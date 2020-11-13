Звезда «Дома-2» Максим Колесников: «Я не смогу перебороть эскортное прошлое новой участницы»

Участник телепроекта «Дом-2» поговорил с журналистами Teleprogramma.pro о причинах расставания с Аленой Рапунцель, о новых девушках и о главных соперниках на шоу.

Участник телепроекта «Дом-2» на ТНТ Максим Колесников строил отношения с Аленой Рапунцель и даже ушел вместе с ней за периметр. Но там отношения у молодых людей не сложились.

Скандальное расставание привело Максима снова на проект, где он хочет не только найти свою любовь и считает это своей главной миссией. Но и рассчитывается побороться за победу в конкурсе «Человек года».

— Максим, недавно к вам на проект пришла Маша Ли. Что думаете о новой участнице?

— Мы общались с Машей три дня. Но я понял, что я не смогу перебороть в себе мое отношение к ее эскортному прошлому. И то, как она потом общалась со всеми участниками — это был перебор. Она дерется, всех посылает, кричит, у нее слишком много конфликтов. У нее очень хабальное поведение и грязь. Я думаю, что она не задержится на проекте. Вряд ли кто-то будет строить с ней отношения.

— Вы сами проявили симпатию к Насте Стецевьят. Как сейчас развивается ваше общение?

— Отношения с Настей у нас продвигаются не очень хорошо. Она не решила — придет ли на проект или нет, поэтому выносит мне мозг по разным мелочам. Недавно переписывались с ней, она позволила себе общаться со мной матом – я этого категорически не приемлю. Я не хочу, чтобы мне по поводу и без повода выносили мозг, мне всего 21, зачем мне это нужно?

— Если говорить о ваших отношениях с Аленой Рапунцель – ваша совместная ночь была окончательной точкой или все еще есть надежда на ее возвращение?

— У нас был с Аленой очень серьезный конфликт, когда она угрожала мне суицидом, потом начала проверять мой телефон – абсолютное недоверие. Окончательной точкой стало то, что я понял: Алена всегда выберет маму.

Та ночь в клубе уже была воспоминанием. После встречи в клубе я хотел дать ей шанс, у меня была надежда на то, что Алена поймет, что нельзя так себя вести и что нужно расставлять приоритеты в отношениях с мамой и мужчиной. Но она все-таки не поняла, надежды на возобновление отношений были только надеждами.

— Не хотели бы покинуть проект ради «вольной» жизни?

— Я не хочу уходить, не закончив свою миссию. А миссия – найти женщину, с которой я могу сыграть свадьбу, построить семью.

— Скоро будет конкурс «Человек года». Как думаете, кто достоин победы?

— Я уверен, что конкурс выиграет Паша Бабич. Но мои главные соперники — это те, у кого есть семьи. Купины, Дима Чайков с Пингвиной, Илья Яббаров с Настей Голд, Уманский с Паршиной. Но я думаю, что если приложить больше сил, то пройти дальше можно. Я буду бороться до конца, без борьбы не сдамся. Я привык побеждать.

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