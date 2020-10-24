Влад Соколовский и Екатерина Боброва — о срыве тренировок «Ледникового периода», травмах и забытых коньках

Знаменитая пара рассказала Teleprogramma.pro о том, как нашла общий язык и кто, по их мнению, победит в шоу.

Влад Соколовский и Екатерина Боброва — одна из интересных пар проекта «Ледниковый период». Профессиональная фигуристка и исполнитель выделывают настоящие трюки на льду и имеют большие шансы на победу.

В интервью Teleprogramma.pro Влад и Екатерина рассказали об изнурительных тренировках, смешных случаях и друзьях на льду.

— Влад, какие у вас отношения с Екатериной Бобровой? Вы дружите или вы просто коллеги?

— С Катей Бобровой у меня прекрасные отношения! Мы быстро сумели достичь взаимопонимания и очень тонко чувствуем друг друга. По характеру я достаточно непростой человек, и сама Катя очень сильная по натуре девушка с многолетней спортивной закалкой. Казалось бы, два характера в одной паре должны уживаться с трудом, но мы без проблем находим общий язык.

И, конечно, я очень благодарен Кате за ее терпение. Даже не представляю, насколько сложно профессионалу, получившему олимпийское золото, возиться с новичком и стойко справляться с долгим и нудным процессом его подготовки.

Про травмы и сложности

— Писали, что вы получили травму спины на проекте? Как все произошло? Как вы сейчас себя чувствуете?

— На этом проекте я получил несколько травм. Это и проблемы с хрящами в коленях, и импресионный перелом малоберцовой кости, и надрыв камбаловидной мышцы, и межреберная неврология в спине. Все это было спровоцировано моими падениями на льду. Но, несмотря на все трудности, мы идем вперед, работаем над собой и нацелены на успех.

— Какие движения вам дались сложнее всего на проекте?

— Сложнее всего сейчас получается выполнять поддержки, в первую очередь, из-за имеющихся травм. Кроме этого, у нас с Катей не самое выгодное соотношение параметров: роста, веса. Конечно, Катя в великолепной форме, но ей, наверняка, было бы гораздо проще выступать с партнером, чей рост выше 190 см.

Нам же сложные поддержки с кручениями и прочими элементами даются не очень просто, но нас это совершенно не останавливает перед достижением своих целей.

Невозможно смотреть без улыбки

— Какие смешные случаи случались за кулисами проекта?

— Очень весело наблюдать за тем, как звезды пародируют катающуюся на льду пару и пляшут под музыку, которая играет в этот момент. На все это невозможно смотреть без улыбки на лице!

И как тут содержишь смех, когда кто-то репетирует свой номер, а звезды издалека выкрикивают профессиональному спортсмену из этой пары: «Ногу тяни! Ярче, ярче! Подбородок подними! Руку выше! Улыбайся!». Мы буквально валимся со смеху, видя, как «новички» подсказывают профессионалам, как нужно вести себя на льду.

— А какие внештатные ситуации случались, из-за которых пришлось переносить тренировку?

— Ситуации бывают разными, порой, самыми неожиданными. Например, на днях я впервые взял домой коньки, чтобы хорошенько их просушить, и умудрился забыть их, отправляясь на следующую тренировку. Утром даже в мыслях не было, что мои коньки могут быть за пределами раздевалки.

Я приехал без коньков, провел там всего пару минут и отправился обратно домой, чтобы забрать их и вернуться на тренировку. Брать чужие не было смысла, хотя бы потому, что это вопрос гигиены и привычки кататься в определенных коньках. Это могло бы привести к неприятным последствиям, поэтому мы просто вышли на тренировку позже назначенного времени, — рассказывает Влад.

Чаще всего тренировки отменяются или переносятся из-за исполнителя. Причина — в его плотном графике.

— Еще одной причиной отмены тренировок становятся травмы, — рассказывает Екатерина Боброва. — К сожалению, без них наш вид спорта не обходится. Бывали ситуации, когда Влад падал, у него сильно прихватывало спину, и не оставалось никаких вариантов, кроме как срочно ехать ко врачу. В такие моменты становится немного тревожно, но мы стараемся в кратчайшие сроки наверстать упущенное.

Четыре часа на льду

— Влад, сколько раз в неделю вы тренируетесь? И по сколько часов?

— Мы стараемся откладывать все свои дела, меняем графики и пашем по полной программе. Каждый день мы тренируемся от 4 часов и дольше. Иногда это бывает одна большая тренировка, а иногда мы выходим на лед несколько раз в день — смотря насколько нам позволяют время и физическое состояние.

Екатерина Боброва подтверждает, что выкладываться получается на все сто процентов. Порой сложно «поймать» исполнителя, так как у него «ежедневно появляются новые активности, связанные с его творческой деятельностью», еще он старается проводить как можно больше времени с дочкой, сон тоже никто не отменял.

— Поэтому любое окошко в его графике дает хорошую возможность уделить время тренировочному процессу. Мы стараемся организовать все так, чтобы тренировка длилась не менее 4 часов. Бывают и дни, когда мы катаемся 2 раза в день: 2-3 часа утром и столько же вечером. Мне, как профессиональному спортсмену, такие дни приносят особую радость, — говорит фигуристка.

Причины для ссор

Отвечая на вопросы про конфликты на площадке, пара почти единогласно приходит к выводу, что поводов для споров и ссор почти не было.

— Я совершенно не конфликтный человек, и не поладить с кем-то мне действительно сложно. Исключением становятся ситуации, когда другой человек инициирует конфликт. Со всеми ребятами на проекте мы прекрасно общаемся, поддерживаем друг друга. Если кто-то сильно устает, или с чем-то не справляется, другие участники обязательно помогают ему и стараются всячески его подбодрить. Очень жаль, что сейчас настал тот момент, когда в шоу появились номинанты на выбывание, и нам приходится прощаться с некоторыми участниками, — признается Екатерина.

Влад Соколовский тоже говорит о взаимной поддержке и дружественной атмосфере, которая будет только помогать тренировочному процессу и настраивать на нужный лад.

— В основном, ссоры и недопонимания бывают только внутри пар, но никто не акцентирует на этом особого внимания, потому что без эмоций проживать этот рабочий процесс невозможно, рассуждает артист.

Если в вопросах отрицательных эмоций партнеры сходятся, то предпочтения в дружбе у них разные.

— Больше всего я подружился с нашим тренером, помощником режиссера и постановщиком Максом Стависким. Здорово, что эта связь дает свои плоды — очень чувствуется, как мы оба энергетически вкладываемся в то, что делаем и получаем от этого удовольствие, — рассказывает о своих приятелях Соколовский.

У Екатерины чисто женская компания: она хорошо общается с Олей Кузьминой, Региной Тодоренко и Олей Бузовой.

— На проекте я встретила очень много артистов, о которых раньше даже не знала, или видела их только по телевизору. Конечно, при личном знакомстве они сильно отличались от тех людей, которых я себе представляла и ожидала увидеть.

Кто победит?

Этот вопрос для пары оказался с подвохом. Екатерина не стала делать прогнозы, говорит, что «абсолютно все пары растут изо дня в день, показывают новые успехи на каждой последующей тренировке». Влад Соколовский смотрит на перспективу, для себя он определил тройку финалистов.

— Не так просто ответить сейчас на этот вопрос, но по моим ощущениям, в тройке призеров будут пары: Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова, — заключает исполнитель.