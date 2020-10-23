«Я долго ждала своего мужа»: Елена Летучая об отношениях с мужем, «подколах» Собчак и сюрпризах «Детки-предки»

Также в интервью Teleprogramma.pro Елена рассказала о том, как реагирует на нетактичные вопросы о планировании детей.

24 октября на телеканале СТС стартует второй сезон семейной викторины «Детки-предки». Так, зрители снова будут наблюдать за противостоянием двух поколений – детей от 10 от 16 лет и их родителей в проекте, посвященном XX и XXI векам.

«Детки» ответят на вопросы о XX столетии: о музыке, моде, лайфхаках и прочих атрибутах того времени, а «предки» — о XXI веке и гаджетах, Интернете и других особенностях современности.

Помогать командам будут Алена Апина, Сергей Жуков, Шура, Николай Цискаридзе и другие звездные участники. Ведущей шоу снова станет харизматичная Елена Летучая.

Недавно Елена представила и четвертый сезон своего YouTube-проекта «Летучий надзор». Так что жизнь ведущей бьет ключом. В интервью Teleprogramma.pro Летучая рассказала о сюрпризах, которые преподносят «Детки-предки», своем отношении к Ксении Собчак и секрете гармоничных отношений с мужем.

— Елена, на этой неделе зрители увидят сразу два шоу с вашим участием. Как вы все успеваете?

— Это благодаря тому, что мое призвание и есть моя работа. Я люблю дело, которым занимаюсь. И каждый мой проект имеет под собой социальную подоплеку. Года два назад я запустила проект «Летучий надзор». Это был абсолютный эксперимент. Шоу, которое делалось не для телевидения, а для Интернета.

У нас все хорошо пошло: первая серия сразу же набрала миллион просмотров. Нас начали смотреть сначала в соцсетях, потом на YouTube. А недавно наш Интернет-проект купил телеканал ЧЕ! Я рада, что этот проект устаканился, и я могу полностью самовыражаться таким способом. Я его и произвожу и одновременно являюсь ведущей.

В новом сезоне вы узнаете, есть ли смысл приобретать домашние угольные фильтры, какую красную икру покупать, что делают клинеры из клининговых компаний, пока вас нет. Все темы «Летучего надзора» нам интересны.

Поэтому нам нравится снимать его выпуски, и мы ждем результаты наших лабораторных исследований. А при помощи «Летучего надзора» формируется моя и наша общая продуктовая корзина.

Шоу же «Детки-предки» — это вообще исполнение моей мечты. Когда я ушла из «Ревизорро», хотела поменять направление. Для меня как для творческого человека непонятно, когда люди впрыгивают в один, пусть и успешный формат, и всю жизнь ведут его.

Это немного не по моему характеру. Конечно, мне было интересно снимать «Ревизорро» на протяжении нескольких лет. Но потом я поняла, что больше не могу это делать, что я перегорела. И тогда я начала искать для себя что-то другое.

— Чем удивит второй сезон шоу «Детки-предки»?

— У нас был шикарный кастинг, и мы подготовили разные сюрпризы. У нас будет звездная игра, битва двух веков, которую мы записывали ночью. До этой игры у меня не оставалось сил даже на то, чтобы стоять. Но как только начали игру, мне было настолько драйвово и интересно, что мы в каждую программу добавили музыкальные номера. Некоторые дети влюбляют так, что ты понимаешь, насколько они органичны и невероятны.

— Как все-таки при такой большой загруженности вам удается так хорошо выглядеть?

— То, как выглядит человек, показывает его отношение к самому себе. Я себя люблю, поэтому всегда оставляю на себя время. По крайней мере, стараюсь это делать. Я слежу за своим питанием, за тем, как я живу, за тем, чтобы побыть с собой хотя бы какое-то небольшое время. Чтобы сделать зарядку, немного позаниматься кардио. Уделять внимание себе каждый день – это очень важно. И на самом деле я долго шла к этому.

