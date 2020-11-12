Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс — о личной жизни и новом событии страшнее коронавируса

Олег Шепс – младший брат экстрасенса Александра Шепса. Молодой человек — главный фаворит 21-го сезона «Битвы экстрасенсов». Пока он с успехом проходит почти каждое испытание и становится лучшим участникам по итогам недели.

Помогает ли ему его именитый брат, есть ли у него девушка (вопрос, который волнует многих зрительниц) и какие испытания сложнее всего даются? Обо всем этом Олег рассказал Teleprogramma.pro.

— Олег, почему решили принять участие только в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов»?

— Желание продемонстрировать свои силы было у меня достаточно давно. Но мои родители и мой старший брат были против моего участия в проекте в течение нескольких лет. И сейчас я согласен с ними. Во мне кипел юношеский максимализм и желание продемонстрировать свои знания, но мне стоило немного подождать и повзрослеть.

На сегодняшний день я совсем иначе смотрю на весь процесс «Битвы экстрасенсов», а хейтеры и недоброжелатели вообще не вызывают во мне никаких эмоций. Я больше сконцентрирован на помощи людям и расширении границ собственных возможностей. Каждый раз на каждом новом испытании я открываю в себе что-то новое, какие-то новые грани моего энергетического содержания. Сейчас самое лучшее время!

— Какие испытания сложнее всего даются?

— Самое тяжелое для меня — видеть глаза матерей, которые похоронили своих детей и чувствовать их боль. Поверьте, нет ничего страшнее этой боли. И хотя я знаю все о реинкарнации, и о том, что существует путь дальнейшего развития духа, в то же время я понимаю, что матери потерявшей ребенка, очень сложно это осознать и этим успокоиться.

— Ваш старший брат Александр победил в 14-м сезоне. Он поделился какими-то знаниями и секретами, которые помогут вам в «Битве»?

— Какими секретами он мог поделиться? Каждое испытание на «Битве экстрасенсов» уникально. Никакие секреты здесь не помогут.

— Не переживаете, что вас будут постоянно сравнивать, оценивать?

— Нет, не переживаю. Я горжусь своим братом и тем, на сколько его уважают люди. Он заслужил это уважение и мне даже льстит подобное сравнение. Но как я уже говорил много раз — несмотря на внешнее сходство — мы очень отличаемся друг от друга. У каждого из нас свой путь, свои испытания и свои способы взаимодействия с высшими формами энергий.

— Олег, вы один из самых обсуждаемых участников шоу. В интернете популярен запрос на тему вашей личной жизни. Расскажите, у вас есть девушка?

— О моей личной жизни я могу сказать вам только одно — наша семья не понаслышке знает, как общественное внимание может мешать личному счастью… Поэтому все, что касается моей личной жизни, навсегда останется тайной. Я всегда буду оберегать эту сторону моей реальности от посторонних посягательств. Надеюсь на и уважительное отношение к моей частной территории.

— Ваши способности сильно отражаются на личной жизни?

— Да, это неизбежно. Очень часто я чувствую людей, которые пытаются меня обмануть. И обычно, я даже позволяю им сделать это. Настоящая мудрость заключается не в том, чтобы доказать всем, что ты знаешь правду, а в том, чтобы видеть истину внутри каждой лжи.

— Как думаете, как скоро закончится ситуация с коронавирусом и закончится ли вообще?

— Закончится, это тоже неизбежно. Сейчас величайшие умы человечества трудятся над созданием вакцины, и они обязательно добьются своей цели. Но это далеко не последние «болезни нового периода», которые станут известны человечеству.

Запомните мои слова: наш образ жизни, наши вредные привычки и наше наплевательское отношение к природе и экологии принесут нам массу испытаний. Ведь никто не торопится что-то менять в привычной картине мира. Мы живем на пороге экологической катастрофы, и только от нас зависит — случится она или нет.

— С какими самыми странными просьбами к вам обращались за помощью?

— Недавно одна девушка пыталась с моей помощью наслать коронавирус на свою свекровь. Это было очень неожиданно и смешно.

— А в каких случаях вы отказываете?

— Вот как раз в предыдущем случае пришлось отказать. А если серьезно — я стараюсь никому не отказывать, но это очень сложно, поскольку в сутках для меня теперь слишком мало времени.

Смотрите «Битву экстрасенсов» по субботам в 18.30 на ТНТ