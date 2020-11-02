«Есть три правила»: Победитель шоу «Удивительные люди» Дмитрий Борисов — о тренировках мозга и надежде для «троечников»

Дмитрий Борисов — человек уникальный. Он умеет такое, что повторить никому не под силу — в уме математик жонглирует огромными цифрами, словно речь идет о школьной таблице умножения.

1 ноября уникум одержал победу в проекте «Удивительные люди» на телеканале «Россия» (снят компанией «WeiT Media»). Заслуженным призом стал миллион рублей, а еще на него посыпались интересные предложения о сотрудничестве из разных уголков мира. Зовут «считать» даже в команду международных ученых, но Дмитрий предпочитает остаться дома, чтобы запустить свое дело.

О том, каково быть гением, кто может прокачать свой мозг и как заработать на этом деньги Дмитрий Борисов рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

— Дмитрий, какого ощущать себя самым удивительным человеком?

— Когда только огласили имя победителя на сцене, конечно, сначала шок. Эйфория, волнение… Честно, думал, что это будут или братья Варданян, или человек- баланс…. С моей точки зрения, их номера были эффектнее и зрелищнее.

— Но вы же шли за победой?

— Конечно, участвуя в подобных проектах, ты идешь за победой. Ставишь себе цель. Но победа ведь не любой ценой. Не в моих правилах кому-то мешать, идти по головам. Все должно быть по-честному. И в то же время, когда участвуют люди с самыми разными способностями, и акробаты, и силачи, то сложно определить себя как лучшего.

И если в первой моей попытке на проекте еще в 2018 году многие факторы оказались против меня. А я все же доволен тем своим выступлением. И случайностей не бывает. То, именно то событие стало толчком и привело меня к победе сейчас.

— Случайностей не бывает, вы говорите сейчас как математик. Все события можно просчитать?

— Да, это вполне математическое утверждение. У меня дата рождения, например, 13 апреля 1989 года. Складываем 1+3 =4. Месяц – 04 – 0+4 =4. И год 1989. Если первую десятку отбросить, то у меня везде четверки. Вообще, у каждого человека есть свое число. По которому можно отслеживать жизненные циклы определяя, когда лучше что-то делать, в определенные даты. И окружать себя определенными

числами.

Цифра, 4, к слову,была ключевой у Пушкина, Лермонтова, Чайковского,Льва Толстого. У Моцарта…

— Число гения?

— Можно и так сказать. Оно очень часто повторялось в жизни этих выдающихся людей. Определенный год, период жизни, год написания стихотворения, симфонии…

Вот если в дате будет цифра четыре – это будет определенно мой день. Как и на выступлении, у меня было 4 доски. И состав жюри- из 4-ых. При подготовке номера мне говорили, что давайте сделаем 3 доски, три экрана. Я настоял на четырех.

— Тогда, наверное, и 4-го детей, следуя вашей логике?

— Вот тут, думаю, можно сделать исключение. С женой один ребенок. Сыну сейчас полтора года. Пока провожу с ним эксперименты, следуя своему методу. В этом возрасте внимание рассеянно, тяжело чему-то обучить. А моя система рассчитана, что все воспринимается простыми визуальными образами. Квадрат, круг. Он пока смотрит на эти картинки…Вот тут три квадрата, тут два, один…. Может, связи какие-то и возникают в головном мозгу, но об этом мы узнаем через пару лет.

— Что было самым сложным во время испытаний?

— К испытаниям я готовился, знал, что все получится. Я тренировался и почти не волновался. Самым сложным оказалось – ожидание. Оглашение победителя.

— Расскажите про съемки: что-то приходилось переснимать?

— Все номера снимались одним дублем. Технических неполадок не было.

— Как отношения складывались с другими участниками во время проекта?

— На отборочном туре с некоторым мы даже подружились. С кем-то до сих пор общаемся. В самом начале не было ощущения конкуренции. А вот на финале чувствовался холодок (улыбается). Это и понятно. Каждый сосредоточен. Самый ответственный выход. Я верил, что у нас у всех все получится, чтобы все мы выглядели супер, сама передача получилась на высшем уровне. И чтобы, действительно, выбрали из тех, кто вышел и показал свои способности по максимуму.

— Когда вы впервые обнаружили удивительные способности?

— Вот как раз недавно думал об этом. И, кажется, вспомнил. Это было лет в 13 Опять же, замечу, цифра 4 получается если сложить 1+3. Я ехал на трамвае в своем родном городе в Новотроицке, И увидел в здании– панораму из окон. Я мимоходом посмотрел, и даже не понял, что произошло. Моментально вышла цифра и ответ, что в этом здании 64 окна. Я не придал тогда этому значению, просто увидел и забыл.

— А в школе, наверное, вы были отличником по математике? Гордость директора, победитель олимпиад?

— Все было как раз наоборот. Учился на тройки, посредственно, память была очень плохой. В олимпиадах не участвовал, на доске почета не висел. И ненавидел зубрить, когда что-то насильственно нужно укладывать в свой мозг (улыбается). И только в институте, когда попал в родную для себя среду ( в Екатеринбурге

поступил в УГТУ УПИ на машиностроительный факультет, — прим. Редактора), где как раз требуется абстрактное мышление, все пошло легко. Легко писались сопроматы, запоминались детали машин. Начал участвовать и в олимпиадах, в соревнованиях.

