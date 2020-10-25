Изобилием ролей Крюкова зрителей не балует: последний фильм с актрисой («Купи меня») вышел в 2017 году, а до этого и вовсе был перерыв в несколько лет. Теперь Крюкова вернулась в детективной саге о расследованиях майора Черкасова («Формула мести», «Катран»), сыграв его жену Галину.

И «Телепрограмма» тут же воспользовалась моментом, чтобы выяснить, где так долго пропадала актриса.

«Никогда не совмещаю кино и театр»

— Евгения, несколько лет вы отсутствовали на больших и малых экранах и только недавно появились в «Формуле мести» и «Катране». Почему так?

— Наверное, проблема в материале. Не так много предложений, которые бы меня заинтересовали. А заниматься тем, что мне не интересно, нет желания.

Лучше потратить время на дом и «Мануфактуру» (авторский проект актрисы по производству фарфора и керамики. — Ред.) и то, что приносит радость и удовольствие. Все это время я продолжала играть в театре (Евгения работает в Театре Моссовета. — Ред.). Я никогда не совмещаю съемки в кино и выпуск спектаклей — совмещая, невозможно погрузиться в работу на 100 процентов, а мне важно, чтобы она была сделана на отлично.

— Множество звезд из актерской среды зовут в телешоу: вокальные, танцевальные, ледовые…

— У меня было много таких предложений. Но… не знаю, не было желания. Что такое шоу? Дополнительный элемент творчества. А мне вполне достаточно работы в театре — я играю в сложных спектаклях, в которых творчества невероятно много.

— В «Катране» у вас роль последней на настоящий момент жены Черкасова, которая по идее должна остаться с ним навсегда. Это тот редкий случай, когда жизнь рифмуется со сценарием — вы с мужем обвенчаны, значит, осознанно готовы идти до конца вместе. Но таких пар не так уж много. Почему?

— Быть вместе — огромный, колоссальный труд. Это необходимость слышать, слушать, быть внимательным, где-то отойти в сторону, а где-то, наоборот, быть рядом. Это трудно! Знать, когда нужно растопить, а когда нужно полить, как цветок. Метафор — миллион. Все это работа, чтобы сохранить отношения или сделать их ярче. Обоюдная работа, что должны понимать оба. Ведь иначе ничего не сохранится само по себе. И если оба это понимают, тогда возможно все — в том числе сохранить и волшебные отношения на всю жизнь.

— Вы живете за городом, в Переделкине. Сложно было весной во время изоляции?

— Поначалу, как и у всех, существовало непонимание, что это и как это работает. Но затем мой муж (предприниматель Сергей Гляделкин. — Ред.) изучил все, что только можно, по теме — мы знали, как это лечить, какие протоколы, лекарства, так что совсем не волновались. У нас был абсолютный кайф, потому что такое количество времени, кажется, мы еще вместе не проводили. У меня было много работы в саду, я вспомнила, как писать картины. Конечно, основной работы не хватало, но вынужденный отпуск открыл кучу возможностей. Да, я скучала по творчеству, и когда начались съемки сериала «Подражатель» в июле, съемочная группа была счастлива возобновить работу.

— Что за роль у вас в «Подражателе»?

— Я играю женщину, 20 лет назад совершившую 8 убийств и осужденную за это на 25 лет. Так она вершила правосудие, для нее все было оправданно. И когда спустя время начали происходить похожие убийства, мою героиню, вышедшую на свободу, следствие привлекает как помощника, эксперта по теме.

«Цифра 50 меня не шокирует»

— Как сейчас развиваются ваши дети?

— Главное, чтобы себя нашли. Мне бы хотелось, чтобы в первую очередь развивались мозг, душа, сознание и меньше было ошибок. Да, они будут, но лишь бы они нашли этот путь. Конечно, уже сформировалось четкое понимание, куда точно идти не нужно. И что не было бы правильно. Сын Миша занимается большим теннисом, с папой — тхэквондо, играет на гитаре и фортепиано. Стараемся вместе смотреть хорошие фильмы и читать книжки. Дочь Евдокия, умница и красавица, учится на третьем курсе.

— Не на актерском факультете?

— К сожалению, на актерском, да. Не удалось отговорить, она сказала, что это принципиальное решение. Ей так хочется. Не знаю, что будет дальше. У каждого своя дорога — ее нужно пройти, но я всегда буду рядом.

— То есть не объясняли, что придется всю жизнь доказывать, зависеть и ждать утверждения на роли?

— Я говорила другие вещи. Что профессия, например, по большому счету никому уже не нужна в том качестве, в котором мы привыкли. К сожалению, сейчас огромное количество непрофессионалов. И это во всех областях, не только в кино. Приходилось сталкиваться. Большая часть индустрии, к сожалению, деградирует. Не знаю, выплывем мы из этого или нет. Надеюсь, что история поменяется. Не хочется, чтобы уходил профессионализм.

— В следующем году вам — 50. Говорить о возрасте с девушками не принято, а в вашем случае к тому же не очень верится в цифру…

— Ничего страшного, пожалуйста, я не скрываю и не стесняюсь.

— Какой вы подошли к этому возрасту? Чувствуете, как поменялись?

— Сказать, что это меня шокирует, не могу. Впереди еще много интересного. Так что меня это не пугает. Говорят, что человек меняется и обновляется раз в семь лет — наверное, это правда. Перемены происходят, и я стала другой. Но это скорее радует. Чувствую себя сейчас гармонично и комфортно.

— Есть ли точка на горизонте, которой хочется достигнуть?

— Говорить о том, чтобы все были здоровы, банально. Это само собой. А вообще хочется интересной работы — чтобы она возникала и была. Не хочу много и часто. Хочу получать от работы удовольствие, чтобы оставалось невероятно приятное послевкусие.

«Катран» среда — четверг в 21.30