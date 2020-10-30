Звезда сериала «Иванько» Валентина Мазунина: «Есть во мне вот такое «иванько!»

Накануне премьеры сериала на ТНТ популярная актриса рассказала Teleprogramma.pro о том, как сыграла тамаду и учительницу танцев.

На телеканале ТНТ 2 ноября стартует премьера сериала «Иванько» с Валентиной Мазуниной и Линой Миримской в главных ролях. Это трогательная история о том, как женщины «за 30» хотят наладить свою жизнь, но в итоге наступают на одни и те же грабли.

Валентина Мазунина сыграла тамаду и учительницу танцев Настю, которая знакомится со скромницей Валей в отделе полиции и хочет помочь ей отделиться от деспотичной мамы, а также наладить личную жизнь. Хотя Насте и самой тоже нужна помощь в отношениях.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Валентиной Мазуниной о новом сериале, о том, что она купила на первый гонорар от «Реальных пацанов», а также о ее опыте участия в телешоу.

Проходила пробы на роль другой героини

— Расскажите о вашей героине. Как думаете, почему именно вас позвали на эту роль?

— Первые пробы в сериал «Иванько» я проходила на роль другой героини – Вали, которую в итоге сыграла Лина Миримская. На пробы меня позвала креативный продюсер этого сериала, моя подруга Ксения Воронина, которая писала эту роль для меня.

И Ксения же предложила мне попробоваться на другую роль, за что я ей сильно благодарна! Потому что Настя из «Иванько» — это одна из моих самых дорогих ролей, а еще в этой роли я прикоснулась к драме.

— Где проходили съемки и как долго работали над проектом? Помешал ли ему карантин?

— Часть съемок проходила в Ярославле. Мы начали снимать сериал в июне, после двух недель съемки приостановились, и потом возобновились только с середины сентября. Потом начался монтаж.

В этом сериале у меня была такая плотно-комфортная занятость – я работала не каждый день без продыху, но постоянно была в рабочем режиме, а это мне очень нравится!

Постоянно бросает от Вали к Насте и обратно

— На кого из сыгранных персонажей вы больше всего похожи в реальной жизни?



— Думаю, на свою героиню из «Елок», которая пристегнула человека наручниками, потому что есть во мне вот такое «иванько!» Не в том плане, что я буду пристегивать человека наручниками. А в том, что я долго могу быть нерешительной и мнительной, а потом как выдам! (смеется).

Еще мне внутренне близка героиня Вали из сериала «Иванько», хотя на самом деле меня постоянно бросает от Вали к Насте и обратно.

«Огромный» первый гонорар

— После «Реальных пацанов» вы стали знаменитой. На что потратили первый гонорар?



— Мой первый большой гонорар за «Реальных пацанов» — 40 тысяч рублей! Для меня это были огромные деньги, потому что до этого я работала в театре, там таких денег не заработаешь. У меня затряслись руки! Я шла до театра и думала: «Господи, да куда же я их потрачу…»

Позвонила маме, а она предложила отправить их ей на карточку, чтобы копить. Деньги я отложила, но кое-что потратила на белую вельветовую ветровку. Это была моя самая дорогая вещь, я считала ее безумно красивой и была очень счастлива!

— А хотели ли бы попасть в какое-нибудь современное телешоу?

— Меня звали участвовать в «Последнем герое», я отказалась. У меня был один ответ – я не знаю, как моя психика на это среагирует. Сейчас я бы пошла на этот эксперимент.

А что касается «Танцев со звездами» или «Ледникового периода» — я считаю, что к таким шоу надо быть физически подготовленной. В них большая конкуренция, надо быть конкурентоспособной. А я танцую душой, и понимаю, что только при определенной физической подготовке смогу затанцевать хорошо, а готовиться надо ответственно.

Буквально неделю назад я посмотрела «Ледниковый период», в нем участвует Вова Маркони. Посмотрела и подумала о том, что какие прекрасные ребята, сколько сил и эмоций… Я, наверное, не смогла бы принять участие в таком шоу.

Смотрите сериал «Иванько» со 2 ноября на ТНТ!