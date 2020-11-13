Звезда «Бомбы» Евгений Ткачук о съемках сериала: «Фокус-пуллер отворачивался от камеры, чтобы не смеяться в голос»

Актер рассказал Teleprogramma.pro, почему согласился на съемки и как пандемия ударила по его финансам.

Сериал «Бомба» — одна из премьер телеканала «Россия». Это история о создании первой советской атомной бомбы, о дружбе и любви, о нешуточных страстях, которые кипели в лабораториях.

Teleprogramma.pro поговорила с актером Евгением Ткачуком, в картине он играет роль гениального ученого Михаила Рубина. О том, как приходилось учить химические формулы, над чем смеялась группа и как пандемия ударила по финансам актеров, Евгений рассказал в эксклюзивном интервью.

— Евгений, расскажите, чем проект «Бомба» примечателен лично для вас?

— Мне было интересно поработать с таким непростым материалом как атомная промышленность. Погрузиться в те недосягаемые для меня глубины, о которых я ничего не знал.

— Когда вам предложили роль в картине — согласились, не раздумывая или были сомнения?

— Сложный материал меня всегда привлекает, и я соглашаюсь, немного подумав.

— Насколько затянулись съемки, где работали?

— Снимали быстро и это жалко. В основном, съемки проходили в Москве и Московской области.

— Поделитесь с нами каким-нибудь интересным случаем со съемок?

— В тексте моей роли было много физико-химических формулировок и они с трудом мне давались. Доходило до того, что фокус-пуллер (ассистент оператора, отвечающий за фокус съемки. — Прим. ред.) отворачивался от камеры, чтобы не смеяться в голос, меня это мучило и я порядком психовал и пытался вновь и вновь взять неподъемную формулу, при этом что то еще писал на доске.

И вот, когда всеобщими усилиями мы сняли сцену, к доске подошел наш атомный консультант, посмотрев на доску и сказал: ничего не понимаю в кино, но тот бред, который написан на доске — действительно похож на наши поиски нужной формулы.

— Сегодня мало позитивных новостей. Какая свежая новость вас порадовала?

— И не вспомнить радостных-то…

— У вас за плечами много проектов, главных ролей. Какая была самой сильной, что оставило след?

— Каждая роль чему-нибудь да учит. А уровень силы воздействия определяет зритель.

— В Новом сезоне на телеканале «Россия» выйдет многосерийный фильм «Обитель», где вы играете главную роль. Это экранизация одноименного романа Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. Расскажите, как вам далась эта роль?

— Этот фильм я очень жду и не только я. С Александром Велединским интересно всегда, тем более в теме, которую он сам долгое время изучал, ездил на Соловки, погружался в материалы вместе с Захаром Прилепиным. А говорить как роль получилась или нет — я предоставляю всегда зрителю, ведь это он решает.

— Многие актеры и исполнители сегодня жалуются на финансовые сложности из-за «культурного локдауна». По вам больно ударил этот кризис?

— Что касается культурного локдауна, то это мне кажется действительно большая проблема, с которой мы пока справиться не можем…

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