Мне часто говорят: «Вы хорошо выглядите для своих лет». Вы знаете, самое главное здесь – гармонично с собой существовать, чтобы не возникало внутреннего конфликта. Для меня женская красота – это не красота лица и тела. Мы иногда видим людей, которые идеально выглядят, но они абсолютно непривлекательны. Потому что у них какая-то невероятная грусть в глазах.

— Вы быстро находите общий язык с юным поколением? Научились этому после того, как стали общаться с детьми своего мужа Юрия?

— Я люблю детей и рада, что сейчас могу общаться с ними еще больше. А с детьми Юрия у нас сразу же произошел контакт. И мы с ними прекрасно общаемся.

— Ксения Собчак часто вас задевает в своих интервью. У вас случился конфликт? Почему она вас «подкалывает»?

— Честно говоря, я не смотрю интервью Ксении Собчак. Они мне не интересны ни по формату, ни по содержанию. Поэтому я не смогу сказать свое отношение к подколам, потому что не знаю о них.

Если Ксения Анатольевна где-то меня подкалывает, то это приятно. Значит, моя личность по каким-то параметрам ей интересна. А интерес к тебе, к твоей личности, к твоему творчеству – это всегда приятно. И ничего плохого я в этом не вижу. Мы лично знакомы, но не дружим. Поэтому никакого конфликта между нами я не чувствую.

— С кем из звезд шоу-бизнеса у вас не сложились отношения? А с кем вы, наоборот, дружите?

— На самом деле у меня много приятельских, теплых отношений с публичными людьми. Несмотря на то, что я крайне редко появляюсь на каких-то тусовках, а если я и хожу туда, то к друзьям или когда мне положено по статусу. Не буду перечислять, с кем дружу, а с кем нет, поскольку считаю это нетактичным.

— Поговорим о вашей семье. Как вы с мужем распределяете домашние обязанности?

— Как в любой нормальной семье. Муж – главный, но не потому что у нас патриархат, просто в моей семье всегда было так заведено. Мужчина – сильный, он защищает, принимает решения, приносит в дом деньги. Мужчина говорит последнее слово. У нас с мужем так, у нас абсолютно партнерские отношения. Но несмотря на то что он главный, любые решения принимаются вместе. А в каких-то сферах Юрий более компетентен и дает мне советы.

Что касается воспитания детей, то Юра максимально вкладывается в этот процесс. И я поддерживаю его. Дома я являюсь хранительницей домашнего очага: я мягкая, домашняя, люблю готовить для всех, когда домой приходят гости. У меня есть сад, где я выращиваю розы. То есть, я все равно выполняю свои женские обязанности, несмотря на то что пытаюсь варьировать между карьерой и семьей. Но я всегда говорила, что семейное счастье для меня – важнее всего в мире.

Что касается моей карьеры, то Юрий является тем человеком, который мне помогает. Он всегда меня поддерживает и понимает. Не то чтобы он посягает на мое время или пространство, а, наоборот, подталкивает меня к тому, чтобы я уделяла время себе: имела возможность читать книги, ходить на теннис. У нас невероятно гармоничные отношения, и я благодарна своему мужу за то, что он выходил меня после ухода с «Ревизорро». Тогда я была в очень тяжелом состоянии. К тому же мы встретились в довольно позднем возрасте и бережем эти отношения.

У нас не бывает сцен ревности, глупых споров по поводу брошенных носков, разговоров типа: «Ага, вот ты поехал с друзьями…». Мы друг другу даем свободу. Например, Юрий очень любит заниматься серфингом и спокойно улетает на Мальдивы со своими друзьями, чтобы кататься.

И точно так же я могу с подругой поехать за границу. Конечно, мы согласовываем такие мероприятия друг с другом. Но у нас в этом плане абсолютное доверие. Мы крайне редко ссоримся, и я могу пересчитать ссоры по пальцам одной руки. Наверное, иногда я бываю не сдержанна в своей работе и своих эмоциональных состояниях.

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— Вам часто задают вопросы о рождении детей?

— Для меня давление — это если бы муж или родители говорили бы мне какие-то вещи про детей. То, что обо мне говорят или пишут посторонние, не волнует меня настолько, что вы даже себе представить не можете. И поэтому люди, постоянно пишущие в Инстаграм: «У вас нет детей. А хотели бы вы их иметь?» — меня не трогают.

