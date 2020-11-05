Звезда «Подольских курсантов» Екатерина Редникова: «Сын прекрасно ладит с девчонками — завидный жених!»

Блеснув на заре карьеры в фильме Павла Чухрая «Вор» (1997), Екатерина теперь живет на берегу океана в Лос-Анджелесе — замужем, воспитывает шестилетнего сына Лавра. Однако в России актриса бывает довольно часто: участвует в фестивалях, снимается в кино — например, в военной драме «Подольские курсанты», действие которой разворачивается осенью 1941 года.

«Полгода без ребенка — это неправильно»

— Екатерина, что за роль у вас в «Подольских курсантах»?

— Я сыграла военврача Никитину. Это собирательный образ, она полковник медслужбы, глава санитарной части. Она видит, какой ужас происходит вокруг и олицетворяет образ матери, потому что на битву отправляет своего сына. В картине не так много женских ролей, и мой образ крайне важен.

— Вы довольно избирательно подходите к работе — не больше двух фильмов в год. Это связано с качеством материала или с тем, что хочется побольше побыть дома с семьей?

— Всё вместе. Разумеется, хочется побыть с сыном. И на съемки «Подольских курсантов» я брала его с собой. Он уже с четырех лет хорошо читает и пишет по-русски и по-английски, поэтому забрать его было несложно. А сейчас ему 8 лет, пошел в третий класс, и у них уже довольно серьезный материал и нагрузка. Да и возраст такой важный: с одной стороны, такой еще совсем маленький, ребенку постоянно нужна мамина ласка, с другой стороны, он уже самостоятельная, очень быстро растущая личность. Нельзя уехать на полгода на съемки и не видеть ребенка. Это травма и для него, и для меня.

— Каким растет ваш Лавр?

— Он очень любопытный, его все интересует. Я называю это «говорящее радио». Болтает и болтает, не останавливаясь, спрашивает, придумывает, рисует схемы, делает видео. В нем столько жизни! Играет на виолончели, она ему нравится больше всего.

Записывал как бы собственные передачи для радио — про инструменты, про стили музыки. Меня это поражало, ему было 4 — 5 лет, когда другие детишки выуживали из интернета компьютерные игры, он находил информацию про виолончель, валторну, гармонику, названия каждого из барабанов в ударной установке.

Он очень общительный и добрый. Прекрасно ладит с девчонками. Так вышло, что у моих подруг в основном дочки. И он — лучший друг, завидный жених. Мне очень нравится, что он самодостаточен. Если он один дома, ему комфортно. И это притом что он компанейский парень. Меня радует, что человек может быть в гармонии с собой, это важно для каждого. Правда, есть и изрядная доля упрямства, но у кого этого нет?

— Как вы живете во время пандемии?

— С середины марта по конец мая мы сидели, не вылезая из дома. В Лос-Анджелесе. У меня в середине мая день рождения — и мы аккуратненько позвали в гости две семейные пары друзей, которые тоже сидели дома с детьми. Все боялись заразиться. Так что отметили тихо. Хотя обычно у меня дни рождения более праздничные. Но нам и этого общения хватило — как глоток воздуха.

Сейчас народ стал более смелым в этом смысле, но школы у нас в Калифорнии по-прежнему закрыты, дети учатся с помощью приложения Zoom, большинство и работает удаленно. Жизнь вообще довольно круто изменилась. Люди общаются, но побаиваются, избегают новых знакомств. Кинотеатры тоже закрыты — теперь премьеры смотрят в интернете.

А погода прекрасная, недавно ездили на океан всей семьей. Лавруша так вообще радуется учебе дома.

«Везде чувствую себя уверенно»

— Вы легко адаптировались в США?

— У меня не было такого: раз — и уехала навсегда. Я живу на две страны. В России бываю часто, особенно летом и осенью, когда больше съемок, — и в Питере, и в Москве, где у нас друзья. А вообще и в России, и в США мне комфортно. Я легко схожусь с людьми, знакомлюсь, нахожу друзей. Везде есть хорошие и плохие люди, умные и не очень — тут дело не в стране. Слава богу, круг общения у меня широкий. Многие друзья-одноклассники разлетелись по планете: Франция, Канада, США, Германия. Так что мы все граждане мира. Вольготно чувствую себя в любой точке земного шара.

— Википедия пишет, что вы — лучшая подруга Миллы Иовович.

— Это абсолютное преувеличение. Да, мы дружим. Правда, последний раз встречались перед Новым годом, это из-за пандемии. Милла — чудесный человек с огромным чувством юмора.

— Как вы познакомились?

— Мы приехали в США с «Вором» в 1998 году, когда вечеринку в честь премьеры организовал продюсер «Звездных войн». У него дома был прием, куда пришла Галя Логинова, мама Миллы. Потом я жила у прекрасного писателя Александра Половца, который меня приютил. И вот в конце 90-х мы в Лос-Анджелесе встретились с Володей Машковым, который тоже жил у своих друзей. Он позвал меня на день рождения. И там я снова встретила Галю Логинову.

С тех пор, когда я приезжала на встречи с кастинг-директорами в США, всегда останавливалась у Гали. Мы тесно дружим, я даже называю ее второй мамой. Галя помогла мне понять, как люди общаются в Америке. Например, если ты сходил к кому-то в гости и тебе понравилось, надо перезвонить и сообщить об этом. Галя познакомила меня с Миллой.

Тогда Милла как раз купила новый дом и пригласила меня туда — чуть ли не два месяца мы жили такой общиной: Милла с будущим мужем Полом Андерсоном, с которым она вернулась со съемок «Обители зла», ее подруга с бойфрендом и я. Впятером. Было весело и немного странно. Ведь у каждого свои интересы, так что жить долго вместе не так уж и легко. С тех пор поддерживаем отношения. В феврале Милла родила девочку — в очень интересную дату: 02.02.2020. Надеюсь, когда все приутихнет, мы повидаемся.