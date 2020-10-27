«Меня выкинули на снег»: звезда фильма «Кольская сверхглубокая» Милена Радулович о трудностях съемок

Также в интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о знакомстве с Милошем Биковичем и покорении российского кинорынка

4 ноября в российский прокат выходит фильм «Кольская сверхглубокая», рассказывающий об одном из самых секретных объектов СССР – Кольской сверхглубокой скважине. С этим местом связано немало мистических слухов, его даже называют «колодцем в ад». Одну из главных ролей в киноленте сыграла сербская актриса Милена Радулович.

Отечественному зрителю она известна по фильму «Балканский рубеж». Но в последнее время артистка из Сербии активно завоевывает российский кинорынок. В интервью Teleprogramma.pro Милена рассказала о трудностях съемок картины «Кольская сверхглубокая», отношениях с Милошем Биковичем и желании увидеть северное сияние.

— Милена, как вы думаете, почему в фильмы «Балканский рубеж» и «Кольская сверхглубокая» пригласили именно вас, когда проще было задействовать русскую актрису?

— Это, скорее, вопрос к режиссерам и продюсерам. Меня же привлек русский рынок. Еще в детстве я увлекалась русской культурой, языком и кинематографом.

Я росла на фильмах Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем», картинах «Москва слезам не верит», которую я смотрела много раз, «Летят журавли». Также я люблю российские сериалы, особенно сериалы «Идиот» и «Игрок» по произведениям Федора Достоевского.

Вообще, российский рынок сейчас активно развивается. Но не всегда ваше кино пользуется всеми возможностями.

— С кем из съемочной группы вы подружились, а с кем, наоборот, не поладили?

— Мы все очень много общались. У тебя же не могут быть со всеми одинаковые отношения. Но я, например, с удовольствием общалась с художниками-декораторами. Очень хорошие отношения сложились у меня с актером Сергеем Иванюком, с которым я по сюжету играю платоническую любовь. И я с ним по-актерски нашла общий язык. Группа была большая, и мы все прекрасно ладили друг с другом.

— А знакомы ли вы с другим вашим знаменитым соотечественником — Милошем Биковичем?

— Конечно. И достаточно давно уже. Поскольку сербский кинорынок небольшой, не знать человека из своей профессии практически невозможно. Меня также часто спрашивают, знакома ли я с Миланом Маричем, сыгравшим Довлатова в фильме Алексея Германа-младшего, и Биковичем. Они играют и в театре, и в кино. В нашей стране это удается совмещать.

Мы все окончили одну школу – Факультет драматического искусства в Белграде у одних мастеров, и неоднократно пересекались. К тому же мой бывший парень хорошо общался с Милошем, они были в одной компании.

Мы продолжали общаться и когда начали играть в российском кино. А когда попадаешь на иностранный рынок, то очень важно, чтобы в новой системе координат у тебя был кто-то из знакомых.

— Мы знаем, что 90% трюков в фильме «Кольская сверхглубокая» вы исполняли сами. Какой трюк дался вам тяжелее всего?

— Как ни странно, сцена падения в скважину. А вообще, все падения были проработаны. Я сама преодолевала все препятствия на площадке. В большей степени это не трюки, а сценические движения, но они были для меня сложными.

— Фильм «Кольская сверхглубокая» снимался неподалеку от Кольской скважины, в Мурманской области. Какие у вас были ощущения от этого места?

— Там нереально холодно и чувствуется особая энергетическая сила. И честно говоря, у меня есть желание вернуться туда. Это место выглядит как конец мира, как последняя точка планеты. И этим и завораживает!

— Вам также пришлось сниматься под землей, в руднике, и в воздухе, во время полета на вертолете. Что вы при этом чувствовали?

— Большое возбуждение, поскольку у меня нет никаких фобий. Я не боюсь ни высоты, ни замкнутого пространства. Я человек, который любит, чтобы все происходило по-настоящему, особенно когда это касается кино. И я получила большое впечатление от полета на вертолете над Баренцевым морем во время одной из сцен.

— Кольскую скважину в народе называли «колодцем в ад». А вы сами верите в существование ада и рая?

— Я как православный человек верю в Бога и существование разных христианских правил. Ад и рай для меня – скорее, метафоры. Они были придуманы, чтобы контролировать поведение человека.

Поскольку во времена средневековья было нормально убить соседа и брата, людям нужны были какие-то морально-этические законы. И они работали на формирование страны и общества. Что касается ада и рая, то я воспринимаю эти понятия не как место, а как понятия, связанные с душой.

Что было самым сложным на съемочной площадке?

— Моя самая тяжелая смена длилась 17 часов. Тогда я думала только о том, выживу ли вообще. Было понятно, что пока мы не закончим, съемки не завершатся.

Последняя же смена запомнилась мне адреналином. Когда в Интернете я смотрела сцены праздника крещения и ныряние людей в прорубь, у меня всегда были мурашки по коже. Подобную адреналиновую встряску пришлось пережить и мне.

Меня оставили в машине, а потом выкинули на снег. Все были в теплых куртках, и при этом на улице дул такой сильный ветер, что наши палатки с костюмами буквально уносило. Я же стояла на ветру в трусах и майке. А на улице, как мне сказали, было 22 градуса мороза. Слава Богу, что в фильме это выглядит очень органично.

— А чем кормят на площадке?

— Я стараюсь готовить себе сама и никогда не соглашаюсь на плохую еду. Считаю, что завтрак и обед – это элементы комфортной жизни на съемочной площадке. И если мы уйдем и от этого, тогда что нам останется?

Для меня это вообще огромный кайф, еда – это моя любовь. Но на съемках фильма «Кольская сверхглубокая» была одна женщина, которую звали мама Юля. Она всегда старалась всех накормить. И на самом деле еда была действительно хорошей.

— Как пережили прошлый карантин?

— Кроме стресса, эта пандемия ничего у меня не вызывает. Моя бабушка и двое дедушек находятся в группе риска. Но с другой стороны, это самоизоляция стала кайфовым отдыхом для меня. В моей жизни получается так, что после отдыха я получаю большой проект, а вслед за ним еще два или три. Так случилось и до, и после пандемии.

Когда границы были закрыты, я пользовалась возможностью сниматься у себя на Родине. А что касается пандемии, то для меня она пришла очень вовремя, поскольку я уже была истощена. Потом же я выспалась и вернулась к правильной жизни. Начала заниматься йогой, посмотрела те фильмы, на которые мне никогда не хватало времени, готовила блюда, которые я люблю. Так что это был абсолютно правильный для меня отдых.

— Как вы думаете, удастся ли фильму «Кольская сверхглубокая» увеличить туристический поток в Мурманской области?

— В аэропорту Мурманска я видела очень много китайцев. Но жалко, что жители Сербии и другие туристы не ездят в этот регион. Там очень вкусные морепродукты и свежая рыба. И потрясающее северное сияние. Я знаю, что у очень многих людей есть мечта увидеть его. И я обязательно вернусь в это место, чтобы запечатлеть всю эту красоту.