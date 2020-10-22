Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили: «Мой ценник вырос бы сильно, если бы мне изменил муж-стриптизер»

Комик поделился с Teleprogramma.pro, как пандемия изменила его доходы.

Андрей Бебуришвили — победитель проекта «Comedy Баттл», участник шоу Comedy Club, «Прожарки», «Нюансы». Пожалуй, о качественном юморе он знает все, а теперь еще пробует себя в кино.

26 октября выходит его проект МерTV — смесь скетчей и сериала. О чем будет новое кино, как пандемия повлияла на доходы юмориста — читайте в интервью Teleprogramma.pro.

— Андрей, пандемия испортила жизнь многим артистам. Вы тоже сидите без работы?

— Без работы сидеть не получается. Безусловно, без концертов немного отекаешь и потом тяжело вернуться в обычный режим. Во время пандемии я просто много писал различного материала. Также скоро выйдет проект МерTV, который задумался давно, но благодаря карантину был успешно дописан.

— Как интересно! Расскажите подробнее об этом проекте? Как родилась идея, о чем будет сериал?

— Это будет смесь скетчей и сериала. Нельзя назвать это сериалом в чистом виде, некий симбиоз. Мы все наблюдаем время, когда телевидение умирает и бьется в предсмертных муках, если говорить о новостных форматах, не о развлекательных.

Мы решили с помощью МерTV забить финальный гвоздик в этот гробик. Надеемся, что вам понравится наше хулиганство. Благодаря интернету мы имеем 100% свободу в высказываниях и мыслях. Скоро все увидите.

— Кто еще занят в сериале?

— Участие в сериале приняли малоизвестные актеры. Малоизвестные на момент произнесения этой фразы. Но на самом деле мы с другом детства написали сценарий, и сами сыграли в нем главные роли, короче, не сериал, а кумовство.

— Андрей, недавно вы стали гостем нового шоу «Нюансы». Поделитесь впечатлениями, что можете сказать о формате?

— Прикольный формат. Но преисподняя для монтажера.

— Вы сказали, что самое сокровенное желание — жить вечно. А какие еще есть желания, о которых вы не сказали в программе?

— Научиться интересно давать интервью. Незаменимый скилл. Наверное, я хотел бы еще не болеть. Если жить вечно и вечно болеть, то туповато получается.

— Помните свой первый гонорар? На что потратили?

— Купил маме подержанный iPhone, это было в Волгограде.

— Из-за пандемии пересмотрели ценник на свои выступления? Насколько изменилась стоимость?

— Вас так беспокоит моя материальная составляющая! Мой ценник вырос бы сильно, если бы мне изменил муж-стриптизер, но, увы, мой ценник не изменен. Хватает на поесть и бензин, а что еще нужно?

— Темы для своих выступлений вы черпаете из реальной жизни. Знакомые, которые узнают себя в ваших монологах, не обижаются?

— Даже если и обижаются, то не говорят. Я никогда не хочу никого обидеть, даже в «Прожарке». Тем более я не отзываюсь о близких в негативном ключе, это, скорее, дружеское подтрунивание, а не злобное глумление.

— В сентябре вам исполнилось 28 лет. Какой самый необычный подарок получили? А что хотели получить?

— Хотел бы не стареть. И мышц хочу.

— Ваша самая удачная шутка, от которой вы очень долго смеялись сами.

— Я еще ни разу не смеялся со своих шуток, я вам больше скажу — никто не смеется со своих шуток. Ты обычно записываешь ее, киваешь, если веришь в нее и ждешь когда вынесешь на сцену. Если ты смеешься со своих шуток — ты средний юморист. Зачем давать акцент? Хуже только ее пояснить.