— Получается, для родителей нынешних «троешников» вы как раз наглядный пример, что оценки – не показатель дальнейшего успеха их детей?

— Конечно. Но я всегда говорю, что учиться надо. Как и в любом возрасте тренировать свой мозг, заниматься саморазвитием. К примеру, ментальное мышление помогает избежать перегрузок информацией, заменяет номера телефонов на веселые смайлики, а огромные числа на проезд от работы до дома. Всегда просто то, что понятно. Но чтобы понять, нужно начать учиться. При том объеме информации, которое все увеличивается и увеличивается, я считаю, что именно за ментальным мышлением — будущее.

— Хорошо, что нужно, если вот я, гуманитарий, захочу также как и вы, легко жонглировать цифрами, считать, перемножать в уме. Это реально? Какой совет победителя вы дадите?

Совет – это мои три правила. Во-первых, это самодисциплина. Есть цель, составили план реализации. И если в этом плане стоят ежедневные тренировки, то ни в коем случае их не пропускать. Второе правило вытекает из первого. Постоянно заставлять свой мозг работать. Иметь тренера, хоть по ментальной

арифметике, к примеру. Или шахматам.

Или по изучению любого языка. Можно заниматься по моей системе. План, режим, сами занятия. И третье, самое приятное правило – это отдыхать. За последние два года понял, что вначале сильно себя перегружал, прежде чем нашел золотую середину. Теперь каждое утро через 15 минут как проснулся – выполняю тренировки по математике. Потому что если начинаешь пропускать, то все, навык теряется. Как и в любом деле.

— В чем заключается ваша техника?

— Мне этот вопрос задают постоянно. Даже снял видео, где постарался все подробно объяснить. В целом мы работаем с полем, состоящим из квадратиков. Представьте обычную тетрадь в клетку. Из этого поля я беру, к примеру, какую-то часть, обвожу границы 10 на 10. И начинаю в нем работать, вставляю квадратики

разных цветов. Один цвет — означает единицы. Другой- десятки. 3-й –полтинники, четвертый -сотни.

Система начинает работать при определенной оптимизации расчетов. Все перепрыгивает с одного места на другое – происходит постоянное упрощение. Когда складываю числа друг с другом, это напоминает игру что-то типа тетриса ( больше подробностей о тренировках).

— Как удается монетизировать в жизни свои способности?

— Вот видите, миллион выиграл (смеется). Конечно, в процессе участия в шоу, стали поступать самые различные предложения, о которых пока рано говорить. Вообще, человек может монетизировать свои способности, когда обладает хорошей памятью, способностями к аналитике, оптимизации процессов. В таком случае ты можешь стать кем угодно. Выучишь несколько языков, станешь высококлассным переводчиком. Многие профессии открыты.

— Какую самую необычную работу вам предлагали?

— Один ученый из Америки обратился, который всю жизнь изучает цифры, работает на крупные коммерческие организации. Он и еще несколько его коллег, к примеру, определяют курсы валют, курсы на бирже, полагаясь на определенный ряд чисел. В передаче со мной, еще на отборочном этапе, ученый увидел эту последовательность, которую они тоже применяют.

Даже сели решать мой пример, взяв основу 56211. Четыре профессора, без калькуляторов, только листок и ручка. Это заняло 4 часа и возникло много вопросов. Вот он и обратился ко мне, чтобы я поделился с ними своей техникой и начал сотрудничать. Потому что их система позволяет максимум просчитывать до трехзначных значений…

— А вы?

— Естественно, я отказал.

— А что у вас в планах, чему хотите новому научиться или как дальше развивать вашу уникальную способность?

— Практически готов сайт с играми. Примерно через месяц запущу свой обучающий курс. А еще прислушался к совету одного из членов жюри. Василий Ключарев порекомендовал писать книжки, выпускать буклеты.

Есть еще одно направление, которое так же можно развивать. Вывел определенные вычисления и алгоритм, наблюдая за игрой боксера Майка Тайсона. Перевел его движения в определенные формулы. И заметил, что в принципе, есть постоянная зависимость, определенные решения, которые приводят к цели.

Конечно, параллельно изучал и его противников. И если бы Майк Тайсон обратился ко мне, я бы объяснил ему тактику на основании выведенных формул. В принципе, что делает его тренер, больше основываясь на интуиции и опыте. Эти формулы применимы и в футболе, волейболе, там, где есть какая-то динамика, перемещение тела, объекта…

— Хотели бы еще раз принять участие в аналогичном проекте?

Конечно. Хочу съездить в Америку, Лондон, Германию. На следующий год, если границы будут открыты, очень хочу на чемпионат мира в Дубаи. Есть огромное желание поставить несколько мировых рекордов. Тем более, в подобных чемпионатах в этих странах нет ни одного россиянина за последние 20 лет. Наверное, буду первым.

— Что собираетесь делать с выигрышем?

— Часть вложу в разработку сайта как раз, создание авторского обучающего курса, который адаптивен для любого возраста. Большая часть уйдет на написание книги. Начал узнавать сколько это стоит, так ровно половина от этой суммы. Сделать, оформить, напечатать и распространить. Планирую начать переговоры с издательствами.