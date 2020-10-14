Этой осенью Любовь Успенская выпустила песню «Я слишком тебя любила». Откровенная музыкальная история о непростых отношениях с 30-летней дочерью Татьяной, которая сейчас живет в престижном районе Лос-Анджелеса в апартаментах, которые когда-то для нее купила заботливая мама. Успенская за этот год изменила многое в своей жизни — об этом в нашем интервью, первом в 2020 году.

«Все перемены к лучшему»

— Официальный представитель МИД Мария Захарова написала о вашей с ней песне у себя в соцсетях: «Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее». Вы рассказывали Марии свою историю, делились переживаниями, чтобы получился этот текст?

— Мария узнала о непростой ситуации, сложившейся на тот момент в моей семье, от своей матери Ирины. Позже мы созванивались, поздравляя друг друга с 8 Марта и, конечно, на тот момент не смогли оставить эту тему без внимания. Я поделилась своими переживаниями, не более. Мария прониклась этой историей и написала невероятные стихи. Сразу же я отправила их моему другу, композитору Брендону Стоуну, а он, в свою очередь, очень быстро и точно превратил их в песню.

— Сложно сдержать слезы, когда озвучиваете личную историю «я не могу кричать, я не могу понять, как ты не видишь мать, которая слишком любила»? Вы плачете во время исполнения?

— Поначалу мы откладывали запись этой песни именно по этой причине. Песня получилась настолько чувственной и трогательной, что я не могла без дрожи в голосе допеть и строчки. Долго и много я слушала демоверсию перед записью, привыкала, вслушивалась, и далеко не сразу у меня получилось ее записать. Так что Мария Захарова меня просто поразила своим талантом! Она написала такой текст, который никого не оставляет равнодушным.

— Наладились ли ваши отношения и общение с дочерью? Татьяна в последнее время в Инстаграме публикует фото, ваши портреты, концертные номера. Она ищет способы примирения таким образом?

— Отношения с дочерью и ее лично я не комментирую. По этому поводу у меня достаточно конкретная точка зрения. Она взрослый, свободный человек, который в силе самостоятельно принимать решения и поступать таким образом, которым она считает нужным. Если то, что она делает, делает ее счастливой, то я только рада. Если вас интересует что-то из жизни Татьяны, то вы вполне можете задать ей вопрос напрямую.

— Знаю, что вы сейчас часто проводите время с крестницей — Миланой Тюльпановой и ее сыном, трехлетним Темой Кержаковым. Кто ваши самые близкие люди теперь?

— С Миланой и ее семьей меня связывают теплые и близкие отношения. По возможности мы вместе проводим праздники, просто ходим в гости друг к другу. Я наслаждаюсь этим обществом — они прекрасные люди. Я не делю своих друзей на близких и далеких.

Всегда отдаюсь каждой клеточкой человеку. До конца люблю, до конца верю. Все, кто меня окружает сейчас, кто вхож в мой дом, — это мои люди. Которые преданы мне и которым предана я.

— Вы недавно подружились с певицей Наргиз. Или у вас образовался только творческий союз? Насколько изменился ваш круг общения в этом непростом году?

— Подружились. Творчество, оно сближает! Я считаю, невозможно спеть с артистом дуэт, не проникнувшись человеком. В общем-то все мое окружение изменилось в этом году. Опять же за время карантина я смогла разглядеть вокруг себя токсичных людей и прекратила с ними общение. Вплоть до моей команды, которая со мной сейчас работает. Сменились все! Даже домработницы. И перемены эти однозначно к лучшему.

— Как вы перестроили повседневную жизнь из-за пандемии? Работы стало меньше у всех артистов. Как справляетесь с этой ситуацией?

— Многим ситуация с пандемией и карантином принесла весьма негативный опыт. Лично у меня в этом случае все обстоит иначе. За это время мне наконец удалось отдохнуть, привести в порядок свое здоровье, поработать над новым музыкальным материалом, которым я обязательно поделюсь в ближайшем времени.

Да и в целом я просто смогла выдохнуть, никуда не торопясь заняться своими бытовыми делами и тем, на что раньше у меня не хватало времени. Вы не поверите, но в этом году благодаря пандемии, если можно так выразиться, я впервые увидела и успела насладиться тем, как цветет мой собственный сад!

Так как обычно я в этот период гастролирую, я даже не имела возможности увидеть результат своих трудов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно: справляюсь великолепно!

— Кажется, вы похудели за последние месяцы…

— Потому что, как только начался карантин, я вернулась к спорту. Благо дома у меня есть все условия для этого. Занималась фитнесом, делала массаж, плавала в бассейне, много ходила, гуляла на свежем воздухе. И я всегда соблюдаю правильное питание. Я и сейчас стараюсь всему этому посвящать время, только вот подумываю вместо фитнеса вернуться к йоге. Йога мне больше подходит. На фитнес я только растрачиваю энергию, а с йогой у меня получается ее сохранять и гармонизировать.

— У вас изысканный и очень дорогой гардероб. На что еще вам не жалко тратить деньги?

— Я люблю красивые элементы декора, картины. Каждая новая картина обязательно в качестве «примерки» повисит в парочке разных мест, прежде чем найдет постоянное. Друзья, приходя в гости, шутят про новые экспонаты в галерее, а мне радостно.

Люблю, когда и красиво, и уютно. Так же охотно я оставлю деньги в питомнике — то и дело покупаю что-то для сада. У меня много редких растений, которых не увидишь в каждом парке. Сирень «московская красавица», желтые тюльпаны, в этом году коллекцию пополнили розовые клены. В общем, люблю создавать уют, наводить красоту — на все с этим связанное не жалко тратить деньги.

