«Мой организм надорвался»: 90-летний Иван Краско рассказал, как борется с коронавирусом

90-летний актер Иван Краско подхватил коронавирус. Народный артист России рассказал, что 3 и 5 октября играл спектакли в театре Комиссаржевской, а уже на следующий день тест показал положительный результат. При этом от госпитализации Иван Иванович отказался, приняв решение лечиться дома.

Как сейчас себя чувствует актер? Когда он планирует вернуться к полноценной работе? И кто за ним ухаживает во время болезни? На эти вопросы Иван Краско ответил в интервью Teleprogramma.pro.

— Иван Иванович, как вы себя чувствуете?

— Нормально. Никоим образом не жалею, что отказался от госпитализации. Температуры у меня нет. Медики выписали кучу лекарств, и я их принимаю. Наталья Николаевна (Наталья Вяль – экс-жена Ивана Краско – прим. ред.) сейчас командует процессом. Она сейчас мой главный врач и закупает все лекарства. Ну и, конечно, ребятки (сыновья Ивана Ивановича – при. ред.) помогают…

— Как думаете, где могли заразиться?

— Не знаю. Говорят, вирус ищет людей, у которых не все в порядке с иммунитетом, или он ослаблен после длительных нагрузок. Неважно где, вирус везде. У меня складывается такое впечатление.

— Вы недавно рассказали, что после заражения почувствовали слабость. Сейчас она остается?

— Слабость присутствует. Я сейчас не тренируюсь, не занимаюсь ничем. Предыдущие два спектакля потребовали и физических, и духовных усилий. Мой организм надорвался, и «эпидемик» этот и клюнул. Он подлавливает тех людей, у которых не все в порядке с организмом.

— Следующие спектакли у вас намечены на 17 и 24 октября. Как вы думаете, вернетесь на сцену после 20-х чисел?

— Тут не надо чувствовать себя Трампом. У меня нет нужды бороться за власть. Поэтому особенно усердствовать ни к чему. Просто надо пережить эти карантинные недели. Ну, врачи все мне скажут.

Я думал, что в этом смысле неприкасаемый. Но нет… Коронавирус, конечно, проницательный. У нас в театре заболел еще один молодой актер, который репетировал в новой премьере.

— А что все-таки говорят врачи по поводу течения вашей болезни?

— Пока ничего не говорят. А что касается ситуации в целом, власти вообще сами в растерянности, чувствуют свою ответственность за происходящее. Президент понимает, что главное сейчас — люди.

Teleprogramma.pro желает Ивану Краско скорейшего выздоровления!