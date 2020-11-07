Звезда «Иванько» Валентина Мазунина: «Мама говорит, что пора брать квартиру в Москве»

Валентина перебралась в столицу нашей родины из родного Пермского края почти десять лет назад. За это время ее жизнь кардинально изменилась. Все начиналось с «Реальных пацанов» и фильма «Горько!», открывших зрителям эту колоритную девушку. Сейчас у нее одна премьера за другой. На этой неделе очередная — комедийный сериал «Иванько», в котором у Вали одна из двух главных ролей.

«Сестра у меня герой»

— Ваша героиня в сериале «Иванько» преподает танцы. Как у вас с танцами в реальности?

— В детстве я занималась народными танцами. Потом в институте культуры у нас был предмет «Танцы», за который нам даже оценки ставили. А когда я посмотрела фильм «Горько!», то увидела, как сильно поправилась. Решила заняться спортом.

Но тягать железо или скучать на тренажере — это вообще не мое. Мне нужен какой-то треш. И я пошла на групповые танцы. Ожидания оправдались — было очень весело. А перед съемками «Иванько» нужно было учиться танцу живота, пришлось заниматься с учителем. Я человек в принципе пластичный, но в танце живота оказалась непростая техника. Поначалу у меня вообще ничего не получалось. Но мы справились!

— После того как вам удалось так круто похудеть, что вы делаете, чтобы сохранить полученный результат?

— Стараюсь вести активный образ жизни. Благодаря чудесной золотой осени я много гуляла. У меня стоит шагомер на телефоне, я пытаюсь сделать свои 10 тысяч шагов в день. Слежу за питанием. Раньше никогда не завтракала, сейчас обязательно варю утром кашу. Я по жизни не сладкоежка — больше люблю пирожки с мясом, картошечку жареную, борщик. Поэтому строго ограничиваю себя в любимой калорийной пище. Конечно, бывают дни, когда что-то себе позволяю. Могу решить: «Пойду поем-ка я пирогов!»

— Вы, кстати, любите готовить?

— Мне проще сходить куда-нибудь поесть, чем постоянно готовить. Но когда есть свободное время, готовлю с удовольствием. Вчера меня подруга учила голубцы делать. А сегодня вечером собираемся с девочками посмотреть крайние (в переводе с актерского — последние. — Ред.) смонтированные серии «Иванько».

Будем пить чай, а может, и что-нибудь вкусное приготовим. Мы дружим втроем: я, Лина Миримская (актриса из сериала «Иванько», сыгравшая вторую главную роль) и Ксюшка Воронина — это девочка, которая написала сериал, она была у нас креативным продюсером. Очень благодарна этому проекту за людей, которые теперь есть в моей жизни.

— В вашей профессии то густо, то пусто. К тому же из-за пандемии мало съемок, спектаклей. Вы человек практичный, подушку безопасности имеете на такие случаи?

— Меня мама с детства научила планировать, просчитывать вперед. Поэтому у меня всегда отложена определенная сумма «на жизнь». До пандемии у меня было полно работы. Только мы закончили сниматься в «Иванько», как начался карантин и стали отменяться какие-то спектакли, съемки. По карману это немножечко ударило. Но не могу сказать, что я находилась в безвыходном положении.

Тут помогла моя запасливость. С Машей Шекуновой, с которой мы снимаемся в «Реальных пацанах», сняли дачу, где прекрасно провели самоизоляцию. Я сажала укроп и петрушку, наслаждалась свежим воздухом и отдыхом. Никогда не думала, что смогу получать удовольствие от этого карантина. К счастью, сейчас вернулась к работе.

— Ваша родная сестра Евгения работает в Пермском крае врачом на скорой помощи. Она, получается, все эти месяцы на передовой?

— Да! Горжусь сестрой, она у меня герой. Конечно, беспокоилась за нее. И сестра, и мой племянник уже переболели коронавирусом. Слава богу, сейчас все здоровы. Когда она начинает рассказывать, как у нас в Пермском крае обстоят дела с оснащением медучреждений, начинаю жутко переживать.

Надеюсь, что у наших родителей все будет хорошо. Раньше я их и Женю хотя бы раз в полгода навещала, а из-за пандемии с зимы не была — боялась что-нибудь с собой нехорошее привезти. Собираемся встретиться в Верещагине на новогодние праздники. Сдам тест перед тем, как ехать к родителям.

«Не люблю тех, кто жалуется и стонет»

— Вы уже влились в многочисленные ряды столичных ипотечников?

— Пока нет, но как раз думаю втянуться в это дело. Моя мама промониторила столичный рынок недвижимости и тоже говорит, что пришла пора брать квартиру в Москве. Когда я только переехала в столицу, то купила квартиру в Перми. Подумала: пусть будет, если не мне, то племяннику пригодится. Жилье в Перми я брала в ипотеку. Это финансовое обязательство очень мобилизует, появляется финансовая ответственность. С той ипотекой я разделалась за год.

— Как вам кажется, после какой из своих работ вы проснулись известной актрисой?

— Скажем так — узнаваемой. Конечно, это сериал «Реальные пацаны», он стал огромным толчком для моего развития. Этот сериал открыл много возможностей, которые начались с переезда в Москву. Еще одним шагом стал фильм «Горько!». После этого меня стали звать на кастинги чаще, предлагать больше сценариев.

— Сейчас уже можете себе позволить отказываться от сценариев, которые не нравятся?

— Слава богу, наступил тот момент, когда я могу себе это позволить. Когда переезжала в Москву, нужна была работа, чтобы как-то включиться в процесс, зарабатывать деньги. Сейчас тоже надо зарабатывать, но я уже могу отказаться от проекта, какие бы деньги мне за это ни предлагали. Это очень хорошо для душевного спокойствия. Были времена, когда соглашалась, а потом мучалась: зачем? Я очень люблю свою работу. Моя самая главная цель и задача — просто получать от нее удовольствие. Тогда и работа будет складываться.

— Вы человек, склонный к самокопанию: по поводу внешности, работы?

— Я рефлексирующий человек, но только не по поводу внешнего вида. Я себе искренне симпатична, а если бы что-то не устраивало — исправила бы. А вот по поводу работы могу докапываться до себя.

Вообще не люблю людей, которые жалуются: «Я некрасивая, я толстая!» Если тебя это не устраивает, приносит негативные эмоции — делай что-то с этим! Не стони.

«Иванько» Пн. — чт./20.00