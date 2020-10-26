Звезда сериала «Аванпост» Лукерья Ильяшенко: «Страшно, когда кто-то внезапно стреляет в пяти метрах от тебя»

На телеканале ТВ-3 с 26 октября стартует многосерийная версия фантастического триллера «Аванпост» Егора Баранова. Мир оказался на грани катастрофы, и человечеству предстоит борьба за свое будущее.

Для полной версии захватывающего постапокалиптического блокбастера было создано намного больше кадров компьютерной графики, чем их было в полнометражной картине. Специально для проекта создавались трехмерные пространства – леса, мосты, дороги и сам аванпост, на котором встречаются герои.

Кроме того, у зрителей появится возможность углубиться в истории основных героев, проследить их судьбы и отношения до инцидента. Некоторые персонажи и вовсе раскроются по-новому.

Лукерья Ильяшенко исполнила роль врача Алены. Актриса рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro, с какими сложностями пришлось столкнуться на съемочной площадке и почему в какой-то момент она даже потеряла слух.

— Лукерья, где в основном проходили съемки?

— В Москве и в Московской области. Большую часть мы снимали в «Москва-сити», а также на аэродроме «Чкаловский» и в Сколково. Но и павильонные съемки тоже были.

— Фильм напряженный, постапокалиптический. И все-таки случались ли смешные моменты на съемочной площадке?

— Я начинала хохотать на павильонных съемках. Смотришь на коллег: шстеро взрослых людей смотрят на крестики на хромакее и трясутся от страха — представляют себе инопланетян.

Опыт павильонной съемки у меня первый, и он мне сложно дался. Потому что когда работаешь с реальными объектами, на натуре — все срабатывает на тебя. Ветер драматически треплет волосы, капает дождь, мерзнешь — это тоже придает определенное состояние и эстетику в кадре. В павильоне природные условия тебе не помогают, их там нет, поэтому приходится тщательнее работать с фантазией

И притом меня просто распирало от смеха, только, скорее, это была нервная реакция, поскольку очень сложно было: длинные смены, много графики, много драк, неудобные костюмы, холод и поэтому особо забавно на самом деле и не было!

— Какие-то внештатные ситуации на площадке случались?

— Как-то на площадке было много пиротехники и оружия. Между дублями наш каскадер решил разрядить пистолет и выстрелил в небо без предупреждения. Меня реально оглушило, и я очень испугалась.

Страшно, когда внезапно кто-то стреляет в пяти метрах от тебя. И полчаса точно я ходила без слуха. Я после этого пиротехников, каскадеров и специалистов по оружию стараюсь обходить стороной.

— Кричал на вас режиссер?

— У нас самый лучший режиссер, абсолютно стрессоустойчивый. Я не понимаю, как вообще Егор (Баранов – прим.ред.) это делал, но он сто процентов профессиональный, добрый человек, у которого огромное участие к окружающим, он настоящий эмпат. Лишь однажды он повысил голос, и то это было на кого-то из администрации – болтали во время дубля.

— С кем из актеров на съемках у вас сложились дружеские отношения?

— Количество моих смен на этом проекте не позволило с кем-то прям задружить, но хорошо мы общались со всеми. С Петей Федоровым я работала на проекте «Не лечи меня». Со Светой Ивановой работала впервые, она совершенно потрясающая, умная, красивая, суперталантливая и супердобрая женщина, просто какой-то уникум.

— А конфликтов не случалось на площадке?

— Я вообще очень неконфликтный человек. Особенно на работе. И даже во избежание конфликтов всегда стараюсь держать очень вежливую дистанцию, чтобы не возникало панибратства. Мне кажется это важным в работе.

Я даже, знаете, с режиссерами не завязываю каких-то дружеских отношений, потому что считаю, что в работе должна быть дистанция, чтобы сохранить уровень исполнительности.

— У вас был дублер в сценах?

— Только на одной, все остальное мы сами. Ползи, кричи, выворачивайся от огня, старайся не попасть под колеса трактора – приходилось выполнять это самостоятельно.

— Насколько было сложно? Нужна ли спецподготовка для таких сцен?

— Нет, все было достаточно просто, каких-то супертрюков не было.

— Как коронавирус повлиял на ваше материальное положение?

— Сидела дома, работы не было, проектов не было, я же актриса кино, а все съемки отменились. Проедала запасы.

— Как думаете, ждет ли нас новая самоизоляция?

— Нет-нет, власти экономически уже не смогут себе позволить новый карантин. И, думаю, мы будем работать как есть. Частично, наверное, что-то закроют, но не в весенних масштабах. К тому же, у нас теперь есть вакцина.

Смотрите сериал «Аванпост» на ТВ-3 с 26 октября ежедневно по будням в 19-30.