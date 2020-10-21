Оскар Кучера: «Жена сказала мне: «Мы счастливы, когда ты счастлив»

Актер и телеведущий объяснил, почему три года провел в золотой клетке.

Оскар Кучера в разгар телесезона уехал сниматься на несколько месяцев за границу — у него одна из главных ролей в новом сериале.

Время для подобной киноэкспедиции нашлось благодаря уходу артиста из рейтингового телепроекта «Звезды сошлись», который он вел на НТВ в паре с Лерой Кудрявцевой. В интервью «Телепрограмме» Оскар рассказал о причинах ухода и открывшихся перед ним перспективах.

«Хотел петь своим голосом»

— Ваша репутация страдала из-за того, что в проекте «Звезды сошлись» обсуждались скандальные темы? Или все компенсировалось еженедельным появлением в эфире?

— Телеэфиры добавляют узнаваемости, но мой личный рейтинг это шоу не улучшило.

— И поэтому вы решили уйти?

— Мне нравится вести шоу подобного формата, но не с таким содержанием. Уважающему себя человеку даже неловко обсуждать такие проблемы, как, к примеру, очередной жених замечательной Насти Волочковой, который выложил в сеть ее фото ню.

Это необходимо для рейтинга шоу. Но я человек с определенными жизненными устоями. И мне очень приятно, что они коррелируются с позициями других людей, мною уважаемых. Но когда меня просят поменять позицию, так как ведущий в подобном проекте не должен высказывать собственное мнение (он работает по сценарию, который порой для меня кажется неприемлемым), то возникает отторжение.

Мне трудно быть ретранслятором чужого мнения, необходимого для высокого рейтинга телесмотрения. При этом мне всегда казалось, что нашу передачу смотреть интересно еще и потому, что мы с Лерой интеллигентные люди, которые, несмотря на то что порой выливается с экрана, всегда держались достойно.

— Как тогда вы продержались в таком шоу три года?

— Когда я опубликовал в социальных сетях пост с сообщением, что ушел из шоу «Звезды сошлись», то были и такие комментарии: «Три года он бабло зарабатывал, а потом вдруг решил уйти». Слушайте, у меня пятеро детей, я обязан их содержать!

— Из этой золотой клетки вы ушли без скандалов и ссор?

— Выбор труднейший. Я три года его делал. Но так как в этой золотой клетке хочется петь своим голосом, то, понимая правила игры, я ушел. Мне кажется, я ни разу не подвел канал, ни разу не посадил программу. Я прекрасно понимал, что есть уже новый ведущий, который меня заменил, когда я заболел коронавирусом. И руководство программы это понимало. И это прекрасно! Все было абсолютно взаимно!

— Как, кстати, вы чувствуете себя после борьбы с коронавирусом? Какие-то последствия болезни были?

— Я надеюсь, что нет. После того как выздоровел, специально не обследовался. Сегодня единственный выходной за неделю — утро я провел в спортзале, занимаясь боксом, и сил мне на это хватает, вечером опять пойду.

Вчера я пробежал десять километров, проплыл километр.

— Когда из жизни уходит что-то важное, то на смену должно прийти что-то другое. В случае с вашим расставанием с проектом «Звезды сошлись» этот принцип сработал?

— Моментально! Буквально в течение недели мне поступило несколько предложений по съемкам в кино, и я соглашаюсь ехать сниматься, потому что у меня больше нет съемок каждую пятницу. Вы не представляете, от скольких кинопроектов мне пришлось из-за них отказаться.

Я подумал, что реально за месяц перекрою себе финансово полгода работы на шоу. Конечно, какой-то страх, что ты уйдешь с ТВ и тебя забудут, был. Но такая узнаваемость, как в «Звездах», я думаю, любому артисту вредила бы. Работы хватает. Только что состоялась премьера спектакля «Дон Жуан. Нерассказанная история», где я играю одну из главных ролей.

Также я играю спектакли «Мужчина с доставкой на дом» и «Хитрец по найму» и репетирую постановку «Чудаки». Веду замечательное шоу «Новая звезда» на канале «Звезда» — следующий сезон выйдет к Новому году.

— Женщины-актрисы жалуются, что после 40 лет ролей в кино и сериалах для них мало, а вот мужчины вашего возраста — весьма востребованные артисты…

— Предложений, слава богу, много. Особенно в последнее время — постоянно пробы какие-то проходят. Сейчас снимаюсь в сериале «Несмотря ни на что», согласился опять на роль мента — по той простой причине, что впервые играю конченого продажного негодяя.

Это такой кайф для меня — играть главного мерзавца! Я надеюсь на то, что после ухода из программы «Звезды сошлись» у меня будет, во-первых, больше возможностей сниматься (график стал свободнее) и, во-вторых, предложений станет еще больше.