У меня спокойное отношение к тем журналистам, которые собирают сплетни про меня или других публичных людей. Вот если мне приходится говорить что-то плохое про других, я очень за это переживаю. Но это моя карма.

Любое свое интервью я контролирую. А то, что делают другие люди, пускай они контролируют сами. Им потом с этим жить и работать. Для меня общественное мнение, комментарии в Инстаграме или то, что обсуждают, не является давлением. Это просто смешно.

— Есть ли у вас в запасе какой-то жесткий, но не грубый универсальный ответ на нетактичные вопросы о замужестве и рождении детей?

— Я не совсем понимаю такой вопрос…Но попробую ответить. Я долго ждала своего мужа и считаю, что счастливой можно стать в любом возрасте. Когда я его встретила, мне было лет 35-36. И многие мне говорили: «Почему ты не выходишь замуж или одна не рожаешь ребенка?» А я же отвечала: «Я не хочу, чтобы у моих детей не было отца».

Я выросла в полной семье и хочу повторить тот же сценарий и в своей жизни. Я считаю, что когда выходят замуж в 23 года или 25 лет только потому что все подружки это сделали, а потом разводятся через некоторое время, это является проблемой.

Не очень хорошо, когда рождаются дети, а потом распадается семья. И потом, в таком возрасте нельзя прочувствовать вкус жизни. А когда ты уже многое попробовал, сделал карьеру, и вдруг встречаешь человека, который становится тебе опорой, то ты способен его оценить.

А что касается темы планирования детей, то это мое личное дело, так же, как и личное дело другого человека. Я это не хочу обсуждать ни с журналистами, ни со всем миром. Так уж вышло, что я не хочу быть наедине со всеми.

И разговариваю только потому, что те люди, которые прочтут мое интервью, могут воодушевиться и принять для себя какое-то решение, поменять профессию, начать заниматься собой, любить себя. Мне кажется, что это самая главная цель любого интервью — сделать так, чтобы люди напитались этой энергией, историей успеха и что-то совершили в своей жизни для того, чтобы стать успешным.

— Как пережили первую волну коронавируса? Чем занимались?

— Когда в начале марта началась пандемия, у меня был полностью расписан съемочный график до октября с небольшим количеством выходных. И когда однажды я проснулась и поняла, что не надо никуда бежать, ты можешь выдохнуть и выбрать: пойти готовить, гулять с собакой, читать книгу или просто залезть под бок к мужу и смотреть фильм — вот это была фантастика.

И такого легального отдыха я не могла представить даже в своих снах. Мы прекрасно провели время. Может, неправильно говорить об этом в интервью, когда вся Россия практически была поставлена на колени, но это правда.

Я не работала, потому что сломала ребро на проекте «Танцы со звездами» и потом восстанавливалась, я занималась собой, была в семье. И это проведение времени с мужем – оно бесценно. Поэтому пандемия для меня не стала чем-то критическим.

— Насколько она повлияла на ваши доходы?

— Мне кажется, пандемия повлияла на доходы каждого человека. И когда ты не можешь изменить ситуацию, то не стоит и нервничать. Пришлось где-то сокращать персонал, немного ужаться в бизнесе, какие-то проекты закрыть, но с этим ничего не поделаешь.

— Не боитесь ли второй волны коронавируса? Как настраиваете себя на позитив?

— Я вообще ничего не боюсь. Мне кажется, что уже странно чего-то бояться. Надо воспринимать жизнь такой, какая она есть, со всеми ее плюсами и минусами. Хорошее мы, конечно, принимаем с радостью, а вот плохое принимать не любим, и это одна из самых больших ошибок человека. Наоборот, нужно все принять, переварить, понять, почему это пришло. И как бы не было больно, плохое тоже может чему-то научить.

В плане бизнеса мы подстраховываемся. Я старалась снять больше шоу, чтобы у меня не возникало хвостов, и чтобы выдавать свой интересный контент. Но если это все же случится, то с этим уже ничего не поделаешь.