Ольга Бузова: «Все женщины в нашем роду красивые»

«Первая на Первом» — под таким лихим девизом Ольга выступает в проекте «Ледниковый период». Телеведущая, певица и актриса уже привыкла к серьезным физическим нагрузкам, выкладываясь на льду на сто процентов.

Публика чувствует страсть, с которой Ольга отдается проекту, и в благодарность каждую неделю обеспечивает Бузовой и ее партнеру Дмитрию Соловьеву лидерство по итогам зрительского онлайн-голосования — получается, дерзкие слова о «первой на Первом» имеют под собой вполне реальные основания.

«Я вся в синяках и гематомах»

— Три года назад вышел ваш первый альбом — тогда среди ваших звездных коллег было модно ерничать по поводу поющей Бузовой. Сейчас еще остались те, кто стремится уколоть?

— Конечно, человеку всегда нравится, когда его хвалят. Но я не против конструктивной критики, я против буллинга (от англ. bullying — «агрессивное преследование») и хейта (от англ. hate — «ненавидеть»). Потому что зло порождает зло. Я буду делать добро при любых обстоятельствах, потому что в моем сердце нет места для ненависти. Люди имеют право на свое мнение, и заставить себя любить я не могу.

У каждого человека есть выбор — ходить на мои спектакли или концерты, слушать мою музыку, покупать журналы с моим фото на обложках. Или не делать этого. Я сейчас спокойнее реагирую на агрессивные высказывания, но мне по-прежнему неприятно, если звучат оскорбления. А к критике отношусь спокойно, потому что самый жесткий критик по отношению к себе — я сама. И я с огромным уважением отношусь ко всем артистам, потому что представляю, какой это каторжный труд.

— Сейчас вы трудитесь еще и на катке. Какие советы от партнера по проекту Дмитрия Соловьева и наставника Ильи Авербуха получаете чаще всего?

— Первое, от чего мы старались избавиться, — от чувства страха, для того чтобы я смогла поехать. Пока это чувство не покидает меня, потому что еще часто падаю. Это очень больно, в итоге я вся в синяках, гематомах… А самое неприятное, что дала о себе знать старая травма ноги.

Второе, о чем мне постоянно напоминают: как важно садиться на ноги и тянуть ногу. Я это слышу постоянно: «Оля, тяни ножку, ногу разверни!» Дмитрию пришлось долго отучать меня от стремления смотреть вниз. А я туда смотрю, чтобы понять, что там вообще у меня с ногами происходит. Я не понимала, как можно ехать и не смотреть вниз.

— У спортсменов часто есть талисманы или традиции, которые они соблюдают. Есть ли у вас какой-то оберег от падений?

— Носи оберег, не носи… Все украшения — и браслеты, и сережки, и кольца — я снимаю во время репетиций, потому что они могут поранить и меня, и партнера. Поскольку я максимальный непрофессионал, то единственное, что меня может удержать от падения, — мой партнер.

Но и у него не всегда это получается. Упасть можно просто в любой момент. Я очень благодарна Диме за то, что он много раз меня спасал от падения. Но иногда это невозможно. Единственное, что я, как настоящий фигурист, выполняю вне льда, — всегда коньки забираю с собой, не оставляю их в раздевалке.

— Какова ваша цель, какой элемент мечтаете освоить?

— Моя цель — превзойти саму себя. Напомню, что я раньше была незнакома с фигурным катанием. Поэтому самая главная победа — это победа над собой. Я единственный конкурент для себя. Преодолеть свой страх, почувствовать уверенность, красиво станцевать и не подвести партнера, команду, телезрителей, которые за меня болеют. Что касается элементов, то в теорию я не вдавалась, у нас нет на это времени, все познаю на практике. Пока учусь кататься без поддержки партнера. Для меня это уже успех.

— Не предлагали один из танцев сделать на вашу композицию?

— Это было бы логично. С моим творчеством уже познакомились и наш маэстро Илья Авербух, и мой партнер. Но сейчас главное для меня — не танцевать под мою музыку, а научиться кататься. Хочется, чтобы под свои песни я просто летала. Проект длинный, поэтому пусть это станет сюрпризом.

«Помню, как просила бабушку склеить червячка»

— При такой насыщенной жизни как вы находите время для того, чтобы наслаждаться молодостью, отношениями? Может, есть какие-то правила — например, выходной раз в две недели?

— Я пыталась создать такое правило: раз в три месяца хотя бы на пару дней выезжать за границу. Потому что на отдыхе в России было невозможно отвлечься от рабочих вопросов, телефон разрывался круглосуточно. Из-за пандемии сейчас это правило не работает. Но теперь у меня очень насыщенная жизнь благодаря участию в «Ледниковом периоде» — каждый день тренировки, поэтому я не могу позволить себе вырваться на отдых даже на день, ведь каждая секунда, проведенная на льду, имеет значение.

Поэтому сейчас я придумала себе новое правило — хотя бы раз в неделю по воскресеньям ходить на массаж. После первых сеансов я подумала: «Боже, почему я не делала это раньше?!» Раньше из-за работы не находила на это время. А надо находить возможности и на киношку, и на ресторан, и на массаж. Тот, кто хочет, всегда такую возможность найдет. В этом тоже состоит умение наслаждаться жизнью. Но дело еще и в том, что я работой наслаждаюсь. Поэтому у меня кругом сплошное наслаждение.