— Вы стараетесь об этом не рассказывать, но, говорят, у вас есть бизнес…

— Профессия артиста не гарантирует стабильных заработков, поэтому, да, у меня есть небольшой бизнес. Сейчас еще одним проектом занимаюсь — фуд-кортом.

«У дочки синие волосы, у сына — дреды»

— Вы с супругой Юлией вместе уже больше 15 лет. И ваш брак в артистической среде называют образцовым — живете дружно, без скандалов, пиар-историй. Наверное, на многие вещи ваши взгляды совпадают…

— Мы настолько разные — просто до бесконечности! Есть же такой закон — противоположности притягиваются. Вы знаете, Юля просто понимает меня, чувствует.

— Легко отпустила вас на длительные заграничные съемки?

— Когда я соглашался уехать и уехать надолго, естественно, спросил Юлю: «Как ты одна будешь? Сможешь?» Она ответила так: «Ты так соскучился по таким съемкам, так ждал этого. Езжай! Мы счастливы, когда ты счастлив». Поэтому Юля и любимая женщина, и друг. Мне с ней повезло.

— Вы за ней как за стеной? Или она за вами?

— Я надеюсь, это обоюдная история.

— Какие интересы у вашей единственной дочки и сыновей? Чем они увлечены?

— Алисия занималась балетом, она поступила в академию хореографии. Но из-за пандемии мы не пошли туда учиться. А еще у дочки есть страсть — это лошади.

Она с четырех лет в седле, увлечена конным спортом. Теперь активно им занимается. Данька перебрал с детства спорта, потому что шесть лет в хоккее отыграл, потом в футболе.

Сейчас посещает художественную школу. Спорт у него теперь исключительно в нашем домашнем спортзале. Саша (второй по старшинству сын актера. — Ред.) занимается спортом и сам дома, и четыре раза в неделю с тренером — из-за пандемии по видеосвязи начались у них тренировки, так и продолжается по сей день.

Как и у меня, кстати. Ему 15, а он уже 183 сантиметра ростом, с 44-м размером ноги. Старший сын (Александр, родившийся в предыдущем браке актера. — Ред.) у меня играет на барабанах фантастически совершенно. И снимается в кино, служит в театре.

— Где зрители могут увидеть его?

— В Детском музыкальном театре юного актера, играет Гекльберри Финна в «Томе Сойере», в «Пеппи Длинныйчулок» — он то бандит, то клоун. Сын сейчас снимается в сериале у Жени Стычкина. Честное слово — все это без моей помощи!

Я с Женей разговаривал уже после того, как тот его утвердил. Роль небольшая, но важно другое — он внутри съемочного процесса. И вот сегодня только что мне Саша позвонил, рассказал, что его утвердили сниматься в рекламе.

— Как у ребенка появилось желание сниматься? Вы разговариваете с ним на профессиональные темы?

— Саша жил с бабушкой, она его и отвела в театральную студию при театре ДМТЮА. Сын оказался еще большим фанатом актерской профессии, чем я. Он способный парень и реально внешне интереснее, чем я. Конечно, обсуждаем профессиональные нюансы.

Саша мне звонит перед пробами: спрашивает иногда совета, говорю — будь собой, ничего не наигрывай, не придумывай. Вообще я сторонник того, что, если ты можешь не заниматься этой профессией, не занимайся ею. А вот Саша не может…

— С вами так же было в детстве?

— Абсолютно!

— Вы человек очень музыкальный, выступаете с собственной группой и сыну Даниилу передали любовь к музыке — в 12 лет он сыграл на гитаре первую песню. И так же как у вас, это была песня Виктора Цоя. Даниил сам ее выбрал?

— Да, я как-то дома бренчал, сын услышал, попросил научить.

— Знаю, вы целый год после гибели Цоя ходили ежедневно на Арбат к стене Цоя. Неужели вам родители разрешали?

— Мне вообще мало что запрещали.

— А вы сейчас детям своим что-то запрещаете?

— Ну вот у моей дочери сейчас синего цвета волосы. Я думаю, пусть лучше сейчас она покрасит, нежели, когда станет взрослой, будет осуществлять такую мечту. Сыну разрешил дреды сделать… Нет, безусловно, мы с Юлей детей в чем-то ограничиваем, стараемся, чтобы поменьше времени они проводили в интернете. Но при этом пытаемся соблюдать баланс.

— Когда прилетите домой со съемок, каким будет ваш идеальный сбалансированный семейный выходной?

— Мы стараемся по воскресеньям устраивать семейные ужины: готовим вместе или заказываем еду из ресторана и смотрим хорошие фильмы.