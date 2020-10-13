Звезда сериала «Обманутые надежды» Юрий Батурин: «У нас с партнершей на площадке возникла химия»

В интервью Teleprogramma.pro актер рассказал о своей роли, о рецептах счастливой семейной жизни и о том, чем отрицательные герои интересней положительных.

— Ваш герой похож на вас? Какой он?

— Мой герой – настоящий мужчина, мечта всех женщин. Редкий представитель мужского пола на сегодняшний день. Он берет на себя ответственность за женщину, которую любит. Незаметно помогает ей, не афишируя свои поступки.

Жертвует своими интересами ради нее. Когда мы любим человека, мы всегда чем-то жертвуем ради любви. Героиня, в которую он влюблен, занята своими проблемами и не обращает на него внимания. Он молчит, никогда не заговаривает с ней о своих чувствах – таковы его принципы. Он убежден, что у его возлюбленной все хорошо в семейной жизни, а потому не навязывается.

— Но в глубине души он, наверное, все равно на что-то надеется?

— Людям свойственно жить надеждой. Но при этом он ничего не делает, чтобы добиться счастья для себя. Такой вот образ бескорыстного рыцаря. Который готов прийти на помощь отдать последнее, женщине, которую любит всю жизнь.

Меня утвердили на роль после трех проб, наверное, увидев во мне сходные черты. Актеров же тоже не просто так на роли утверждают, а в соответствии с материалом, который собираются экранизировать.

Вообще, мне логика поведения моего героя близка, наверное, в похожей ситуации я поступил бы также. Но я счастливо женат и мое сердце принадлежит женщине, которую я люблю вот уже 22 года.

— Актеры часто признаются, что положительных героев играть гораздо сложнее, чем отрицательных. Вам сложно было?

— Это правда. Меня мой зритель знает не только по удачным воплощениям положительных, но и отрицательных. Хотя на самом деле нет однозначно плохих или хороших. Просто в разных ситуациях люди ведут себя по-разному. Дают слабину или ошибаются. Поэтому неоднозначных отрицательных персонажей играть, конечно, интересней – положительные герои всегда несколько плоские. Но, с другой стороны, хороший человек тоже может в глаз дать, если того требуют обстоятельства.

Вообще, к сожалению, у нас образы мужчин в кино чаще всего бесполые. Мужчина, независимо от того, положительный он или отрицательный герой в картине, должен быть опасен. Это – его природа. Если мужчина абсолютно безопасен, весь такой мимишный, то за ним неинтересно наблюдать.

Поэтому отрицательные герои опять же и интересны – есть возможность проветрить своих собственных внутренних демонов. Кино дает такую возможность. У отрицательных персонажей еще есть и история жизни, причины их поступков. Они бывают значительней ярче и интересней, чем положительные.

И у актеров в них больше свободы действия – в сценарии их как правило очень условно прописывают. Мужчину характеризуют не слова, а поступки. Мужчина редко говорит «я люблю тебя», чаще он делает что-то чтобы любовь доказать. Мой герой говорит «люблю» один раз, но совершает мужские поступки.

— Как работается с партнерами?

— С режиссером работать на этом проекте одно удовольствие. Валентин в свое время сыграл большую роль в становлении моей кинокарьеры – он написал сценарий фильма «Знахарь», принесшего мне известность.

Мы ним говорим на одном языке и понимаем друг друга, потому что у него тоже есть актерское образование и это большое счастье для актера. Он думает, как актер и разговаривает со мной понятным языком, говорит конкретно, ставит внятные задачи.

С Юлей, которая играет мою возлюбленную Лизу, мы до этого проекта на площадке не пересекались. Но она – опытная актриса с большой фильмографией. Я всегда смотрю фильмографии коллег, потому что очень важно, с кем ты в кадре. Если актер слабый или конфликтный, я могу даже отказаться от проекта.

