Михаил Галустян: «Жена за мной как за каменной стеной»

Популярный артист - о работе, семье и о том, как не поддаться унынию в непростое время.

Эта осень у Михаила Галустяна выдалась жаркой. Вышла его книга о работе и личной жизни. Он снимает кино и снимается сам в новом сезоне телепроекта «Миша портит все». Мы поговорили с актером о том, как ему живется в эпоху пандемии коронавируса.

— Что происходит с российской киноиндустрией? Какие перспективы? Большие премьеры западных кинопроектов отложены. Вот и вы переносите прокат фильма «Артек».

— Сложно дать однозначный ответ… Безусловно, киноиндустрия переживает не самые лучшие времена, поскольку кинотеатры в некоторых регионах вообще закрыты. К тому же люди неохотно ходят в публичные места, где есть большой риск заразиться.

Мы планируем выпускать картину после того, как рынок встанет на ноги. Наверное, большинство фильмов будут переноситься минимум на весну, а может быть, и на осень следующего года. У кинокомпаний конвейерная система, когда каждая картина должна окупать предыдущую. А тут ремешки придется затянуть потуже. Но мы не падаем духом и надеемся, что все встанет на свои места.

— Недавно появились слухи о том, что вы закрыли свой бизнес-проект. О чем шла речь?

— Недобросовестные издания публикуют непроверенную информацию, интерпретируют факты по-своему, сообщая, что Галустян чуть ли не обанкротился. Конечно же, это не так. Я юридически зарегистрировал фирму. Вскоре понял, что не буду ею пользоваться, и закрыл ее. У меня все в порядке.

— Пока кинотеатры пустуют, телевизионщики стараются удержать побольше зрителей у экранов. У вас идут съемки второго сезона проекта «Миша портит все» для СТС. Что меняется в сравнении с первым сезоном?

— Мы провели работу над ошибками, немного видоизменив формат, сделав его динамичней. В одной серии теперь будет не две, а три и больше тем ситуационного юмора. Делаем каждый выпуск более насыщенным.

— А что происходит с индустрией корпоративов — новогодних и не только? Эта отрасль, получается, умерла из-за коронавируса?

— Да нет, пациент скорее жив, чем мертв. Людям все равно хочется хлеба и зрелищ. Конечно, заказников убавилось, они не такие масштабные, но люди хотят отдыхать — особенно если много работают. Если человек запланировал отметить юбилей, то он его все равно празднует — может быть, с меньшим числом гостей.

Понятно, что, если нас всех опять посадят по домам, то все отменится. Но я никогда не делал ставку в плане заработка на корпоративы. Для меня важнее всего съемки на телевидении, кино.

Плюс сейчас я с группой единомышленников открываю творческий клуб. Мы объединяем блогеров, артистов, музыкантов, спортсменов. И всячески помогаем им, поддерживаем с юридической, финансовой точки зрения. Сейчас у нас 50 человек в клубе — в основном это молодые блогеры с большим количеством подписчиков в соцсетях.

В клубе им объясняют, как грамотно оформлять сделки, платить налоги, мы предлагаем полностью вести их дела. Я помню, как мне мешала бумажная волокита сконцентрироваться на творчестве. Ну а я сам в творческом процессе что-то подсказываю. К примеру, объясняю, какие темы лучше не освещать, чтобы ничьи чувства не задеть. Помогаем правильно снимать, учим технике речи и так далее.

— Это похоже на продюсерское агентство?

— Агентство все-таки обременяет участников договорами. У нас нет никаких агентских договоров, к нам приходят ребята и говорят: «Мы хотим быть членами клуба». Единственное их обременение — кодекс клуба, который они должны соблюдать.

— А в чем тогда ваш интерес в этом деле?

— Сейчас я уже нахожусь в таком возрасте, когда мне важно и интересно делиться опытом, общаться с молодежью. Опыт у меня большой — слава богу, 20 лет в шоу-бизнесе. Возможно, что в дальнейшем будем какие-то коллаборации с молодежью делать.

«В школе огромные нагрузки»

— У вашей супруги в профиле Инстаграма написано: жена супермужа. Часто вас Виктория хвалит и за что?

— Бывает, что хвалит. В основном за рассудительность, практичность, предусмотрительность, работоспособность. Главное, что она за мной как за каменной стеной. Обеспечиваю уверенность в завтрашнем дне. Любой женщине хочется, выйдя замуж, быть любимой и чувствовать себя в безопасности. Это все я ей даю.

— Какая ваша Вика?

— Она очень добрая и верная.

— У вашей супруги две специальности: она психолог и бухгалтер. Кто заведует бюджетом в семье?

— Вместе заведуем!

— Вы недавно дали супруге деньги, чтобы она открыла салон красоты. Помогаете развивать бизнес?

