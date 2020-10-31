Агата Муцениеце: «Давно мечтала играть стерв и девушек легкого поведения»

Актриса вспомнила, как вернулась в прошлое и за что полюбила лошадей.

В эфире Первого канала продолжается историческая эпопея, посвященная петровским временам и покорению Сибири, «Тобол». Одну из ролей (солдатская жена Бригитта) в саге исполнила Агата Муцениеце, которая после развода с Павлом Прилучным рассказала «Телепрограмме» про новые роли, учебу детей и перенесенный коронавирус.

— Агата, какими вы запомнили съемки «Тобола»?

— Было непросто. Проект снимали в Тобольске, где построили целую деревню, это очень далеко. Мы сначала летели несколько часов на самолете, потом ехали, потом плыли, иногда было так, что целый день ехали до площадки, а потом нам сообщали, что смена отменилась из-за погодных условий.

В итоге мы проводили уик-энд в Тобольске. В какой-то момент растаял весь снег, а мы еще не успели доснять большой блок и в итоге снимали в условиях, когда костюмы, лошади, юбки тонули в воде и грязи. Но, мне кажется, оно того стоило. Мы делали проект очень качественно.

Бешеное количество бюджета было выделено на костюмы — пуговички, воротники, все было изготовлено по лекалам из музея и заточено на то, чтобы зритель почувствовал ту самую эпоху. Во время съемок у меня было ощущение, будто я перенеслась в прошлое.

— Роли, которые вам предлагают в последнее время, отличаются от тех, что вы бы сами хотели сыграть?

— Раньше такого не было, но сейчас то ли новый период в жизни (летом Агата развелась с актером Павлом Прилучным, от которого родила двоих детей. — Авт.), то ли еще что: стали предлагать не только положительные образы, но и другие — люди с двойным дном, девушки легкого поведения, стервы. Давно мечтала поиграть таких! Поэтому сейчас получаю большое удовольствие, купаясь в таких ролях.

— Может, это связано с тем, что женщины все чаще стали выходить на первый план в кино? Как вы в целом относитесь к равноправию и феминизму?

— Вопрос для меня щекотливый. Я считаю, что равноправие — странная штука. Все люди очень разные. Кто-то умнее, кто-то сильнее, мы созданы разными, поэтому бороться за то, чтобы все были одинаковыми, — глупость. Что касается позиции женщины в России, тут есть пробелы. Но если немного подтянуть этот вопрос, довольными останутся и женщины, и мужчины. Равноправие может быть в отдельных отраслях, но не повсеместно. Не хотелось бы видеть женщин в шахтах.

— После расставания с мужем вы запустили youtube-шоу «Честный развод». Искали отдушину в непростой период?

— Оно создавалось на почве моего развода, но приобрело масштабы, которых я не ожидала. Мы позиционируем этот проект как «развод на честный разговор». И планируем звать людей, которые никогда не разводились, просто с интересными историями. На нашем волшебном синем диване люди раскрываются по-честному с самых лучших сторон.

Зрителю интересно видеть любимых героев чистыми, искренними, настоящими. С достоинствами, слабостями и историями. Безумно благодарна всем гостям. Мы зовем тех, кто может дать совет зрителю, чтобы никто не повторил наших ошибок. Ко мне даже подходят на улицах, благодарят за это шоу. Его смотрят и женщины, и мужчины.

— Ваш сын 1 сентября отправился в первый класс. Как все складывается?

— Пока хорошо. Тимоше нравится школа, даже больше, чем предыдущая, в которую он ходил на подготовишку. Им преподают английский, французский, у него есть друзья. Рассказывает веселые истории, ходит на тхэквондо.

— Звездность его родителей влияет на ребенка?

— Такого эффекта нет. Потому что никто на этом не делает акцента.

— А как дела у Мии?

— Она у нас маленькая принцесса. Ходит на художественную гимнастику в школу Тимофея. Ей очень нравится. Туда же ходит ее подружка, с которой она дружит с двух лет. Все сложилось как нельзя лучше.

— В Инстаграме вы нередко публикуете фото с лошадьми. Сами катаетесь или ухаживаете?

— Это моя страсть. С детства безумно люблю лошадей. Не знаю почему. У меня какая-то связь с ними. Не видела животных красивее и благороднее. Для меня они — лучшее, что создал Бог. Обожаю кататься. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет своя лошадь и я смогу ее кормить, ухаживать за ней.

— Есть ли у вас страх перед второй волной СOVID-19? Как относитесь к мерам ограничений?

— Я переболела коронавирусом еще в первую волну. Так что сейчас не боюсь. Когда я болела, мне врачи сказали, что переболеют все. Поэтому бегать от него не буду. Конечно, советую всем носить маски и перчатки, стараться себя обезопасить, тогда все будет хорошо. Есть ли у меня план Б на случай негативного сценария? Нет.

«Тобол» Среда — четверг/21.30