Но у нас с ней химия, мы шутим, общаемся, подсказываем друг другу, вместе придумываем что-то. Андрей Фролов – замечательный актер, настоящий профессионал, я видел его работы. Сильный, спокойный, уверенный, четко понимающий свои задачи. От него не ждет неприятных сюрпризов. Это приятно, потому что график плотный, надо быть подготовленным, некогда ошибаться.

Благодаря тому, что мы все в совершенстве владеем актерской техникой, мы укладываемся в эти жесткие рамки. И чудесные веселые искренние дети у нас играют.

— Вы сказали, что счастливы в браке 22 года. Есть ли рецепт этого счастья?

— Свобода. Полная. Если человек, которого вы любите, это понимает, ценит и уважает, то тогда вы счастливы. Если же он пользуется этим в своих личных корыстных желаниях — значит, вы ошиблись с выбором и расставайтесь, ничего не ждите.

Когда у тебя полная свобода, то обманывать или извинять — это свинство. Тяжело жить рядом с человеком, которого ты обманываешь. Пользуйтесь той свободой, которую вам дают, но не используйте ее в темных целях.

— Как вы познакомились с вашей женой?

— Мы познакомились в большом ресторане, где я работал барменом. Там проходил модный показ, а моя будущая жена как раз на нем выступала в качестве модели.

Девчонки переодевались в бильярдной, и моя будущая супруга умудрилась разлить на стол свежевыжатый апельсиновый сок. А это был дорогой стол, русский бильярд. Мне она призналась, дала номер телефона и сказала, что готова возместить ущерб. Там перетягивать сукно надо было однозначно.

Но я был в хороших отношениях с ребятами, которые обслуживали эти столы, и они мне все перетянули бесплатно. Бармену всегда есть, чем отплатить. Я позвонил девушке, пригласил ее на свидание, мы встретились. Потом еще раз, а на третье свидание я предложил ей стать моей женой.

— Так быстро?

— Ну, а чего ждать? Я сразу понял, что это – моя женщина, с которой я хочу прожить жизнь. Мне повезло. И мы уже 22 года вспоминаем тот день, когда она мне ответила «да».

Жена, наверное, кокетничает, когда говорит, что не знает, почему согласилась. А я отвечаю, что это уже неважно, вопрос стоит по-другому: 22 года ты счастлива или нет? Мы отмечаем эту дату, традиция, 2 августа расписались, 13 октября сделал предложение. Дарю ей подарок, ходим в ресторан. Сейчас, правда у нас сын, шесть лет, с ним в ресторан особо не походишь. Если в ресторане нет аниматора.

Я считаю, что есть рестораны, куда можно брать детей, а есть, где маме и папе просто надо побыть вдвоем, выпить бокал вина, поговорить.

— Сына приучаете к актерской профессии?

— Да его и приучать не надо – готовый артист растет. Я счастлив – чувствую, что у меня будет династия. Профессия очень тяжелая, многим надо жертвовать ради нее. Но спасибо жене, что с понимаем относится и не предъявляет претензий, если меня неделя нет дома, я в экспедиции на съемках.

Стараюсь компенсировать любовью, заботой о семье, вниманием. Мальчишка очень подвижный, азартный, прекрасно читает стихи, смотрит кино с удовольствием, со мной потом обсуждает. Правда, до сих пор никак не может понять, почему папа в телевизоре и одновременно рядом сидит.

Смотрит в телевизор, потом на меня, спрашивает, как это может быть. Я ему объясняю, что это моя работа, я играю роли, но все равно каждый раз эффект потрясающий. Это очень забавно. Ходит на кружок рисования, хорошо рисует — в меня, я тоже хорошо рисовал. Ходит в садик, там театральное развитие есть. Это дает ребенку возможность самовыражаться.

Он это делает с огромным удовольствием. Когда у меня есть возможность я всегда хожу на утренники, сижу в первом ряду, комментирую, смеюсь, получаю огромное удовольствие. Всегда костюмы ему придумываем, покупаем лучшие. Чтобы охотники или медведь был супер.

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