«Если бы я только могла помочь Мише…»

— Недавно вы участвовали в записи-съемке песни — посвящении Иосифу Кобзону. Он принимал участие в судьбе многих артистов. Есть у вас какая-то история, связанная с Кобзоном, которая навсегда останется в памяти?

— Иосиф Давыдович для меня — это человек-эпоха. Безумно его уважаю. Всегда поддерживала с ним теплые и близкие отношения, а сейчас поддерживаю теплые отношения с его супругой. Когда я приехала в Россию после эмиграции и долгих лет жизни за океаном, мои песни уже были тут популярны. Из Америки в Россию провозили мои пластинки, бобины с песнями — их переписывали, дарили, раздавали, продавали.

В общем, вернувшись сюда, я сама не ожидала, что все настолько масштабно — я уже была звездой. Конечно же, нравилось это далеко не всем. Времена и нравы были такие — люди не стеснялись, подсылали братков, и я неоднократно оказывалась жертвой нападок разных криминальных банд. Когда Иосиф Давыдович узнал об этом, он избавил меня от этого даже не одним днем.

Для решения этого вопроса ему понадобилось несколько минут. Благодаря ему я тогда смогла продолжить спокойно жить и петь. И всегда я остаюсь за это ему благодарной, так как времена были жуткие.

— Вы не побоялись открыто выступить в поддержку друга Михаила Ефремова, который сейчас в СИЗО.

— Если бы я только могла помочь Мише, я бы незамедлительно это сделала. Да, то, что случилось, ужасно. Но Михаил — человек сцены. Нельзя ему в колонию! Он не выдержит, и не выдержит его сердце. По сей день не могу спокойно об этом говорить и думать.

Не то у нас сейчас время, чтобы так разбрасываться такими талантами. Я всегда его знала светлым, радостным, с улыбкой на лице. То, каким я вижу его сейчас, это страшно. Он наказывает себя больше, чем кто- либо в этом мире его мог бы наказать. Очень жалею, что в состоявшемся у нас разговоре перед аварией я не услышала чего-то такого, что могло бы мне помочь предотвратить это. Корю себя, корю тех, кто был с ним и не смог помочь.

«Я привыкла наслаждаться жизнью»

— Какие привычки помогают вам достигать хорошего настроения и самочувствия?

— У меня несколько правил: вкусно и правильно завтракать, не унывать ни в коем случае, а только радоваться каждому дню и, конечно же, много работать! Я трудоголик, не могу сидеть без дела. Две вещи, без которых я бы точно не смогла, — труд и музыка. Этим и занимаюсь, чему, безусловно, рада.

— Я прочла, что вы совсем не употребляете алкоголь. Это правда?

— Алкоголь давно не пью. А для того чтобы отдохнуть или расслабиться, употреблять вовсе не обязательно. Да и расслабляться мне некогда! Я даже спать спокойно не могу. В голове всегда куча идей, требующих постоянного воплощения.

Такой уж я человек — вперед и вверх, как говорится. Даже если в творчестве все задачи выполнены на день насущный, то я пойду в сад что-нибудь сажать, стричь, копать, собирать, или на кухню — приготовлю что-нибудь вкусненькое. Вот так и отдыхаю с помощью смены деятельности.

— Если включить фантазию и представить, что вы проживаете еще одну жизнь — не певицей, кем бы вы могли быть?

— Одно знаю точно — без работы я бы не осталась. Я прекрасно готовлю, могла бы быть шеф-поваром, от моих блюд гости всегда в восторге, а рецепты у меня авторские. Также могла бы быть прекрасным дизайнером. Как вы могли заметить, у меня весьма тонкое чувство вкуса. Я умею сочетать цвета, стили, аксессуары грамотно и красиво. Фантазии — это прекрасно, но я благодарна за то, что я на своем месте и занимаюсь любимым делом.

— Есть страхи, которые вам мешают?

— Страхи — это нормальное явление для каждого человека. Кто-то высоты боится, кто-то змей. Сейчас мне абсолютно ничто не помеха. Тем более страхи. Я уже научилась с такими вещами работать и не сдаваться ни перед чем. Бывало иначе: однажды я получила возможность исполнить одну из своих мечт — спуститься в шахту на невероятную глубину.

Вы не представляете, с какой радостью я надевала нужную для этого экипировку. А уже перед самым спуском кто-то сказал мне, что там, внизу, много крыс. Я сразу же отказалась от этой затеи! Не могу сказать, что жалею. Но тогда отказалась как раз из-за страха. Сейчас вспоминаю эту историю со смехом.

— После 40 лет у многих за плечами история развода или какая-то другая личная драма. И женщины сейчас все чаще склоняются к мысли, что совсем не страшно жить одной — муж вовсе не обязателен. Вы согласны с этим?

— Наличие человека в жизни с ярлыком «муж» или «любовник» я не считаю обязательным для счастья. Это лично мое мнение и моя жизнь, в которой я сужу по себе и исходя из своего опыта. Но для кого-то все обстоит иначе. Это очень индивидуально. Счастливой можно быть при любых обстоятельствах. Стоит только этого захотеть и что-то для этого предпринять. Я привыкла наслаждаться жизнью и не хочу терять ни одного дня.

Личное дело

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Окончила Киевский институт музыки им. Глиэра. С 1978 года жила и работала в США — пела в ресторанах. С 1993 года начала гастрольную деятельность в России. Записала 16 музыкальных альбомов. Многократная обладательница премии «Шансон года».