Прививки, уловки и быстрые съемки Юрия Стоянова

Популярный артист объяснил, как поменялась его жизнь во время пандемии.

В новом сериале «Гости из прошлого» на СТС профессор-изобретатель с помощью машины времени переносится из 1982 года в 2020-й. Ему и другим героям удается сравнить век гаджетов с годами застоя. Сравнивал эти две столь непохожие эпохи в интервью «Телепрограмме» и актер, сыгравший в сериале главную роль.

«Работаю с порядочными людьми»

— Юрий Николаевич, в 80-е все было не так, как сейчас. Теперь интернет правит балом, и артистам стало проще заявить о себе…

— Если вы думаете, что интернет на сегодняшний день является главным средством для продвижения артистов, вы ошибаетесь. Это не так. Интернет — дополнительный ресурс. Артистов, которые пришли в кино и на телевидение через интернет, немного. Это не тенденция пока. А в моей жизни случились перемены тогда, когда начала меняться страна.

— «Городок» появился в начале 90-х. То есть толчком послужила перестройка?

— Да, тогда появилось право самому менять свою жизнь. И отвечать за то, что ты делаешь, а не быть просто наемным артистом. Если бы даже был интернет, то вряд ли бы он сыграл решающую роль.

— И все же вы тоже работаете в интернете: полгода назад вы рассказывали нам, как на самоизоляции снимали с супругой мини-сериал «Стоянов в изоляции», который выходил в сети. Освоив новый формат, какие выводы для себя сделали?

— Этот опыт меня поддержал по-человечески и профессионально. Я не потерял связь со зрителем, она была живая, прямая и сиюминутная — не надо долго ждать премьеры. Иногда это связь грубая и жесткая, иногда комплиментарная, но, главное, искренняя, неотредактированная.

Технологически процесс создания контента для сети значительно проще, и это требует меньших затрат. Конечно, телевидение уходит потихоньку в интернет. Но только не надо называть это смертью телевидения — это трансформация.

— Как на вас повлиял карантин? Много ли проектов отменили?

— О концертах и гастролях, конечно, речи нет. Поэтому у меня много чего отменилось — были запланированы гастроли в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии. Эта форма общения со зрителем прервалась всерьез и надолго. К счастью, театр работает, в МХТ спектакли идут. Да — с заменами, так как некоторые артисты болеют, как и все остальные люди.

— Сейчас вы снимаетесь в сериале «Вампиры средней полосы», на прошлой неделе закончили съемки в фильме Love. Как организованы съемки во время пандемии, как за кадром заботятся о безопасности?

— Все зависит от человеческого фактора. Нигде не стоят церберы, нет людей в костюмах химзащиты, которые наблюдают за соблюдением норм. Что должно еще сделать государство, чтобы каждый вел себя, как того требует ситуация? Я не понимаю. Все объяснили, обо всем предупредили, регламенты прописали. Дальше, если человек хочет жить, то он должен это выполнять.

Если человек — идиот, не будет выполнять. Что касается работы на площадке, то есть серьезные продюсеры, они обеспечивают соблюдение норм безопасности и не экономят. Поэтому на нормальных съемочных площадках присутствует врач, который измеряет температуру, делает систематически тесты, там проветривают помещение. А если продюсер жмот и животное, тогда у него этого порядка нет. Он экономит на всем — в результате если кто-то заболеет, то будут прикрыты съемки этой картины.

К счастью, мне везет. Я снимаюсь у порядочных людей, где все меры безопасности соблюдают. Санитайзеры, маски, перчатки — все бесплатно, пачками кругом лежат, хоть каждые 20 минут меняй. Пока съемки идут в штатном режиме. Но угроза висит над всеми съемочными группами. Поэтому возникает желание чуть-чуть нажать на газ и все делать немножко быстрее.

— Получается?

— Да. Без штурмовщины.

«После вакцинации стало спокойнее»

— Ваша дочь Екатерина — первокурсница. Обучение у нее в институте идет в онлайн-режиме?

— Нормально они учатся. Лишь небольшая часть лекций онлайн. Студенты в метро ездят на учебу. Тревожно. Ну я даже не хочу об этом думать!

— Вы ведь сделали прививку от коронавируса. Стали себя после этого спокойнее ощущать?

— Безусловно. Любой психиатр скажет, что, если отключить в голове центр тревоги, станет не просто спокойнее. Этот участок тревоги освобождается…

— Вы легко перенесли вакцинацию?

— Абсолютно. И я, и члены моей семьи. Все страшилки нас миновали.

— Недавно вы появились в шоу «Вечерний Ургант» — показалось, что вы стали более подтянутым. Специально худели на весенней самоизоляции?

— Я хитрый. Надел джинсовый костюм, поэтому я вам таким и показался. Похудел ли я время карантина? Совсем немного. Главное — не поправился.

— Вы, кстати, часто появляетесь в «Вечернем Урганте». Дружите с Иваном? Нравится эта программа?

— Мне очень нравится этот проект. Безусловно, Ургант — самый одаренный интервьюер и телевизионный ведущий в этом формате. Человек парадоксального мышления, умница. Эрудит, талант, блистательный музыкант. Все мои комплименты этому мальчику. Мы не встречаемся с Иваном в жизни, но, когда прихожу на эфир, появляется ощущение, что дружим. Нам весело и хорошо друг с другом, когда мы в кадре.

«Гости из прошлого» с понедельника по четверг в 19.00 на СТС