Звезда сериала «Иванько» Виктория Заболотная о съемках: «У меня было несколько испытаний»

Со 2 ноября на телеканале ТНТ в эфир выходит новый сериал о жизни и приключениях трех подруг «Иванько».

Трогательная и смешная, местами грустная, но воодушевляющая история о том, как три подруги в свои «30 с хвостиком» пытаются наладить личную жизнь. Со 2 ноября на канале ТНТ стартует новый сериал «Иванько».

Актриса Виктория Заболотная сыграла Ярославу — учительницу биологии. Она легка на подъем, готова в любой момент прийти на помощь подругам. А вот свои проблемы решает, спустя рукава. Оттого и нарастают они снежным комом.

«Большой ребенок», — так определяет Виктория Заболотная свою героиню Ясю.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Викторией Заболотной о том, что общего у нее со своей героиней, почему ситком можно назвать психологическим, и как женская дружба переросла рамки кадра.

Каждый сможет найти что-то для себя

— В чем главная фишка сериала «Иванько»? О чем он?

— Это сериал об удивительных девушках и женщинах, о том, что каждая из нас может быть немножко «иванько» и в этом ничего страшного нет!

— Кажется, что «Иванько» — это, наконец, ситком для взрослых — такой психологически поддерживающий сериал…

— Я думаю, что сериал будет интересен и взрослым, и подросткам — в этом проекте каждый сможет найти что-то для себя. Сериал обнажает психологические проблемы каждой героини, показывает способы, которые они применяют в попытках решить эти проблемы и поменять что-то в своей жизни, осознать себя.

К вопросу психологии мы подходили серьезно, и наш автор, креативный продюсер Ксения Воронина, подробно и точно написала в сценарии, что происходит с людьми в подобных ситуациях. Персонажи прорисованы и описаны очень точно.

В Ясе сочетается и комедия, и трагедия

— Кто ваша героиня? Она персонаж комический, трагический? Или все сразу?

— Моя Яся – большой ребенок. Многие вопросы и проблемы, которые на нее сваливаются, она пытается решать, не обдумав до конца. Хочет поскорее от них избавиться и не думать о последствиях. Но те решения, которые она принимает — заводят ее в еще более тяжелые ситуации. Расхлебывать их приходится еще активнее.

Яся очень легкая на подъем. Несмотря на то, что она уже мама, она все еще остается ребенком внутри. В ней, как и в любом человеке, сочетается комедия и трагедия. Но в нашей истории, я надеюсь, Яся будет побуждать чаще смеяться, чем плакать.

— А были ли в вашей жизни ситуации, которые вам, как Ясе, приходилось экстренно разруливать самой?

— По большому счету, я, в первую очередь опираюсь на себя. Если есть возможность решить проблему самой, я делаю это сама. Если понадобится помощь – обращусь к друзьям, они меня обычно не подводят.

Пришлось пройти несколько проб

— Как долго ждали утверждения на роль? Расскажите про сам процесс кастинга.

— Мне прислали материал, и так как я живу не в Москве — попросили записать самопробы. Потом меня позвали на площадку, чтобы уже пройти пробы с режиссером. У меня было несколько испытаний, затем и парные пробы, и после этого я услышала волшебное «да».

— А было ли на съемках место импровизации?

— Думаю, что импровизация была, но как я уже сказала, моя героиня была очень точно описана в сценарии, и от себя мне не приходилось добавлять какие-либо реплики.

— Какой опыт вам дали эти съемки как актрисе и как человеку?

— Для меня съемочный процесс – это очень трепетное событие, я всегда переживаю за то, чтобы сложилась команда. И у нас в «Иванько» сложилась дружественная команда девчонок. Мы делились своими впечатлениями, опытом, если у нас были общие сцены, то мы их подробно разбирали, пытались найти крючки, чтобы сцена двигалась дальше.

А самое прекрасное, что может случиться после съемок, – это желание продолжать общение! Мы почувствовали связь и тянемся друг к другу, всегда рады увидеться.

Смотрите сериал «Иванько» со 2 ноября на ТНТ!