— Я не очень разбираюсь в маникюрном бизнесе. Вика сама справляется: курсы проходит, много читает о том, как заниматься менеджментом. Общается с подругами, которые прекрасно разбираются в этом. Я особо туда не лезу. Жена как-то попросила меня придумать и снять смешной видеоролик для рекламы заведения. Сделал. Заезжаю туда часто. Такая возможность на халяву сделать себе маникюр…

— Со стороны ваша семья кажется образцово-показательной. Хоть раз во время ссор звучало слово «развод»?

— Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек. Казалось, что отношения зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании. Но никто вещей не собирал, дом не покидал. А потом наладилось.

Появились дети, и мы как будто заново поженились, все сразу встало на свои места. Сразу новая цель — воспитать детей. Конечно, все свободное время проводим с ними, но не забываем и о романтике в отношениях — и свидания устраиваем, и подарки без повода друг другу дарим. У нас все и давно хорошо. Живем в любви и дружбе.

— Кем мечтают стать ваши дочери?

— Старшая — художницей, младшая — актрисой. Но все эти желания еще много раз изменятся, конечно. Пока все время занимает учеба. Мне их так жалко. Они в 7 утра встают, идут учиться, приходят в 7 часов вечера и до 10 часов еще учатся. Потом сразу спать. У одноклассников спрашиваем: «У вас так же?» Подтверждают.

— Они, наверное, очень ответственно относятся к выполнению домашних заданий?

— Девочки должны хорошо учиться. Неумная девочка — это позорище.

— Поощряете за успехи в учебе? Какая у вас система поощрений в семье?

— Нет, мы не культивируем такую систему: будешь хорошо учиться — получишь то, что хочешь. Подарки дарим дочкам просто так, потому что их любим. Собственное внутреннее желание у ребенка должно быть учиться. У наших детей оно есть. Наверное, мы с Викой смогли правильно объяснить детям, почему необходимо получить хорошее образование.

«Раньше мог веселиться до утра»

— Пандемия не помешала навестить родителей в Сочи?

— Весной в разгар карантина я четыре месяца побыл с семьей в Сочи. Наконец-то! Насытился общением с родными. Все были вместе — мои родители, дети и жена. Сейчас созваниваемся с мамой и папой. Мама рассказывает, что книгу мою как раз читает.

— «Знак отличия. История смешного мальчишки» уже стоит на полках в книжных магазинах?

— Надеюсь, что не стоит, а ее активно раскупают.

— Когда мы в марте встречались, вы рассказывали, что заказываете готовое диетическое питание, чтобы держать себя в форме. Какой у вас результат похудения за этот карантинный период?

— Я не прибавил в весе. В моем случае это уже хороший результат.

— После 40 лет стали тщательнее за здоровьем следить?

— Всегда тщательно контролировал состояние организма, делал необходимые обследования. С возрастом стал осмотрительнее. Если иду на какую-нибудь вечеринку и гуляю допоздна, то стараюсь на следующий день не планировать никаких дел. А будучи молодым, я мог до утра веселиться и после этого сразу ехать на работу. Сейчас, конечно, я уже этого себе позволить не могу — понимаю, что нужно поберечь здоровье.

— Говорят, что для мужчин от 40 до 50 лет — возраст подъема. Вы чувствуете что-то подобное?

— Точно чувствую! В 30 с небольшим я пообщался на эту тему с Андреем Рожковым из «Уральских пельменей», ему было уже за 40. Обсуждали, как работается — желание, интерес, вдохновение, силы. Он делился ощущениями: «Ты знаешь, Миша, второе дыхание открылось, и пошли новые идеи, интересы…» И вот сейчас мне уже 41, и я понимаю: действительно, второе дыхание открывается. Получается, прохожу все те же самые жизненные упражнения, только выполняя их в более осознанном варианте, опираясь на опыт.

— Из-за пандемии были перебои в работе? Стресс, депрессия?

— Нет! После поездки к родителям в Сочи начал трудиться с новыми силами. Я понял, что надо еще больше работать. Потому что вся эта сумятица скоро может вообще закончиться. В очень интересное время мы живем. Не ясно, что будет дальше. А когда нет ясности, кто-то впадает в панику, кто-то в депрессию, а кто-то берет себя в руки и начинает срочно что-то предпринимать. И поскольку я индивидуальный предприниматель, я начинаю предпринимать. Работа — лучшее решение от стресса.

Личное дело

Михаил Галустян родился 25 октября 1979 года в Сочи. В 10-м классе стал капитаном школьной команды КВН. Окончил медучилище по специальности «фельдшер-акушер международного класса». Студентом начал играть в команде КВН «Утомленные солнцем», с 2002-го стал капитаном. Учился в Сочинском университете туризма и курортного дела по специальности «учитель истории и права».

Народным героем стал после съемок в ситкоме «Наша Russia» (2006 — 2012). Окончил Московскую юридическую академию. Руководитель и создатель Федерации военно-тактических игр России. Снялся более чем в 20 фильмах. Совладелец кинокомпании. Женат, воспитывает двух дочерей.