком случае вы сами можете сказать фразу: I need help (в переводе с английского – «мне нужна помощь» — прим. ред.)?

— Такую фразу я могу сказать за пределами России, в какой-нибудь стране, где меня не поймут по-русски.

О курьезах на съемках и суперкоманде

— Были ли на съемках нештатные, интересные, курьезные ситуации? Расскажите о них, пожалуйста.

— В один из дней мы снимали подъезд дома. И, как это обычно бывает, выставили приборы, свет, звук, огромный штатив, камера, все носятся по площадке, готовят к кадру. И тут пьяный мужчина начинает кричать с третьего этажа, что сейчас спустится, всем надает. Не оценил, что в его дворе снимают сериал.

А главное, что начинает один и подключаются другие жильцы – у кого-то дети спят, кто-то просто наблюдает, кто-то вышел покричать. Как-то договаривались, чтобы разрешить ситуацию.

— Как у вас складывались отношения с режиссером?

— С режиссером сразу был коннект, мы поняли, что находимся на одной волне и хотим делать хорошо, все горят идеей. Как только есть коннект – это очень работает на историю. И Дима (Дмитрий Булин, режиссер сериала — Прим. ред.) никогда не был против, чтобы мы ему что-то предлагали, никогда жестко не держался за текст. Все-таки есть у него свое видение.

— Как на вашу творческую жизнь повлияла пандемия?

— Было очень много самопроб, некоторые из них привели ко второму сезону «Войны семей». В «Need Хелп» я попал уже в послекарантинный период. Буквально несколько раз был на пробах, и практически сразу начались съемки.

Напомним, главные герои комедии «Need Хелп» — активные и креативные студенты, которые занимаются благотворительностью нестандартным путем.

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье – интерьеры института снимались сразу в двух вузах – Академии труда и социальных отношений и в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского. Натура же снималась в Ростове-на-Дону.

По сюжету зритель будет наблюдать за жизнью вымышленного города Кречманска, в котором увидит знакомые глазу локации.

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