— Вы всегда очень открыто выражаете свои чувства, за искренность люди вас и любят. Это из детства, из семьи: у вас было принято не скрывать эмоции и чувства?

— Действительно, я не скрываю эмоций, причем не только положительных. Даже если я молчу, глаза все выдают, и мои зрители, подписчики, они это чувствуют. Даже когда я делаю вид, что у меня прекрасное настроение, поклонники спрашивают: «Олечка, что случилось?» Знаете, бабушка по папиной линии Тома рассказывала мне, что я плакала, даже когда дедушка червячка лопатой задевал.

Я брала этого червячка, пыталась соединить и просила бабушку его склеить, чтобы он ожил. Вот такой я родилась — чувствительной, открытой миру и людям. Мне проще после общения расстроиться из-за каких-то поступков человека, чем сразу воспринимать его настороженно. Это мой выбор. Из-за этого меня очень легко ранить и обидеть, но по-другому я не умею.

— Когда вы теперь смотрите на себя в зеркало, вам все нравится? Остался хоть один комплекс?

— Нам, девушкам, всегда нечего надеть. Это первая проблема. И вторая — мы всегда хотим похудеть. А учитывая, как я критична по отношению к себе, я всегда найду, к чему придраться. Были комплексы, как и у каждого человека. И это нормально. Я же не Афродита, которая идеальной вышла из пены.

Но со временем я смогла себя полюбить. Для этого проделала огромную работу. Я благодарна, что аудитория меня принимает такой, какая я есть. Я сейчас полностью довольна собой. А если где-то даже чуть-чуть и недовольна, сразу же это исправляю — это я про лишний вес. Теперь у меня еще дополнительная огромная нагрузка на катке, поэтому все замечательно.

Что касается лица, то многие думают, что я моложе своего возраста. Безусловно, это результат ухода, но и против генов не попрешь. У меня очень мощная женская энергетика. Все женщины в нашем роду красивые, все шикарно выглядят. Когда мамочка рядом, то думают, что это моя старшая сестра.

Обе бабулечки потрясающе выглядят. Хочу пожелать всем девушкам любить себя, не загонять себя в депрессию из-за комплексов. Всегда найдется мужчина, который полюбит вас такой, какая вы есть. Если что-то не устраивает категорически и приносит боль, то это всегда можно исправить — позаниматься спортом, подстричься, изменить форму бровей… Сейчас XXI век, все возможно.

«Жалко тратить деньги на себя»

— Вы не первый год попадаете в рейтинги обеспеченных знаменитостей. Что, помимо свободы, дают вам деньги? Почему вам важно хорошо зарабатывать?

— Я росла в прекрасной семье, но мы никогда не были избалованы дорогими вещами. Весь родительский доход тратился на путешествия, образование. Я донашивала вещи за мамиными подружками. Уже тогда я понимала, что хочу зарабатывать, чтобы радовать родителей, дарить им хорошие подарки. Хочу заметить — всю первую зарплату я отдала маме, а на первые свои накопленные деньги купила ей квартиру в Санкт-Петербурге. В тот момент у меня осталось ноль рублей.

Но для меня важно помогать близким и знать, что у моих бабушек есть все необходимые медикаменты, и они, и мама с папой могут путешествовать, наслаждаются жизнью, ни в чем не нуждаться. Ну и, конечно, творчество требует очень много вложений. Побаловать себя я тоже не забываю. Хотя, если честно, мне на себя жалко тратить деньги, приятнее радовать других. Я уж не помню, когда последний раз занималась шопингом. Сейчас вообще не то время, чтобы шиковать. Я знаю цену каждому рублю и каждой копейке. Потому что все, что я имею, я зарабатываю сама.

— Вы недавно купили шикарную квартиру в столице. Когда есть квартира, на что теперь копить? На загородный дом?

— У меня всегда найдется, на что копить. К тому же в квартире надо еще ремонт закончить. Я хочу еще купить мамочке дом в Испании или в Италии — где она выберет. И, конечно, мечтаю о доме

для своей семьи, где будут царить любовь и гармония, раздаваться детский смех.

— Судя по этим словам, вы хотите иметь детей. Не боитесь из-за этого поставить на паузу карьеру?

— Я всю жизнь мечтала иметь детей и знаю, что наступит этот момент, потому что пока не сыграна самая главная моя роль — роль матери. Что касается страха, я не боюсь ни в коем случае, потому что знаю: в современном мире при моих возможностях я смогу совмещать абсолютно все. Предполагаю, что, наверное, будут сложности со сном, и появление прекрасных принцесс внесет еще какие-то коррективы… Но это такое чудо, такое счастье, что я уверена — со всем справлюсь.

— Как ваш любимый мужчина, музыкант и блогер Давид Манукян, изменил вашу жизнь?

— В моей жизни появилась любовь — это самое большое изменение.

Личное дело

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года. Окончила географический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С 2004 по 2008 год — участница телепроекта «Дом-2». По итогам зрительского голосования — лучшая участница за всю историю проекта. С 2008 года — ведущая «Дома-2». Играет в антрепризных спектаклях. Имеет свой бренд одежды. Выпустила два музыкальных альбома. Осенью презентовала новый сингл «Ненормальный вайб». Не замужем.